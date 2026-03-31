Tesco a ČEZ společně postavili přes 60 dobíječek pro elektroauta a budují další

„Chceme, aby zákazníci měli při návštěvě našich obchodů Tesco co největší pohodlí. Možnost rychle dobít elektromobil během nákupu je důležitou součástí skvělého nákupního zážitku. Všechny naše dobíjecí stanice využívají elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů, takže zákazníci mohou doplnit energii svých vozů šetrně k životnímu prostředí. Díky spolupráci s ČEZ tuto službu stále rozšiřujeme,“ uvedl Peter Koubek, vedoucí akvizic a správy nemovitostí a obchodních center, Tesco Stores ČR.
"Jsme rádi, že spolupráce se společností Tesco v posledních letech přinesla řidičům elektroaut možnost dobíjet na desítkách nových stojanů, z nichž 70 % jsou ultrarychlé stanice. Právě na výstavbu tohoto typu stanic se v poslední době zaměřujeme. Dobíjecí stanice fungující v místech nákupů jsou přirozeným řešením v rozvoji elektromobility, protože nabízejí lidem efektivně využít čas nutný k doplnění energie pro další cesty,“ řekl Rostislav Díža, ředitel elektromobility ČEZ.
V rámci nového dobíjecího hubu u prodejny Tesco v Říčanech mají řidiči k dispozici 2 ultrarychlé stanice o výkonu 320 kW a 3 stanice o výkonu 200 kW.
ČEZ se v posledních letech soustředí převážně na výstavbu ultrarychlých stojanů schopných během 10 minut dát autům energii na dalších 150 km jízdy. Poptávku zákazníků po zkrácení časů dobíjení chce uspokojovat také rozšiřováním počtu stojanů v tzv. hubech ve vytížených lokalitách u hlavních tahů a ve městech. Tato řešení výrazně zkracují dobu pro doplnění energie a šetří čas řidičů i při čekání na volný dobíjecí konektor. Typickým představitelem tohoto řešení je právě lokalita v Říčanech.
Díky široké síti obchodů Tesco, které jsou přirozeným místem pro každodenní nákupy i delší návštěvy, chceme zákazníkům nabídnout ještě vyšší míru pohodlí. Obchody představují ideální příležitost pro dobíjení elektromobilů. Rozšiřováním služeb, které přesahují samotný nákup, posilujeme celkový zákaznický zážitek a podporujeme moderní, udržitelný a komfortní způsob života.
Zákazníci prodejen Tesco z řad řidičů elektromobilů platí za dobíjení u veřejných dobíjecích stojanů ČEZ v závislosti na typu stanice a rychlosti nabíjení, a to podle podmínek platného ceníku Smlouvy, ceník a OPSE | Futurego.cz Při zastavení k nabíjení se uživatel identifikuje pomocí zákaznické RFID karty nebo prostřednictvím aplikace futurego, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. Aplikace umí např. vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální doby dojezdu a aktuální obsazenosti stojanů atd.
Zdroj: Tesco
