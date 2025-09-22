Teplárny Brno představí projekt horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany

Autor:
  12:44
Teplárny Brno, klíčový poskytovatel tepla a energetických služeb v jihomoravské metropoli, představí v rámci byznysového programu českého pavilonu svůj strategický projekt horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Jedná se o unikátní řešení pro udržitelnou energetiku a dekarbonizaci měst. Společnost je partnerem české účasti na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace.

Teplárny Brno patří k nejvýznamnějším dodavatelům tepla a energetických služeb v České republice. Jsou ukázkou funkční, ekologické a ekonomicky efektivní městské energetiky 21. století. Zajišťují dodávky tepla, elektřiny, chladu, plynu a řeší rozvoj e-mobility pro více než 105 tisíc domácností a stovky institucí prostřednictvím 292 kilometrů rozvodné sítě. 

V Ósace představí projekt unikátního 42 kilometrů dlouhého horkovodu, který bude od roku 2032 zásobovat Brno teplem z jaderné elektrárny Dukovany. „Díky horkovodu z Dukovan a diverzifikaci zdrojů se Brno stane prvním velkým českým městem, které bude téměř nezávislé na fosilních palivech. To je příběh, který chceme sdílet i v Ósace," říká generální ředitel a člen představenstva Tepláren Brno Petr Fajmon, který projekt odprezentuje v českém pavilonu na Expo 2025 ve čtvrtek 25. září 2025. 

Vedle projektu horkovodu chce společnost představit i své zkušenosti s využitím zbytkového tepla, přechodem na obnovitelné zdroje, inovace v oblasti e-mobility a Smart Cities nebo projekty zaměřené na udržitelnost včetně přechodu na biomasu. „Chceme ukázat, že i tradiční energetický obor může být nositelem inovací a veřejné odpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že české know-how má globální potenciál a naše zkušenosti, zejména v oblasti využívání odpadního tepla a decentralizované výroby, mohou být přínosné nejen pro evropské, ale i asijské trhy,“ doplňuje Fajmon. 

„Japonsko a další státy regionu řeší podobné výzvy jako evropská města – vysokou hustotu osídlení, tlak na udržitelnost a dekarbonizaci. Věřím, že české firmy jako Teplárny Brno mají v Japonsku co ukázat a mohu inspirovat evropským přístupem k udržitelnosti a energetické soběstačnosti moderních městských aglomerací,“ komentuje partnerství generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška. 

Teplárny Brno se aktivně zapojí do programu českého pavilonu prostřednictvím odborných prezentací a networkingových setkání zaměřených na udržitelnou energii a smart cities. Od účasti na světové výstavě očekávají navázání nových kontaktů s technologickými partnery, municipalitami i potenciálními investory a získání inspirace z nejnovějších světových trendů v oblasti energetiky, digitalizace a udržitelnosti. Společnost také plánuje přenos dobré praxe z Asie do svých strategických projektů, především v oblasti smart řešení pro města a decentralizace zdrojů. 

O společnosti Teplárny Brno

Teplárny Brno jsou součástí městského energetického koncernu statutárního města Brna, který dále zahrnuje společnosti SAKO Brno a CDENT, a společně usilují o efektivní využití místních energetických zdrojů, dekarbonizaci města a rozvoj moderní, decentralizované a chytré energetiky. V roce 2023 vznikla jejich dceřiná společnost Energie Teplárny Brno (ETB), jež centrálně zajišťuje nákup elektřiny a plynu pro město Brno, jeho městské části, příspěvkové organizace a další subjekty; od ledna 2025 tak dodává energii více než 240 odběratelům a díky objemovým nákupům a dlouhodobé strategii dosahuje úspor až 42 milionů korun ročně, zejména v oblasti trakční energie pro Dopravní podnik města Brna. Se silnou podporou města rozvíjejí i projekt E-mobilita Teplárny Brno, který patří k pilířům brněnské strategie Smart City.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy. Regionální osobní a spěšné vlaky v regionu ujedou s novým jízdním řádem stejně...

22. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Studenti VUT získají přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy

Nová laboratoř nabízí studentům Vysokého učení technického v Brně (VUT) přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy. Laboratoř je základem centra...

22. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Náchodský badatel Antonín Kříž provede zájemce starým Plhovem

Spolkový dům v Náchodě hostí až do jara sérii přednášek náchodského badatele, malíře a někdejšího středoškolského učitele Antonína Kříže. Slibuje dávné, ale zapomenuté příběhy. Probere starý Náchod,...

22. září 2025  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:39

Liberec asi prodlouží lhůtu pro uplatnění opce na provozování areálu na Ještědu

Liberec zřejmě o půl roku prodlouží lhůtu, do kdy se musí firma TMR rozhodnout, zda chce dál provozovat skiareál na Ještědu. Podle zatím platné dohody termín...

22. září 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Senior ve voze na Blanensku boural do mostu, nehodu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič osobního vozu dnes v ranních hodinách u Borotína na Blanensku vyjel ze silnice a naboural do mostu. Náraz nepřežil. Na policejním webu o...

22. září 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:22

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Průzkum: Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi dlouhodobě klesá

Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi již několik let klesá, zvrat nastal s obdobím pandemie koronaviru. Vyplývá to z průzkumu, který se...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Karviná se chystá vybudovat metropolitní síť za téměř 60 milionů korun

Město Karviná připravuje vybudování metropolitní datové sítě, která v příštích letech propojí městské organizace i magistrát. Nová infrastruktura umožní rychlý...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.