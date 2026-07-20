Teplice pod lupou, na co si dát v dopravě pozor během stavební sezony!

Tomáš Hadviga (ANO), náměstek primátora s působností pro oblast dopravy: "Jedná se o kompletní rekonstrukci celé ulice včetně chodníků, veřejného osvětlení a vyvýšených přechodů pro chodce, vše pro zvýšení bezpečnosti. Objízdné trasy jsou vedeny přes ulici Antonína Sochora. Jedním z hlavních důvodů této rekonstrukce je také navýšení kapacity parkování, které bude po dokončení téměř dvojnásobné."
Dalším bodem na seznamu teplických dopravních omezení je ulice Duchcovská.
Tomáš Hadviga (ANO), náměstek primátora s působností pro oblast dopravy: "Tato rekonstrukce je rozdělena do čtyř etap. Plánovaná je do konce října tohoto roku. Pro osobní dopravu jsou samozřejmě stanoveny objízdné trasy. Každá z etap má trošku jiné objízdné trasy, ale jsou vedeny přilehlými ulicemi. Co se týče ulice Nákladní, nejedná se o akci města, ale ŘSD."
Kamila Zahálková, mluvčí ŘSD: "Na silnici I/13 v úseku Teplice (ul. Hřbitovní – ul. Nákladní) ŘSD vymění asfalt. Opravovaný úsek má délku 0,9 km. Práce by měly začít ve druhé polovině července a potrvají přibližně 45 dní."
Martin Sochr, Odbor služby dopravní policie: "Zase bych chtěl apelovat na řidiče, aby dbali dopravního značení, které je v té souvislosti realizováno a samozřejmě případně pokynů osob, které jsou oprávněny řídit provoz v daných lokalitách."
Zdroj: POLAR televize Ostrava