TEQUILA DON JULIO 1942 OZNAMUJE PARTNERSTVÍ S HVĚZDNOU DJ A STYLOVOU IKONOU PEGGY GOU NA DESIGNU PRVNÍ GLOBÁLNÍ PRODUKTOVÉ SPOLUPRÁCE ZNAČKY

Značka Tequila Don Julio, nejlepší světové portfolio tequil[1], dnes oznámila nové kreativní partnerství se světoznámou DJkou, producentkou a kulturním fenoménem Peggy Gou. V rámci této globální spolupráce uvádí značka na trh láhev Don Julio 194?, která je v rámci limitované edice k dostání u vybraných prodejců po celém světě do vyčerpání zásob. Don Julio 194? představuje vůbec první globální spolupráci Tequily Don Julio 1942, která tuto proslulou mexickou specialitu oslavuje a přináší do celého světa. Láhev, která byla navržena ve spolupráci s Peggy, představuje dokonalý výrazový prvek, který dokonale ztělesňuje její charakteristickou estetiku (prolínání luxusní módy s experimentálním street stylem), které zároveň posouvá hranice uměleckého a řemeslného zpracování. Dokonale přitom doplňuje mimořádně jemnou, luxusní chuť Tequily Don Julio 1942 s vytříbenými tóny karamelu a dubového dřeva a přetrvávajícím sladkým teplem.

Prototyp sběratelského předmětu a oslava luxusu, kterou je Peggyino fascinující pojetí legendární lahve Don Julio 1942, v sobě mistrovsky spojuje tradici s moderními prvky, jako je barevné provedení ve svěží mátové zelené a temně fialové. Kontrastní holografická etiketa "194?" propojuje Peggyin nezaměnitelný styl s jasným vizuálním jazykem značky Don Julio. Luxusní chromovaný uzávěr s elegantním reflexním povrchem celku dodává rafinovaný nádech, hodný kreativního partnerství dvou titánů stylu.

Jako připomínka Peggyina eklektického streetového stylu obsahuje každá krabice ručně kreslenou ilustraci, která pracuje se svůdným třpytivým efektem jejích šperků a nehtů a přináší vítaný nádech půvabu a tajemství. Na vnitřní straně krabice navíc najdeme osobní vzkaz od Peggy, ve kterém se dělí o své nadšení z této jedinečné spolupráce.

"V designu je zásadní rovnováha," říká Peggy Gou. "Někdy méně znamená více. Ale jindy více znamená více. Chtěla jsem vytvořit láhev, která vás prostě zmrazí na místě. Nesmírně si vážím příležitosti spolupracovat s Tequilou Don Julio 1942, protože toto partnerství přináší fanouškům ochutnávku vynikající tequily a zároveň i mého osobního stylu – to vše v jednom okouzlujícím balení, které jsem měla to štěstí sama navrhnout."

"Díky Peggyině upřímné oblibě značky Don Julio 1942 byla tato spolupráce přirozená a organická," říká Jamie Hakim, globální ředitel pro kulturu značky Tequila Don Julio. "Jak Peggy, tak Don Julio 1942 jsou symbolem oslav - od intimních nočních klubů v Soulu až po obrovská pódia v Mexico City se sto tisíci lidmi, všude spolu sdílíme jedinečnou výsadu přinášet našim fanouškům nezapomenutelné okamžiky. Peggyin neomylný cit pro styl a design ve spojení s naší nadčasovou lahví a oceňovanou tequilou přinesl partnerství, které je ztělesněním rafinovanosti a kulturní inspirace. Naše nadšení ze spolupráce na tomto legendárním projektu je nepopsatelné – a doufáme, že se z této exkluzivní lahve budou těšit i fanoušci."

