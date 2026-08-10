Tesco spouští hlasování ve 4. kole programu Správný start o 3,15 mil. Kč

"V Tesco věříme, že úspěšný byznys by měl přispívat k rozvoji komunit, jejichž je součástí. Program Správný start nám umožňuje propojit každodenní nákupy našich zákazníků s podporou projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem po celé České republice. Jsem rád, že zákazníci mohou sami rozhodnout, kam podpora zamíří, a společně s námi tak pomáhat vytvářet lepší podmínky pro život ve svém okolí," říká Chris Gee, generální ředitel Tesco ČR.
Hlasování, které mění životy
Mechanismus hlasování je jednoduchý. Za každý nákup v prodejnách Tesco získají zákazníci hlasovací žeton, který mohou vhodit do hlasovacího zařízení a podpořit jeden ze tří projektů ve svém regionu. V každém ze 70 regionů soutěží o podporu tři vybrané projekty. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).
Hlasování probíhá od 10. srpna do 6. září 2026 ve všech prodejnách Tesco. Projekt s nejvyšším počtem hlasů v každém regionu získá grant ve výši 45.000 Kč.
Podpora místních komunit
Program Správný start pomáhá financovat projekty, které zlepšují život dětí a mladých lidí v celé České republice. Sami zákazníci pak rozhodují, zda podpoří například sportovní a vzdělávací aktivity, rozvoj talentů, budování bezpečného a inspirativního prostředí pro trávení volného času nebo pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Správný start v číslech
Program Správný start navazuje na dlouholetou iniciativu Tesco zaměřenou na podporu místních komunit. Dosud bylo prostřednictvím grantových programů podpořeno více než 2730 projektů, mezi které Tesco rozdělilo přibližně 69 milionů korun. O podpořených projektech rozhodlo již více než 2,75 milionu hlasů zákazníků.
Více informací o hlasování a jednotlivých projektech naleznou zákazníci přímo v prodejnách Tesco nebo na webu programu: https://corporate.itesco.cz/spravny-start.
Zdroj: Tesco Stores ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.