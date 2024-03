Tesco má největší nabídku rostlinných alternativ mléka a mléčných výrobků

"Velice si vážíme získání 2. místa v Rostlinném řetězci roku. Ocenění nám bylo uděleno především za naši vynikající nabídku rostlinných produktů alternativ mléka a mléčných výrobků a také za produkty naší značky Plant Chef. Nabídku rostlinných produktů chápeme jako klíčovou součást našeho sortimentu, a právě proto ji neustále rozšiřujeme. Vnímáme, že i mezi našimi zákazníky a zaměstnanci jsou výrobky rostlinného původu čím dál více oblíbené," říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku. Dodává: “Uvědomujeme si, že způsob, jakým se stravujeme, má obrovský dopad nejen na nás, ale i na naši planetu. Podpora prodeje rostlinných alternativ je proto pevnou součástí našich dlouhodobých cílů a závazků.”

Široká a pestrá nabídka zdravých potravin

Nabídku rostlinných produktů chápe Tesco jako důležitou a nedílnou součást sortimentu, jež na přání zákazníků neustále rozšiřuje. Již dnes je nabídka rostlinných produktů, se kterou se zákazníci setkávají v tomto řetězci, velmi pestrá, od mlék, jogurtů, zmrzlin, pomazánek, přes sýry, klobásy, salámy a další masové alternativy až po hotová jídla a sladkosti. Z nabídky rostlinného sortimentu si dlouhodobě zákazníci nejvíce oblíbili různé pomazánky včetně tzv. hummusu, jogurty, dezerty, mléka, sladkosti nebo sójové výrobky.

V obchodech Tesco mohou zákazníci vybírat mezi více než 250 rostlinnými alternativami včetně produktů vlastní značky Plant Chef, kam patří nejen bezmasé alternativy burgerů, nugetek nebo rybích prstů, ale i proteinové tyčinky, dezerty, polévky nebo pomazánky. Zavedením vlastní značky přináší firma zákazníkům co nejkvalitnější produkty, které jsou zároveň pro ně dostupné za co nejlepší ceny. Navíc veškeré rostlinné alternativy značky Plant Chef obohacuje Tesco o potřebné vitamíny a minerály, které najdeme v živočišných alternativách. U masových alternativ je to vždy železo a vitamín B12, u mléčných například vitamín D a vápník.

Více o závazku Tesco naučit své zákazníky stravovat se zdravěji a udržitelněji se dočtete na webu: https://corporate.itesco.cz/udrzitelnost/pece-o-zakazniky/zdrave-a-udrzitelne-stravovani

