TESLA Energy Group dokončila jedno z největších bateriových úložišť v Česku

Autor:
  14:40
Sledovat Metro na Googlu

Velká Bíteš (Žďársko) 29. června 2026 (PROTEXT) - Nové bateriové úložiště (BESS) vyrostlo ve Velké Bíteši na Žďársku. Projekt pro MG Power, který zde dokončila skupina TESLA Energy Group (TEG), je v současnosti druhým největším provozovaným samostatně stojícím bateriovým úložištěm v České republice. Díky využitelnému výkonu 10 MW a kapacitě 27 MWh BESS pomůže stabilizovat síť a českou přenosovou soustavu, na kterou jsou kladeny stále vyšší nároky

Bateriové úložiště ve Velké Bíteši je navržené pro přesné řízení výkonu, vysokou dynamiku odezvy a poskytování výkonové flexibility. Díky svým parametrům dokáže okamžitě reagovat na výkyvy v síti a pomáhat stabilizovat energetickou soustavu. BESS tvoří šest bateriových kontejnerů s technologií LiFePO4. Díky svému výkonu 10 MW a kapacitě 27 MWh se řadí mezi největší bateriová úložiště v České republice.

Jedná se o tzv. stand-alone úložiště, tedy samostatně stojící bateriový systém, který není přímo vázaný na konkrétní zdroj výroby elektřiny a funguje jako samostatný prvek energetické soustavy. „BESS ve Velké Bíteši je primárně určený pro služby výkonové rovnováhy a dokáže okamžitě vyrovnávat výkyvy v síti. Celý projekt ukazuje, že bateriová úložiště už nejsou v české energetice okrajovou technologií, ale stávají se plnohodnotnou součástí infrastruktury. U systému této velikosti není zásadní pouze samotná kapacita baterie, ale také přesnost řízení výkonu, rychlost odezvy, bezpečnost a schopnost spolehlivě komunikovat s distribuční soustavou. Spolupráce s MG Power a.s. je pro nás důležitá i tím, že nejde o jednorázovou instalaci, ale o strategického partnera s jasným rozvojovým plánem v oblasti akumulace energie,“ říká Peter Stančík, ředitel obchodu pro Evropu společnosti TESLA Energy Group.

Velká Bíteš pro nás navazuje na provoz úložiště v Kuřimi a potvrzuje směr MG Power: budovat a provozovat samostatně stojící bateriová úložiště jako plnohodnotnou součást české energetické infrastruktury. U projektů této velikosti je klíčová nejen kapacita, ale také bezpečnost, rychlá odezva, přesné řízení výkonu a dlouhodobá spolehlivost,“ říká Gustav Urbánek, CEO MG Power a.s.

MG Power a.s. je investorem, provozovatelem a realizátorem velkokapacitních bateriových úložišť v České republice. Vedle 27 MWh ve Velké Bíteši a 6,7 MWh v Kuřimi připravuje a realizuje další projekty v Čebíně, Bystřici nad Pernštejnem a Příboře. Po dokončení rozpracovaných lokalit bude portfolio společnosti přesahovat 120 MWh bateriové kapacity. Vše se stejným a osvědčeným partnerem TESLA Energy Group.

Technologie od EVE Energy, kapalinové chlazení a nepřetržitý dohled

Úložiště je tvořené třemi výkonovými bloky. Každý z nich obsahuje jeden měnič Siemens Gamesa a dva bateriové kontejnery. „Velká Bíteš je prvním projektem skupiny TESLA Energy Group, který využívá bateriovou technologii společnosti EVE Energy, světové dvojky na trhu, se kterou jsme v loňském roce navázali strategické partnerství. Jejich špičkové baterie budeme dodávat do dalších našich instalací nejen v České republice, ale také v zahraničí,” doplňuje Peter Stančík.

Celý systém využívá vysoce účinné kapalinové chlazení, které pomáhá udržovat stabilní teplotní režim bateriových packů a přispívá k jejich delší životnosti. Kontejnery jsou kvalitně zateplené kvůli snížení vlastní spotřeby na straně tepelného managementu a jsou na zakázku vyráběné v Evropské unii.

