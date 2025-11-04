Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

Zákazníci v Poděbradech a okolí mohou využít doručení nákupu až ke dveřím s možností výběru hodinového časového okna, a to již ten samý den, kdy objednávku provedou. Při nákupu nad 1500 Kč je navíc doprava zdarma. Služba nabízí široký sortiment čerstvých i trvanlivých potravin, vánočních specialit a nepotravinářského zboží za stejné ceny jako v kamenných prodejnách.
Online nákupy během Vánoc šetří čas
Tesco Online Nákupy jsou navrženy tak, aby zákazníkům poskytly maximální komfort a úsporu času. V předvánočním období, kdy je každá minuta drahá, představuje tato služba ideální řešení pro domácnosti, které chtějí nakupovat efektivně a bez stresu.
„Rozšiřováním služby Tesco Online Nákupy reagujeme na rostoucí potřebu pohodlného a časově úsporného nakupování, zejména v období Vánoc. Naším cílem je, aby si zákazníci mohli vybírat z široké nabídky produktů, nakupovat bez stresu a mít jistotu, že jim nákup dorazí v čase, který jim vyhovuje. Doručení ten samý den a doprava zdarma nad 1500 Kč jsou konkrétními výhodami, které jim v tomto hektickém období pomohou zvládnout přípravy na svátky efektivněji a s větším klidem,“ uvedl Patrik Dojčinovič, provozní ředitel Tesco.
Tesco je průkopníkem v oblasti online prodeje potravin v České republice. Službu spustilo jako první maloobchodní řetězec již v roce 2012 a od té doby ji neustále rozvíjí. Pokrytí služby nyní dosahuje 77 % domácností v ČR, což potvrzuje její rostoucí význam v každodenním životě zákazníků.
Více informací o službě Tesco Online Nákupy
https://www.itesco.cz/zones/sluzby-a-znacky/nakupy/vase-prvni-online-nakupy