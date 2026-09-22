Tesco rozdělilo 3,1 milionu korun. O vítězích rozhodlo 2,7 milionu hlasů

Garant programu Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) hodnotila 422 přihlášek, nejvíce za devět let grantových programů realizovaných v Tesco. Do finálního hlasování postoupilo 210 projektů, ze kterých zákazníci vybrali vítěze v 70 regionech po celé České republice.
„Více než 2,6 milionu hlasů potvrzuje, že zákazníkům záleží na dětech a mladých lidech v jejich okolí. Jsme hrdí, že společně se zákazníky můžeme podporovat projekty, které mají skutečný dopad na životy rodin v okolí kde podnikáme,“ říká Chris Gee, generální ředitel Tesco ČR.
Mezi vítěznými projekty letos převažovaly iniciativy zaměřené na podporu dětí se zdravotním postižením a speciálními potřebami. Silné zastoupení měly také projekty věnující se duševnímu zdraví a psychické pohodě dětí, podpoře samostatnosti a životních dovedností, rovnému přístupu ke vzdělávání a aktivitám zaměřeným na sport, volný čas a zdravý životní styl.
Největší podporu veřejnosti získal projekt „Parťák do života pro lidi s autismem!“, který prostřednictvím osobní asistence pomáhá dětem a mladým lidem s autismem rozvíjet samostatnost, zvládat každodenní situace a zároveň přináší úlevu jejich rodinám.
„Rekordní počet přihlášených projektů ukazuje, jak velká je potřeba podpory dětí a mladých lidí v České republice. Těší nás, že zákazníci svým hlasováním podpořili projekty, které pomáhají překonávat zdravotní i sociální překážky a dávají dětem lepší šanci na spokojený život,“ říká Tereza Venclová, NROS.
Páté kolo je na cestě
Program Správný start navazuje na úspěšný projekt Vy rozhodujete, my pomáháme. Grantové programy podpořily již 2945 projektů v hodnotě přes 72 milionů Kč.
Tesco a NROS již nyní připravují páté kolo programu Správný start, které odstartuje přihlašovací fází 12. října. Neziskové organizace zaměřené na podporu dětí a mladých lidí tak budou mít další příležitost ucházet se o finanční podporu pro své projekty.
Veškeré informace o programu Správný start a seznam všech výherců naleznete na stránce https://itesco.cz/pomahame.
Zdroj: Tesco Stores ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59290.