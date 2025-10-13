Tesco spouští třetí kolo grantového programu Správný start

"Přihlaste svůj projekt do programu Správný start a pomozte dát spolu s námi šanci na lepší budoucnost dětem a mladým lidem. Dokážeme přinést skutečnou změnu tam, kde je potřeba nejvíce," říká Zuzana Grinčová, marketingová ředitelka Tesco ČR.
Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která vybírá projekty postupující do zákaznického hlasování. „Těší nás, že můžeme navázat na úspěch předchozích kol. Věříme, že i tentokrát se sejde řada inspirativních projektů, které přinesou dětem a mladým nové příležitosti,“ dodává Tereza Venclová, manažerka Správného startu v NROS.
Hlasování zákazníků proběhne od 19. ledna do 15. února 2026 ve všech prodejnách Tesco. Každý vítězný projekt v 70 regionech získá 45.000 Kč, což znamená, že Tesco ročně rozdělí celkem 6,3 milionu Kč.
Novinkou je nadstavba Zlatý žeton, speciální jednodenní akce během hlasovací fáze, která umožní organizacím získat finanční bonus navíc. Vylosovaní zákazníci budou mít možnost přímo na prodejně přidělit v pěti regionech mimořádný grant v hodnotě 45.000 Kč.
Jak se přihlásit? Stačí vyplnit do 7. listopadu jednoduchý online formulář na itesco.cz/pomahame.
Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996. V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile a 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrnostní program Clubcard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Nadační fond Tesco letos představil grantový program Správný start, jehož cílem je podpora charitativních projektů zaměřených na děti a mladé lidi. Tento program navazuje na úspěšnou iniciativu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, která během 15 kol pomohla tisícům lokálních projektů. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který Tesco naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100 % obnovitelných zdrojů.
