Tesco slaví 15 let věrnostního programu Clubcard. Chytré nakupování přináší zákazníkům úspory, pohodlí i zábavu

„Clubcard je pro Tesco strategickým nástrojem, který nám pomáhá budovat dlouhodobý vztah se zákazníky. Díky personalizovaným nabídkám, exkluzivním cenám a digitálním kampaním přináší program skutečné výhody. Zákazníci tak mohou ušetřit peníze a zároveň mít jistotu, že dostávají nabídky, které odpovídají jejich potřebám,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores ČR.
Clubcard umožňuje zákazníkům sbírat body za každý nákup, které se převádějí na peněžní poukázky. Za 300 bodů získají slevu 30 Kč. Průměrný člen Clubcard nakupuje 3krát měsíčně. Někteří zákazníci stále preferují používání plastové karty a Tesco jim proto zasílá vyúčtování s nasbíranými body v tištěné podobě.
Mobilní aplikaci Clubcard, která byla spuštěna v roce 2015, dnes využívá 1,5 milionu uživatelů. Nabízí pohodlný přístup ke kuponům, poukázkám, letákům a kampaním, vše přehledně na jednom místě. Obliba nákupů s Clubcard realizovaných přes mobilní aplikaci stále roste.
K oslavám 15. výročí připravilo Tesco pro zákazníky speciální marketingovou kampaň. Stačí nakoupit za 350 Kč nebo si vybrat označený produkt, získat stírací kartu a zapojit se do soutěže o hlavní výhry a dalších 6000 cen každý den.
„Chceme, aby oslavy 15 let Clubcard byly o radosti z nakupování. I proto jsme připravili narozeninovou kampaň, která zákazníkům přináší šanci vyhrát atraktivní ceny. Clubcard je dnes víc než jen věrnostní program, je to způsob, jak nakupovat chytře,“ dodává Zuzana Grinčová, marketingová ředitelka Tesco Stores ČR.
Clubcard je tak ideálním společníkem pro všechny, kteří chtějí ušetřit, nakupovat pohodlně, a ještě se u toho pobavit.
Více informací o programu najdete na www.itesco.cz/clubcard.
Zdroj: Tesco Stores ČR, a.s.