Tesco a ČEZ společně postavili přes 60 dobíječek pro elektroauta a budují další

Autor:
  16:59
Praha 31. března 2026 (PROTEXT) - Maloobchodní řetězec Tesco rozšiřuje ve spolupráci se Skupinou ČEZ počet poboček své sítě, které nabízejí dobíjecí stojany zákazníkům z řad řidičů elektromobilů. Aktuálně je v 18 lokalitách k dispozici 63 stojanů. Poslední novinkou v síti Tesco je ultrarychlý dobíjecí hub ve středočeských Říčanech, kde v jednu chvíli může doplňovat energii až 11 aut. V následujících třech letech spojení sil ČEZ a Tesco přinese další desítky veřejných dobíjecích stanic. Dobíjecí stanice vznikají i díky grantu z Operačního programu Doprava.

„Chceme, aby zákazníci měli při návštěvě našich obchodů Tesco co největší pohodlí. Možnost rychle dobít elektromobil během nákupu je důležitou součástí skvělého nákupního zážitku. Všechny naše dobíjecí stanice využívají elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů, takže zákazníci mohou doplnit energii svých vozů šetrně k životnímu prostředí. Díky spolupráci s ČEZ tuto službu stále rozšiřujeme,“ uvedl Peter Koubek, vedoucí akvizic a správy nemovitostí a obchodních center, Tesco Stores ČR.

"Jsme rádi, že spolupráce se společností Tesco v posledních letech přinesla řidičům elektroaut možnost dobíjet na desítkách nových stojanů, z nichž 70 % jsou ultrarychlé stanice. Právě na výstavbu tohoto typu stanic se v poslední době zaměřujeme. Dobíjecí stanice fungující v místech nákupů jsou přirozeným řešením v rozvoji elektromobility, protože nabízejí lidem efektivně využít čas nutný k doplnění energie pro další cesty,“ řekl Rostislav Díža, ředitel elektromobility ČEZ.

V rámci nového dobíjecího hubu u prodejny Tesco v Říčanech mají řidiči k dispozici 2 ultrarychlé stanice o výkonu 320 kW a 3 stanice o výkonu 200 kW.

ČEZ se v posledních letech soustředí převážně na výstavbu ultrarychlých stojanů schopných během 10 minut dát autům energii na dalších 150 km jízdy. Poptávku zákazníků po zkrácení časů dobíjení chce uspokojovat také rozšiřováním počtu stojanů v tzv. hubech ve vytížených lokalitách u hlavních tahů a ve městech. Tato řešení výrazně zkracují dobu pro doplnění energie a šetří čas řidičů i při čekání na volný dobíjecí konektor. Typickým představitelem tohoto řešení je právě lokalita v Říčanech.

Díky široké síti obchodů Tesco, které jsou přirozeným místem pro každodenní nákupy i delší návštěvy, chceme zákazníkům nabídnout ještě vyšší míru pohodlí. Obchody představují ideální příležitost pro dobíjení elektromobilů. Rozšiřováním služeb, které přesahují samotný nákup, posilujeme celkový zákaznický zážitek a podporujeme moderní, udržitelný a komfortní způsob života.

Zákazníci prodejen Tesco z řad řidičů elektromobilů platí za dobíjení u veřejných dobíjecích stojanů ČEZ v závislosti na typu stanice a rychlosti nabíjení, a to podle podmínek platného ceníku Smlouvy, ceník a OPSE | Futurego.cz Při zastavení k nabíjení se uživatel identifikuje pomocí zákaznické RFID karty nebo prostřednictvím aplikace futurego, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. Aplikace umí např. vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální doby dojezdu a aktuální obsazenosti stojanů atd.

 

Zdroj: Tesco

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy

Takto probíhala výměna pražců v roce 2014 ve stanici Dejvická.

Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend k opravám, což znamená výluku na lince metra C i další komplikace pro cestující. Pražský dopravní...

Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech

ilustrační snímek

Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž stále častěji nezvládají kombinaci sucha, horka a znečištění....

31. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?

Tihle chlapci pomlázky na internetu zcela jistě nekupovali. Pro mnohé je taková...

Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík ke stánku pro zapletené velikonoční pruty pospíchal! Vyznavači tradičního velikonočního šlehání totiž...

31. března 2026  17:30

Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky

Soud rozhoduje o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích. (31. března...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie ho obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:32,  aktualizováno  17:23

Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyhlásilo soutěž na nové české komediální muzikály

ilustrační snímek

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) popáté hledá nejlepší nové původní české muzikály. V soutěži Intro mohou letos autoři posílat svoje komediální muzikály....

31. března 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Zámek v Holešově vystaví stovky modelů ze stavebnice Merkur

Zámek v Holešově na Kroměřížsku vystaví od pátku 3. dubna stovky modelů ze stavebnice Merkur, která je na trhu více než 100 let. Výstava vznikla ve spolupráce...

31. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Liberecký kraj pošle dalších pět mil. Kč partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině

ilustrační snímek

Liberecký kraj pošle dalších pět milionů korun do partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině, rozhodli dnes zastupitelé Libereckého kraje. Peníze z krajského...

31. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a...

Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně...

31. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Proměna dělnické čtvrti budí v Bystřici vášně. Studii vytvořil starostův syn

Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků...

Nepřehlédnutelným pozůstatkem počátků slavné éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem je čtvrť dělnických domků z konce 19. století. Nachází se po obou stranách Přerovské ulice. Čeká...

31. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Mladoboleslavská nemocnice otvírá nový domov se zvláštním režimem s 39 lůžky

Mladoboleslavská nemocnice dnes slavnostně otevřela nový domov se zvláštním režimem pro nesoběstačné seniory s různými typy demencí. Zařízení s kapacitou 39...

31. března 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Za vraždu manželky si muž z Písecka odpyká 17 let, potvrdil Nejvyšší soud

ilustrační snímek

Za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala, si muž z Písecka s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ČTK...

31. března 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

