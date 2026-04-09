Těšínská osmička NADACE AGEL se první červnovou neděli poběží poosmé

Třinec (Frýdecko-Místecko) 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Charitativní běh Těšínská osmička NADACE AGEL vstupuje do svého osmého ročníku a láká na rekordní zájem běžců i novinku v podobě virtuálního závodu a také na účast olympijského vítěze a mistra světa v judu Lukáše Krpálka. V neděli 7. června se opět poběží z Třince do Českého Těšína tradiční charitativní závod, který letos podpoří osmnáctiletou Zdislavu trpící dětskou mozkovou obrnou a sedmiletého Patrika se vzácným genetickým onemocněním, Mowat-Wilsonovým syndromem.

Registrace do letošního ročníku byla spuštěna před necelým měsícem na stránkách závodu beh.agel.cz a k dnešnímu dni je již více než polovina startovních čísel do hlavního závodu rozebrána. „Kapacita trati je 500 běžců. Těší nás, že se ze závodu stala tradiční součást sportovní sezóny v regionu a je o něj stále větší zájem. Tempo přihlašování naznačuje, že letošní ročník může být poprvé v historii vyprodán. Závodníci, kteří se přihlásí do 20. dubna, získají při prezentaci v den závodu také oblíbené účastnické tričko. Medaili pak obdrží každý, kdo doběhne do cíle,“ uvedla ředitelka NADACE AGEL Lucie Dvořáková.

Na rostoucí zájem reagují organizátoři také letošní novinkou. Poprvé v historii závodu NADACE AGEL nabízí možnost virtuálního běhu. Tato kategorie je určena všem, kteří chtějí akci podpořit, ale nemohou se postavit na start osobně. Osmikilometrovou trasu mohou absolvovat kdykoliv od registrace až do 7. června 2026, a to kdekoliv, v Česku i v zahraničí.

Startovné činí 500 korun a jeho celý výtěžek bude jako každý rok věnován ve prospěch potřebných z regionu. „V souhrnu se v rámci předchozích ročníků podařilo vybrat téměř 800 tisíc korun, které směřovaly na podporu osob v obtížné životní situaci,“ upřesnila Dvořáková.

Nedílnou součástí Těšínské osmičky jsou i dětské běhy v těšínském parku Adama Sikory. V nich nejde o pořadí, ale o aktivní zapojení a radost z pohybu. Každý malý účastník získá medaili i účastnický balíček.

Závodu se opět aktivně účastní olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek, který se stal patronem běhu. „Závody Těšínská osmička NADACE AGEL si mě získaly svou atmosférou i zajímavou tratí. Dětské závody jsou vždy zážitek – i když jsou nesoutěžní, rád sleduji, jak jsou mladí účastníci soutěživí,“ vzpomíná Lukáš Krpálek, který po svém doběhu startuje závody dětí.

Vedle Krpálka se do běhu v minulých letech zapojili i třinečtí hokejisté. V loňském ročníku si běžeckou premiéru odbyli Oscar Flynn a Pavel Průšek, kteří trať zvládli bok po boku v čase 36:07. Také letos organizátoři očekávají účast hráčů HC Oceláři Třinec, kteří aktuálně bojují v play-off. Není tak vyloučeno, že se v parku Adama Sikory opět objeví i mistrovský pohár.

Zdroj: AGEL

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Archeologové objevili ve Vídeňské ulici v Olomouci minové a naslouchací chodby

ilustrační snímek

Rozsáhlý systém dosud ukrytých chodeb objevili v Olomouci archeologové při záchranném výzkumu na zahradě vily ve Vídeňské ulici. Nejprve při něm našli chodbu a...

Zájem o studium na jihlavské vysoké škole je zatím větší než loni

ilustrační snímek

Zájem o studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) je zatím větší než loni. Škola eviduje téměř 1100 přihlášek, o šest procent víc než před rokem...

9. dubna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Policisté dopadli padělatele oddacích listů

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu,...

9. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Projekt Dětský čin roku hledá malé hrdiny. Zapojily se také známé tváře

Dětský čin roku

V době, kdy se nás často snaží zahltit negativní zprávy, přichází projekt Dětský čin roku s důležitým poselstvím. Děti opravdu dokážou pomoci měnit svět. A co je na tom ještě lepší? I známé osobnosti...

9. dubna 2026  15:19

V Příbrami začala oprava chodníků v centru města, potrvá do konce května

ilustrační snímek

V Příbrami začala rekonstrukce chodníků v centru města. Dělníci do konce května opraví chodníky v Pražské ulici, na Václavském náměstí a v Zahradnické a...

9. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka

Na Kuksu zaÄŤalo restaurovĂˇnĂ­ baroknĂ­ sochy VelkĂ©ho kĹ™esĹĄanskĂ©ho bojovnĂ­ka

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z...

9. dubna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Divadlo Šumperk uvede poslední premiéru sezony, cílí na pánský magazín

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uvede v sobotu premiéru inscenace Pozor, citlivý obsah! Satirické komediální drama současné britské autorky Lucy Kirkwoodové zavede diváky do...

9. dubna 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

Obezitologické centrum v Děčíně ročně operuje 100 až 150 pacientů

ObezitologickĂ© centrum v DÄ›ÄŤĂ­nÄ› roÄŤnÄ› operuje 100 aĹľ 150 pacientĹŻ

Chirurgická báze Obezitologického centra společnosti Krajská zdravotní v děčínské nemocnici ročně operuje 100 až 150 pacientů. Primář Jan Rejholec dnes...

9. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Malé obce jako příklad: NEVAJGLUJ ocení jejich dlouhodobou věrnost úklidům

9. dubna 2026  15:10

Do finále soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy

ilustrační snímek

Do finále mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy, české ateliéry ADR, OV Architekti a slovenské...

9. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Sokolov plánuje moderní systém kontroly parkovného a zvažuje parkovací zóny

ilustrační snímek

Sokolov chystá zavedení systému pro kontrolu parkovného, který zjednoduší administrativu a měl by snížit počet neplatičů. ČTK to dnes řekl místostarosta Jan...

9. dubna 2026  13:27,  aktualizováno  13:27

Příbram zahájí turistickou sezonu, muzeum a Svatá Hora nabídnou snížené vstupné

ilustrační snímek

Příbram v sobotu vstoupí do nové turistické sezony. Poutní areál Svatá Hora a hornické muzeum v tento den nabídnou návštěvníkům snížené vstupné. Na náměstí T....

9. dubna 2026  13:26,  aktualizováno  13:26

