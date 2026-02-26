Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

„Je pro nás ctí být dlouhodobým partnerem potravinových bank. Každá tuna zachráněného jídla pro nás znamená nejen pomoc lidem, kteří ji potřebují, ale také konkrétní krok k ochraně životního prostředí. Jsem hrdý na naše kolegy i dodavatele, kteří se každý den podílejí na tom, že společně děláme správnou věc.“ uvedl Michal Vaňáček, vedoucí komunikace Tesco Stores ČR.
Jen v loňském roce darovalo Tesco více než 1918 tun potravin, což odpovídá 4,6 milionům porcí jídla. Od roku 2016 pak Tesco poskytlo potřebným již přes 11 tisíc tun potravin, tedy více než 26 milionů porcí.
„Spolupráce s Tescem je pro nás dlouhodobě nesmírně důležitá. Vážíme si nejen množství darovaných potravin, ale i jejich férového a otevřeného přístupu k omezování plýtvání. Díky tomuto partnerství společně pomáháme tisícům lidí, pro které jsou potraviny nenahraditelnou pomocí i nadějí.“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.
Tesco letos vydá svůj 10. výroční report o potravinových přebytcích
Tesco dlouhodobě a transparentně zveřejňuje kompletní data o svých potravinových přebytcích. Letos firma představí už desátý výroční report. Díky řadě opatření se společnosti podařilo snížit potravinový odpad již o 82 % oproti roku 2016/17.
Pomoc lidem i životnímu prostředí
Kromě darování potravin se Tesco soustředí také na prevenci vzniku přebytků. V prodejnách fungují jasně označené regály „Žádné jídlo nazmar“, kde se během dne postupně zlevňují produkty s blížícím se datem spotřeby.
Pokročilé plánování a spolupráce s dodavateli
Tesco také více než kdy dříve využívá datové modely a předpovědi poptávky, díky kterým optimalizuje objednávky a minimalizuje vznik přebytků. Do prevence plýtvání aktivně zapojuje i své dodavatele.
