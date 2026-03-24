Tesco přináší online nákupy do Chrudimi a posiluje pokrytí na 80 % domácností

Velikonoce patří mezi období, kdy zákazníci ocení pohodlné a rychlé nakupování. Tesco i letos nabízí možnost pořídit veškeré velikonoční potřeby přes Tesco Online Nákupy, zahrnující potraviny, sladkosti, dekorace i vybavení pro koledníky či barvení vajíček.
„Velmi nás těší, že díky otevření nového distribučního bodu v Chrudimi dosahujeme pokrytí již 80 % domácností v České republice. Naším cílem je přinášet zákazníkům stále vyšší komfort a jednoduchost při nákupu, zvlášť v období svátků, kdy je čas strávený s rodinou nejcennější,“ říká Phil Bennett, vedoucí online podnikání pro střední Evropu.
Tesco Online Nákupy v Chrudimi budou spuštěny 24. března 2026. Doručení v novém regionu zajišťuje partnerská společnost DoDo.
Klikni+Vyzvedni zdarma po dobu velikonoční sezóny
Během velikonoční sezóny, od 23. března do 5. dubna, nabízí Tesco navíc službu Klikni+Vyzvedni zdarma, díky níž si zákazníci mohou vyzvednout svou objednávku přímo v obchodě ve vybraném čase bez dodatečných poplatků.
Výhody Tesco Online Clubu
Členové Tesco Online Clubu mají k dispozici další výhody, například možnost rezervovat si doručovací slot až čtyři týdny dopředu či dopravu zdarma v rámci svého členství. Tesco tak pokračuje v rozvoji služeb, které zákazníkům přinášejí maximální pohodlí i flexibilitu při plánování nákupů.
Tesco Online Nákupy jsou navíc finalistou soutěže Mastercard Obchodník roku v kategorii Dovoz potravin. O výběru finalistů rozhodují zákazníci, jejichž důvěra je pro Tesco dlouhodobě klíčová.
Více informací o službě Tesco Online Nákupy najdete na:
https://www.itesco.cz/sluzby-a-znacky/nakupy/vase-prvni-online-nakupy
Zdroj: Tesco
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.