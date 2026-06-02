Tesco rozšířilo online nákupy o Vysoké Mýto a Příbram. Obslouží 82 % domácností

Příběh za tímto rozšířením není jen o logistice, ale především o každodenním komfortu zákazníků. Tesco nabízí nové možnosti od rychlých rodinných nákupů přes zásobení seniorů až po flexibilní plánování nákupů bez nutnosti cestování.
„Rozšiřování Tesco Online Nákupů do dalších regionů je pro nás klíčové, protože chceme být co nejblíže našim zákazníkům a usnadňovat jim každodenní život. Díky otevření Vysokého Mýta a Příbrami nyní pokrýváme už 82 % domácností, což je významný milník. Zároveň jsme rádi, že dnes už 30 našich obchodů slouží jako základna pro online nákupy. Vidíme, že zákazníci oceňují pohodlí, spolehlivost i možnost plánovat doručení podle svých potřeb,“ říká Phil Bennett, vedoucí online podnikání Tesco pro střední Evropu.
Doprava zdarma jako pozvánka k vyzkoušení služby
Zákazníci ve Vysokém Mýtě a Příbrami mohou nyní vyzkoušet online nákupy s dopravou zdarma až do 30. září 2026. Tesco tak chce motivovat nové zákazníky k vyzkoušení služby a ukázat, jak snadné může být nakupování z domova. Pro ty, kteří si raději vyzvednou nákup v obchodě v čase, který jim vyhovuje, je připravena služba Klikni+Vyzvedni.
Doručování objednávek zajišťuje partnerská společnost DoDo. Zákazníci si mohou vybrat z praktických dvouhodinových doručovacích slotů, které jim umožňují přizpůsobit nákup svému dennímu režimu.
Klikni+Vyzvedni také na Novém Smíchově
V rámci rozšiřování služeb Tesco Online Nákupů spustilo Tesco v pondělí 25. května také službu Klikni+Vyzvedni ve svém hypermarketu Nový Smíchov na Andělu. Zákazníci mají k dispozici dvouhodinové sloty pro vyzvednutí nákupu od 8:00 do 22:00, a to včetně možnosti vyzvednutí ve stejný den, kdy objednávku vytvoří. Tesco dlouhodobě investuje do zlepšování zákaznické zkušenosti, od širší dostupnosti služby přes flexibilní doručovací časy až po výhodné nabídky, jako je právě spuštění dopravy zdarma v nových lokalitách.
Zdroj: Tesco Stores ČR