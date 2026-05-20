Tesco otevírá novou prodejnu v Hradci Králové: moderní nákup, týden s 10% slevou

„Otevření nové prodejny v Hradci Králové je dalším krokem v rozvoji naší sítě a potvrzením naší snahy být zákazníkům co nejblíže. Věříme, že právě nové obchody jako tento nám umožňují přinášet ještě lepší zákaznický zážitek, moderní prostředí, kvalitní sortiment i pohodlné a rychlé nakupování,“ říká Chris Gee, generální ředitel Tesco ČR.
Moderní koncept a technologie pro pohodlný nákup
Nová prodejna nabízí přehledně uspořádaný prostor s důrazem na oddělení čerstvých potravin. Ovoce, zelenina a pečivo jsou nově spojeny do jednoho logického celku, aby měli zákazníci vše snadno dostupné. Součástí je i moderní úsek pekárny s novým mrazicím boxem na rozpékaný sortiment. Rychlý a pohodlný nákup zajišťují jak pásové pokladny, tak čtyři samoobslužné pokladny a systém Scan&Shop. Prodejna je vybavena úspornými technologiemi, chladicí zařízení využívá ekologický plyn CO2, chladničky jsou opatřeny dveřmi a osvětlení je řešeno moderními úspornými prvky.
Skvělý nákup se slevou
V prvním týdnu mohou zákazníci využít slevu 10 % na celý nákup, v dalších týdnech na ně čekají zvýhodněné nabídky na vybrané kategorie.
Podpora místní komunity
Tesco dlouhodobě usiluje o to být dobrým sousedem. Při slavnostním otevření proto předá finanční dar ve výši 50.000 Kč neziskové organizaci Salinger, z. s., konkrétně jejímu nízkoprahovému centru pro děti a mládež Modrý pomeranč. Organizace podporuje děti a mladé lidi. Prodejna zároveň bude pravidelně darovat neprodané potraviny Potravinové bance, čímž aktivně přispívá ke snižování plýtvání potravinami.
Slavnostní otevření s představiteli města
Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci vedení Tesco, nízkoprahového centra Modrý pomeranč Dagmar Rolečková a hosté. Symbolické přestřižení pásky provedli za Tesco generální ředitel Chris Gee, provozní ředitel Patrik Dojčinovič, produktový ředitel Pavol Halász a manažer prodejny Roman Janáček.
Zdroj: Tesco Stores ČR