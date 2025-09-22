Teplárny Brno představí projekt horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany

Teplárny Brno patří k nejvýznamnějším dodavatelům tepla a energetických služeb v České republice. Jsou ukázkou funkční, ekologické a ekonomicky efektivní městské energetiky 21. století. Zajišťují dodávky tepla, elektřiny, chladu, plynu a řeší rozvoj e-mobility pro více než 105 tisíc domácností a stovky institucí prostřednictvím 292 kilometrů rozvodné sítě.
V Ósace představí projekt unikátního 42 kilometrů dlouhého horkovodu, který bude od roku 2032 zásobovat Brno teplem z jaderné elektrárny Dukovany. „Díky horkovodu z Dukovan a diverzifikaci zdrojů se Brno stane prvním velkým českým městem, které bude téměř nezávislé na fosilních palivech. To je příběh, který chceme sdílet i v Ósace," říká generální ředitel a člen představenstva Tepláren Brno Petr Fajmon, který projekt odprezentuje v českém pavilonu na Expo 2025 ve čtvrtek 25. září 2025.
Vedle projektu horkovodu chce společnost představit i své zkušenosti s využitím zbytkového tepla, přechodem na obnovitelné zdroje, inovace v oblasti e-mobility a Smart Cities nebo projekty zaměřené na udržitelnost včetně přechodu na biomasu. „Chceme ukázat, že i tradiční energetický obor může být nositelem inovací a veřejné odpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že české know-how má globální potenciál a naše zkušenosti, zejména v oblasti využívání odpadního tepla a decentralizované výroby, mohou být přínosné nejen pro evropské, ale i asijské trhy,“ doplňuje Fajmon.
„Japonsko a další státy regionu řeší podobné výzvy jako evropská města – vysokou hustotu osídlení, tlak na udržitelnost a dekarbonizaci. Věřím, že české firmy jako Teplárny Brno mají v Japonsku co ukázat a mohu inspirovat evropským přístupem k udržitelnosti a energetické soběstačnosti moderních městských aglomerací,“ komentuje partnerství generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.
Teplárny Brno se aktivně zapojí do programu českého pavilonu prostřednictvím odborných prezentací a networkingových setkání zaměřených na udržitelnou energii a smart cities. Od účasti na světové výstavě očekávají navázání nových kontaktů s technologickými partnery, municipalitami i potenciálními investory a získání inspirace z nejnovějších světových trendů v oblasti energetiky, digitalizace a udržitelnosti. Společnost také plánuje přenos dobré praxe z Asie do svých strategických projektů, především v oblasti smart řešení pro města a decentralizace zdrojů.
O společnosti Teplárny Brno
Teplárny Brno jsou součástí městského energetického koncernu statutárního města Brna, který dále zahrnuje společnosti SAKO Brno a CDENT, a společně usilují o efektivní využití místních energetických zdrojů, dekarbonizaci města a rozvoj moderní, decentralizované a chytré energetiky. V roce 2023 vznikla jejich dceřiná společnost Energie Teplárny Brno (ETB), jež centrálně zajišťuje nákup elektřiny a plynu pro město Brno, jeho městské části, příspěvkové organizace a další subjekty; od ledna 2025 tak dodává energii více než 240 odběratelům a díky objemovým nákupům a dlouhodobé strategii dosahuje úspor až 42 milionů korun ročně, zejména v oblasti trakční energie pro Dopravní podnik města Brna. Se silnou podporou města rozvíjejí i projekt E-mobilita Teplárny Brno, který patří k pilířům brněnské strategie Smart City.