Nejžhavější novinka značky Tequila Don Julio se představí v digitálních spotech pod taktovkou uznávaného režiséra Nabila Elderkina. Nabil, proslulý spojováním umění, hudby a kultury, vystihuje v působivém filmu podstatu značky Don Julio 194? a zároveň přináší vizi budoucnosti. Každý záběr odráží elegantní, moderní estetiku této spolupráce a zároveň ctí odkaz značky po stránce luxusu a řemeslného zpracování. Kampaň natočená ve vysoce kontrastních kulisách stírá hranici mezi realitou a snovou fantazií nočního života. Vytříbenou vizuální identitu kampaně ještě umocňují doprovodné fotografie, jejichž autorem je renomovaný korejský fotograf a dlouhodobý partner Peggy Gou Hong Jang Hyun. S kampaní se setkáme v digitálních médiích, na sociálních sítích a venkovních reklamních plochách po celém světě - od New Yorku přes Londýn až po Soul.

Po několikatýdenní "teaserové fázi" s tajuplnými náznaky – včetně loga „194?" zobrazeného na frekventovaných místech po celém světě i Peggyiných modelech z nedávných vystoupení – odstartuje oficiální globální kampaň 2. dubna v New Yorku. Toto datum v zápisu 4/2 přitom záměrně vzdává poctu roku 19(4/2), kdy Don Julio Gonzalez značku založil. Na oficiálním zahájení přivítá hosty průčelí obchodu nabízejícího merch „194?", kterým budou moci projít do ukrytého prostoru hostícího živou párty našlapanou stylem a vtahující do samotné esence tohoto projektu. Následně se Peggy a Don Julio objeví v předních městech včetně Londýna, Milána, Soulu a Hongkongu s dalšími etapami celosvětové oslavy.

Limitovaná edice lahví Don Julio 194? navržená ve spolupráci s Peggy Gou bude k dostání po celém světě ve standardní 750ml nebo 700cl lahvi (podle trhu), a to u vybraných prodejců do vyčerpání zásob - včetně Spojených států, Velké Británie, Itálie, Španělska, Jižní Koreje, Hongkongu, Singapuru, Japonska, Dubaje, Mexika a dalších.

Tequila Don Julio vyzývá spotřebitele, kteří dosáhli zákonné věkové hranice pro konzumaci alkoholu, aby slavili zodpovědně.

O ZNAČCE TEQUILA DON JULIO:

Značka Tequila Don Julio, založená na průkopnických zemědělských zásadách Dona Julia Gonzáleze a jeho osobní vášní pro dokonalost, přinesla revoluci ve výrobě tequily a stanovila standard pro ultraprémiovou tequilu. Původní mexická luxusní tequila Don Julio používá pouze ty nejkvalitnější, plně vyvinuté a vyzrálé rostliny agáve modré, ručně vybírané na bohatých jílovitých půdách regionu Los Altos v mexickém státě Jalisco. Do portfolia Tequily Don Julio patří Tequila Don Julio Blanco, Tequila Don Julio Reposado, Tequila Don Julio Anejo, Tequila Don Julio 70 Cristalino, Tequila Don Julio Alma Miel, Tequila Don Julio Rosado, Tequila Don Julio 1942 a Tequila Don Julio Ultima Reserva. Další informace o značce Tequila Don Julio naleznete na www.DonJulio.com.

O SPOLEČNOSTI DIAGEO

Společnost DIAGEO je celosvětovým lídrem v oblasti nápojového alkoholu s vynikající kolekcí značek, která zahrnuje whisky Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit a Buchanan's, vodky Smirnoff, Cîroc a Ketel One, tequily Casamigos, DeLeon a Don Julio, rum Captain Morgan, likér Baileys, gin Tanqueray či pivo Guinness.

Společnost DIAGEO je kótována na newyorské (DEO) i londýnské (DGE) burze a její výrobky se prodávají ve více než 180 světových zemích. Více informací o společnosti DIAGEO, našem týmu, značkách a výsledcích naleznete na adrese www.diageo.com. Zveme také na www.DRINKiQ.com, globální stránky společnosti DIAGEO o odpovědném pití , kde najdete informace, iniciativy a možnosti sdílení osvědčených postupů.

Pro další novinky a informace o DIAGEO North America nás sleduje na Instagramu:@Diageo_NA. Oslavujeme život – kdykoli a kdekoli.

_____________________________ 1Podle zprávy o hodnotě maloobchodního prodeje v roce 2023 od agentury IWSR (2023 IWSR Retail Sales Value).

