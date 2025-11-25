Tesco Online Nákupy doprava zdarma pro oblast Valašského Meziříčí

Doprava zdarma
Zákazníci si mohou využívat doručením nákupu zdarma během celého vánočního období až do 8. února 2026. Pro nákupy nad 1500 Kč je pak standardně doprava zdarma. Doručení zajišťuje partnerská společnost Dodo v rámci dvouhodinových časových oken.
„Vánoce jsou obdobím radosti, ale také spěchu. Proto chceme našim zákazníkům nabídnout možnost nakoupit v klidu z domova, bez stresu a za stejné ceny jako v našich hypermarketech. Díky rozšíření služby do Valašského Meziříčí mohou nyní i zdejší domácnosti využít výhod služby Tesco Online Nákupy a věnovat více času tomu, na čem opravdu záleží,“ říká Patrik Dojčinovič, provozní ředitel Tesco ČR.
Tesco Online Nákupy ceny jako v hypermarketech pro 78 % domácností
Tesco Online Nákupy nabízí široký sortiment čerstvých i trvanlivých potravin, vánočních specialit a nepotravinářského zboží. Služba je dostupná již ve více než 78 % domácností v České republice, což potvrzuje její rostoucí oblibu a důležitost v každodenním životě zákazníků.
Více informací o službě Tesco Online Nákupy najdete na: https://www.itesco.cz/sluzby-a-znacky/nakupy/vase-prvni-online-nakupy
Zdroj: Tesco Stores ČR