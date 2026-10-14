Tesco spouští 5. ročník Správného startu, rozdělí přes 3,1 milionu korun

Program Správný start podporuje projekty zaměřené na vzdělávání, duševní zdraví, sport, rozvoj životních dovedností nebo pomoc dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním. O vítězných projektech následně rozhodnou zákazníci Tesco prostřednictvím hlasování, které proběhne od 18. ledna do 14. února v obchodech po celé České republice. Každý vítězný projekt v 70 regionech získá 45.000 Kč, což znamená, že Tesco ročně rozdělí přes 3,1 milionu Kč.
„Vidíme, že zájem o program každým kolem roste. Jen v posledním kole jsme zaznamenali rekordní počet přihlášených projektů, což potvrzuje, jak důležitá je podpora organizací, které se věnují dětem a mladým lidem. Jsme rádi, že jim můžeme společně se zákazníky pomáhat měnit životy k lepšímu přímo v regionech, kde působíme,“ říká Chris Gee, generální ředitel Tesco ČR.
Čtvrté kolo programu přineslo rekordní zájem organizací. Garant programu, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), posuzovala celkem 422 přihlášek a do zákaznického hlasování vybrala 210 projektů. Zákazníci následně odevzdali téměř 2,7 milionu hlasů a rozhodli o podpoře 70 vítězných projektů napříč Českou republikou.
Jak se přihlásit?
Přihlášky do pátého kola programu Správný start mohou organizace podávat prostřednictvím jednoduchého online formuláře do 8. listopadu na stránce itesco.cz/pomahame.
Zdroj: Tesco Stores ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59615.