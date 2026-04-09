Těšínská osmička NADACE AGEL se první červnovou neděli poběží poosmé

Registrace do letošního ročníku byla spuštěna před necelým měsícem na stránkách závodu beh.agel.cz a k dnešnímu dni je již více než polovina startovních čísel do hlavního závodu rozebrána. „Kapacita trati je 500 běžců. Těší nás, že se ze závodu stala tradiční součást sportovní sezóny v regionu a je o něj stále větší zájem. Tempo přihlašování naznačuje, že letošní ročník může být poprvé v historii vyprodán. Závodníci, kteří se přihlásí do 20. dubna, získají při prezentaci v den závodu také oblíbené účastnické tričko. Medaili pak obdrží každý, kdo doběhne do cíle,“ uvedla ředitelka NADACE AGEL Lucie Dvořáková.
Na rostoucí zájem reagují organizátoři také letošní novinkou. Poprvé v historii závodu NADACE AGEL nabízí možnost virtuálního běhu. Tato kategorie je určena všem, kteří chtějí akci podpořit, ale nemohou se postavit na start osobně. Osmikilometrovou trasu mohou absolvovat kdykoliv od registrace až do 7. června 2026, a to kdekoliv, v Česku i v zahraničí.
Startovné činí 500 korun a jeho celý výtěžek bude jako každý rok věnován ve prospěch potřebných z regionu. „V souhrnu se v rámci předchozích ročníků podařilo vybrat téměř 800 tisíc korun, které směřovaly na podporu osob v obtížné životní situaci,“ upřesnila Dvořáková.
Nedílnou součástí Těšínské osmičky jsou i dětské běhy v těšínském parku Adama Sikory. V nich nejde o pořadí, ale o aktivní zapojení a radost z pohybu. Každý malý účastník získá medaili i účastnický balíček.
Závodu se opět aktivně účastní olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek, který se stal patronem běhu. „Závody Těšínská osmička NADACE AGEL si mě získaly svou atmosférou i zajímavou tratí. Dětské závody jsou vždy zážitek – i když jsou nesoutěžní, rád sleduji, jak jsou mladí účastníci soutěživí,“ vzpomíná Lukáš Krpálek, který po svém doběhu startuje závody dětí.
Vedle Krpálka se do běhu v minulých letech zapojili i třinečtí hokejisté. V loňském ročníku si běžeckou premiéru odbyli Oscar Flynn a Pavel Průšek, kteří trať zvládli bok po boku v čase 36:07. Také letos organizátoři očekávají účast hráčů HC Oceláři Třinec, kteří aktuálně bojují v play-off. Není tak vyloučeno, že se v parku Adama Sikory opět objeví i mistrovský pohár.
