Teplé počasí vyhnalo Čechy na zahrádky. Zájem o zahradní techniku meziročně stoupl o 30 %

Teplé počasí k nám v letošním roce dorazilo dříve, než je obvyklé. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v březnu naměřil v Praze-Klementinu průměrnou teplotu 7,9 °C[1]. To je 1,6 °C nad dlouhodobým normálem, což z uplynulého měsíce dělá 18. nejteplejší březen za posledních 251 let. Právě nadprůměrné březnové teploty výrazným dílem přispěly k brzkému začátku zahrádkářské sezóny. Zvýšený zájem o zboží ze segmentu nářadí a zahradní techniky v posledních týdnech eviduje i maloobchodní prodejce DATART. Ještě víc se díky tomu umocnil dlouhodobý trend rostoucí popularity těchto produktů mezi českými spotřebiteli. Meziročně vzrostly jejich prodeje řádově o 30 %.

„Ekonomická situace posledních let vede mnoho domácností k větší samostatnosti. Češi čím dál více investují do vybavení, které jim umožňuje svépomocí pečovat o zahradu i okolí domu,“ vysvětluje Petra Psotková, tisková mluvčí DATART. Nejde přitom jen o estetiku. Stále silnější je i trend pěstování vlastních potravin a návrat k lokálním surovinám. „Kutilství a zahradničení jsou nejen oblíbeným koníčkem, ale také cestou k určitým úsporám a soběstačnosti. I proto neustále rozšiřujeme nabídku, aby u nás zákazníci našli vše, co k péči o zahradu potřebují – od sekaček až po zavlažovací systémy či drtiče větví,“ doplňuje.

AKU nabírá na síle

U českých zahrádkářů si díky svému vysokému výkonu a dlouhé životnosti dlouhodobě drží prvenství benzínové sekačky. Nemusí to tak ale být navždy. Výrazný nárůst popularity totiž v posledních letech eviduje DATART u akumulátorových modelů. Moderní baterie s delší výdrží a kompatibilita s další aku technikou totiž z těchto sekaček dělají stále atraktivnější volbu. Spotřebitelé oceňují i jejich tichý chod a ekologičtější provoz.

Zahradní trh se navíc postupně posouvá směrem k automatizaci. Velkým tahounem prodejů tak aktuálně jsou i chytré robotické sekačky, které si získávají přízeň nejen technologických nadšenců, ale i všech, kteří odmítají trávit volný čas péčí o trávník.

„Robotické modely už dávno nejsou jen luxusní záležitostí pro majitele malých zahrad. Nejnovější generace těchto zařízení zvládne sekat i rozsáhlejší plochy a disponuje funkcemi, jako je GPS navigace, RTK technologie pro přesné určení polohy či možnost ovládání přes mobilní aplikace,“ popisuje Prokop Slabý, manažer obchodu dílna zahrada DATART a pokračuje: „Trend jasně ukazuje, že budoucnost patří inovacím. Klasika si však zatím drží své pevné místo.“

V DATARTu se mezi nejoblíbenější značky řadí Vega, Riwall, Bosch, Gardena a Fieldman.

Zahrada jako životní styl: Češi pěstují, pečují a inovují

Zahradničení už dávno není jen koníčkem – pro stále více Čechů se stává součástí zdravého životního stylu. Rostoucí důraz na kvalitní potraviny a soběstačnost vede domácnosti k zakládání vlastních záhonků s bylinkami, zeleninou a ovocem. Spolu s tím roste i zájem o moderní nástroje pro údržbu zahrady. Stále více lidí tak pro jejich snadnou údržbu a šetrnost k přírodě volí akumulátorové pomocníky, jako jsou třeba fukary listí, kultivátory nebo nůžky na větve.

„Ať už hledáte sekačku, zahradní nářadí nebo další pomocníky pro péči o dům a zahradu, DATART nabízí širokou škálu produktů, ze kterých si vybere každý. Nákup v e-shopu je snadný a přehledný a pokud si zákazník není jistý výběrem, může využít odborné rady elektro specialistů. Investice do kvalitní techniky se vyplatí – a v DATARTu najdete vše na jednom místě,“ říká Prokop Slabý.

[1] Zdroj dat: Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ); dostupné zde.