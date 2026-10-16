Tesco nabízí více než 100 druhů chleba od 30 regionálních pekáren.

Kvalitní pečivo patří dlouhodobě mezi klíčové kategorie nabídky Tesco. Vedle spolupráce s regionálními dodavateli investuje Tesco také do rozvoje vlastního pekárenského sortimentu. Vlastní pekárny, které jsou součástí 45 prodejen Tesco, připravují každý den čerstvé pečivo s důrazem na kvalitu, tradiční postupy a chutě českých zákazníků. Sortiment postupně doplňují i novinky reagující na aktuální výživové trendy, například výrobky s vyšším obsahem bílkovin. V nabídce jsou i chleby, které zvítězily v soutěži chléb roku, jejímž je Tesco dlouholetým partnerem.
Výsledky soutěže každoročně potvrzují vysokou úroveň českého pekařství a upozorňují na kvalitu regionálních výrobců. Tesco zároveň pomáhá oceněným pekařům dostat jejich výrobky k širšímu okruhu zákazníků prostřednictvím své sítě prodejen. Letos uspěla například společnost BEAS z Choustníkova Hradiště s kvasovým chlebem Hradišťan. Mezi oblíbené regionální chleby patří Hostašovský pecnen z Nového Jičína nebo Cvrčovický kvasový pecen, který je nejprodávanějším regionálním chlebem v nabídce Tesco.
„Chléb má v českých domácnostech výjimečné postavení a zůstává jednou z nejstabilnějších kategorií pečiva. Zároveň ale vidíme, že zákazníci vedle tradičních receptur stále častěji vyhledávají výrobky odpovídající modernímu životnímu stylu, například pečivo s vyšším obsahem bílkovin nebo produkty z dlouhozrajícího těsta. Naší ambicí je spojovat to nejlepší z tradičního českého pekařství s novými trendy a nabízet zákazníkům kvalitní pečivo pro každou příležitost,“ říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco ČR.
Zdroj: Tesco Stores ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59638.