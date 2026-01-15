Tesco podporuje zdravější životní styl a rozšiřuje nabídku potravin pro vyvážený jídelníček

"Chceme být partnerem našich zákazníků na cestě ke zdravějšímu výběru potravin. Proto rozšiřujeme sortiment o produkty, které podporují vyváženou stravu. Věříme, že zdravý životní styl má být dostupný pro každého. Naše ambice ale nekončí u sezónních kampaní, do roku 2027 chceme, aby 53 % všech prodávaných potravin spadalo do kategorie zdravých. Tento závazek je součástí naší dlouhodobé strategie, která podporuje zdravý životní styl a udržitelnost," uvádí Pavol Halász, produktový ředitel Tesco ČR.
V nabídce najdou zákazníci široký výběr produktů, které usnadní zdravější stravování i v náročném období.Novinkou jsou například proteinové kaše Tesco High Protein, které díky své instantní přípravě představují rychlé řešení pro vyváženou snídani. Jsou bohaté na bílkoviny, které podporují růst a regeneraci svalů, zajišťují delší pocit sytosti a pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi. Dostupné jsou ve čtyřech příchutích – kokos, banán s jahodou, arašíd a kakao s čokoládou.
Sortiment doplňuje přírodní sladidlo Tesco Finest Javorový sirup, které je zdrojem antioxidantů a minerálů, jako je mangan a zinek, a představuje zdravější alternativu rafinovaného cukru. Na bázi přírodního sladidla z čekanky jsou vyrobeny i džemy 4Slim bez přidaného cukru, které jsou vhodnou cestou, jak snížit příjem rafinovaných cukrů.
Luštěninové těstoviny Tesco z červené čočky jsou bohaté na rostlinné bílkoviny, vlákninu a komplexní sacharidy, které podporují trávení, udržují stabilní energii a přispívají k nižšímu glykemickému indexu oproti klasickým těstovinám.
Oblíbené Nomina kaše jsou zdrojem komplexních sacharidů a vlákniny, která podporuje zdravé trávení a dlouhodobý pocit sytosti.
Pesto z řady Free From umožní připravit chutné jídlo během několika minut a je vhodné pro osoby s intolerancemi, protože neobsahuje lepek ani jiné alergeny.
Nabídku rozšiřují také rostlinné alternativy, které snižují příjem nasycených tuků a cholesterolu, podporují udržitelnost a jsou bohaté na vlákninu a rostlinné živiny, a bio potraviny Tesco Organic, které pocházejí z ekologického zemědělství bez syntetických pesticidů a umělých hnojiv, což přispívá k čistšímu složení a vyšší kvalitě.
Nabídku doplňují i proteinové výrobky s hmyzím proteinem (jerky, Sens sušený hmyz s příchutí, prášek na přípravu koktejlů).
Aby bylo plnění předsevzetí pro zákazníky snazší, Tesco upravilo ceny vybraných zdravých produktů pro držitele Clubcard a připravilo speciální kupony dostupné v aplikaci.
Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996. V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile a 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrnostní program Clubcard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Nadační fond Tesco nabízí grantový program Správný start, jehož cílem je podpora charitativních projektů zaměřených na děti a mladé lidi. Tento program navazuje na úspěšnou iniciativu "Vy rozhodujete, my pomáháme", která během 15 kol pomohla tisícům lokálních projektů. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který Tesco naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100 % obnovitelných zdrojů.
