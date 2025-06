Terapie bez objednání a v pracovní době – pracoviště umožňující přítomnost domácích mazlíčků jsou skutečně prospěšná

Mnoho majitelů domácích mazlíčků se shoduje na tom, že čtyřnozí parťáci jsou nejen skvělými společníky, ale mají také velmi pozitivní vliv na lidské duševní zdraví. Podle nedávné studie provedené ve 20 zemích1 [1] tvrdí 83 % majitelů domácích mazlíčků, že jejich zvířecí společník pozitivně ovlivňuje jejich duševní pohodu. Soustředěné myšlení je klíčem k dobrému výkonu v práci a snížení úrovně stresu je pro dosažení této soustředěnosti nezbytné. Trávení času s našimi domácími mazlíčky pomáhá snižovat stres, což následně podporuje lepší výkon. V prostředí bez stresu jde práce zkrátka lépe – obzvlášť když máme domácí mazlíčky po svém boku.

Domácí mazlíčci: Chlupatí terapeuti našeho každodenního života

V okamžicích stresu hledá 58 % majitelů domácích mazlíčků útěchu ve společnosti svého zvířete. Ve skutečnosti se tak na svého mazlíčka obracejí více než na svého partnera (32 %), rodinu (23 %) nebo přátele (18 %). Pozoruhodných 84 % respondentů věří, že pouhá přítomnost domácího mazlíčka je uklidňující a terapeutická. Během společných klidných chvil 84 % dotazovaných s oblibou sleduje, jak jejich mazlíček odpočívá. Roli hraje také komunikace. Pro 77 % respondentů je uklidňující, když na svého mazlíčka mluví a 66 % z nich cítí totéž, když dostanou „odpověď“ – ať už v podobě štěkání nebo zvídavého naklonění hlavy. A navíc, domácí mazlíčci nás nenechají dlouho zahálet. Doslova nás vybízejí k pohybu a pomáhají nám vrátit se do práce s pocitem nabité energie. 78 % dotazovaných uvádí, že je jejich domácí mazlíček povzbuzuje k přestávkám v práci nebo domácích pracích. Všichni přitom víme, jak důležité je vzdálit se každou hodinu od obrazovky, protáhnout se a nadýchat se čerstvého vzduchu.

Domácí mazlíčci nám dokonce pomáhají navázat kontakt s lidmi okolo nás. 54 % respondentů uvedlo, že jim mazlíček zlepšil společenský život podnícením nových konverzací, kontaktů a přátelství. 73 % dotazovaných dále tvrdí, že jim čtyřnohý společník pomáhá utnout přehnané přemýšlení a soustředit se na přítomný okamžik a daný úkol.

Domácí mazlíčci jsou pro nás důležití a mají pozitivní vliv. Mějme je nablízku i během pracovního dne.

Podle průzkumu společnosti Mars více než třetina majitelů domácích mazlíčků tvrdí, že jejich mazlíček je pro ně nejdůležitější věcí v životě. Mezi mileniály (40 %) a generací Z (45 %) je tento podíl ještě vyšší. Když opouštíme domov, neradi je tam necháváme samotné – každý třetí majitel se kvůli tomu cítí provinile. Ale nemusíme! Zvolme to, co je pro ně i pro nás nejlepší. Štěstí spočívá v malých okamžicích a každodenních rutinách – nemusíme na něj čekat, můžeme si ho všimnout a vytvořit. Jelikož velkou část všedních dnů trávíme prací – ať už z domova nebo v kanceláři – čelíme také povinnostem a termínům, které mohou způsobovat stres, a to bez ohledu na věk nebo úroveň zkušeností. Naši domácí mazlíčci mohou tento stres snížit už jen tím, že jsou s námi. Jejich přítomnost nás uklidňuje a i oni jsou šťastnější, když nezůstávají sami. Není to pravá výhra pro všechny?

„Když domácí mazlíček může doprovázet svého majitele do práce, prospívá to jak člověku, tak zvířeti. Pro psy je uklidňující být během dne v blízkosti svého majitele – snižuje to separační úzkost a podporuje emoční stabilitu. Vyrovnanější a méně vystresované zvíře bude z dlouhodobého hlediska zdravější a bude vykazovat méně problémů s chováním. Kancelářské prostředí nabízí psům také nové podněty, které je udržují mentálně aktivní, zatímco pravidelná přítomnost člověka jim poskytuje pocit bezpečí. Podobné sdílení každodenního života posiluje pouto mezi majitelem a domácím mazlíčkem, což je výhodné z každé perspektivy,“ – vysvětluje Aneta Matulová, specialistka pro firemní záležitosti ve společnosti Mars Pet Nutrition Central Europe.

Psi mají hluboce pozitivní vliv na pohodu člověka, zejména na jeho duševní zdraví. Jejich pouhá přítomnost snižuje stres i jeho příznaky a hraní nebo procházky s nimi nás nabíjí pozitivní energií. Mars se zavázal podporovat pohodu domácích mazlíčků mnoha způsoby. Koneckonců, rodičům domácích mazlíčků se daří, když jsou jejich miláčkové šťastní. Společnost je silným zastáncem adopce domácích mazlíčků, zvířecích útulků a hlasitě podporuje osvětu mezi majiteli zvířat a pracovišt s přátelským přístupem k mazlíčkům. Společné zážitky s našimi mazlíčky na pracovišti nejenže obohacují naše každodenní pracovní chvíle, ale ovlivňují i celkovou kvalitu našich životů. Naši čtyřnozí společníci dokážou rozjasnit celý pracovní den – a často i vše, co následuje po něm.

O společnosti Mars, Incorporated a Mars Česká republika

Společnost Mars, Incorporated, vychází z přesvědčení, že svět, který chceme zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako rodinný podnik s obratem přes 50 miliard amerických dolarů podporujeme svým rozmanitým a stále se rozšiřujícím portfoliem špičkových výrobků pro péči o domácí zvířata a veterinárních služeb domácí mazlíčky po celém světě a naše kvalitní pochutiny i potraviny denně potěší miliony lidí i zvířat.

Další informace o společnosti Mars najdete na adrese www.mars.com. Připojte se k nám na Facebooku, Instagramu, LinkedIn a YouTube.