Velký důraz klade společnost TESLA Energy Group také na kyberbezpečnost. Součástí řešení je proto také lokální řídící jednotka, která eliminuje riziko nežádoucího přístupu třetích stran a umožňuje bezpečnou komunikaci s nadřazeným systémem řízení. V souladu s požadavky Evropské unie na kyberbezpečnost je řešení navržené v souladu s požadavky evropské směrnice NIS2. Navíc je BESS napojené na interní dispečink TEG, který nepřetržitě monitoruje například teplotu, tlak nebo výkon celého systému. „Pokud by došlo k jakékoliv závadě, jsme schopni reagovat okamžitě. Díky servisnímu středisku v České republice ihned vysíláme technika a začínáme problém řešit,” upozorňuje za TEG Pavel Filla.

Realizace ve Velké Bíteši je pro TESLA Energy Group zásadní nejen svým rozsahem, ale také technologickým významem. Projekt potvrzuje rostoucí roli samostatně stojících bateriových úložišť v české energetice a ukazuje, že velkokapacitní akumulace se stává běžnou součástí moderní energetické infrastruktury.

 

Zdroj: TESLA Energy Group

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Vážná nehoda dvou kamionů uzavřela Pražský okruh u Lochkovského mostu

Nehoda kamionů na D0 u Lochkovského mostu. (30. června 2026)

Pražský okruh (D0) ve směru na letiště a dálnici D5 je u Lochkovského mostu zcela neprůjezdný. Důvodem je vážná dopravní nehoda dvou nákladních automobilů.

30. června 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

100 dní do voleb: Praha už zná většinu kandidátů na primátora, jedno jméno už „odpadlo“

Zleva Tomáš Portlík, Adam Scheinherr, Petr Hlaváček, Ondřej Prokop a Tereza...

Už se to pomalu blíží. Komunální volby jsou za rohem, respektive ve středu to bude přesně 100 dní do otevření volebních místností. Podzimní volby rozhodnout také o tom, kdo se stane pražským...

30. června 2026  13:25

Historička Flodrová „činila ve prospěch Brna“. Stvořila i databázi vývoje názvů ulic

Milena Flodrová zasvětila zkoumání Brna celý život a přispěla k odhalení mnoha...

Když ve čtvrtek v Brně zemřela ve svých 91 letech historička Milena Flodrová, přišlo něco, co nastává jedině při odchodu obecně uznávané i milované bytosti. Sociální sítě a internetové diskuse...

30. června 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

VIDEO: Křik, dupání, i vyplazený jazyk. Pražským Andělem duněla haka

Tradiční maorský tanec haka, který předvedli hráči týmu New Zealand...

Pražský Anděl rozduněla haka. Hromadný původně maorský obřadní a bojový tanec, který proslavili hlavně ragbisté „All Blacks“ z Nového Zélandu. Právě reprezentace této ostrovní země odehraje ve středu...

30. června 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli pádu kamení je dočasně uzavřen úsek cyklostezky Ohře u Lokte

ilustrační snímek

Kvůli popadanému kamení je dočasně uzavřen úsek páteřní krajské cyklostezky Ohře mezi Starým Sedlem a Loktem na Sokolovsku. ČTK o tom informovala krajská...

30. června 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy míří k vrchnímu soudu

ilustrační snímek

Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 míří k Vrchnímu soudu v Olomouci. Mladík, kterého brněnský soud ve věci potrestal dohromady devíti...

30. června 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Bouře podemlela trať mezi Čkyní a Vimperkem, oprava potrvá do půlky srpna

Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...

Oprava trati ve Čkyni na Prachaticku, kterou podmáčel déšť při pondělní bouřce, potrvá podle odhadu do poloviny srpna. Hasiči v Jihočeském kraji kvůli bouřím vyjeli ke 150 zásahům.

30. června 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Jihomoravští záchranáři vyjížděli v pondělí k rekordním 437 událostem

ilustrační snímek

Jihomoravští záchranáři v pondělí zasahovali u rekordních 437 událostí. Výjezdů bylo 490, protože k jedné události může zamířit jeden i více prostředků, uvedla...

30. června 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Zelené střechy v Pardubicích snižují teplotu v budovách jen mírně

ilustrační snímek

Zelené střechy instalované na několika objektech v Pardubicích mají sloužit podle zkušeností správců budov, škol i odborníků nejen ke zlepšení mikroklimatu,...

30. června 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

Muzeum umění otevře výstavu představující vnitřní svět sochaře a malíře Sekala

Muzeum umÄ›nĂ­ otevĹ™e vĂ˝stavu pĹ™edstavujĂ­cĂ­ vnitĹ™nĂ­ svÄ›t sochaĹ™e a malĂ­Ĺ™e Sekala

Muzeum umění Olomouc otevře ve středu výstavu sochaře, malíře a překladatele Zbyňka Sekala s názvem Soukromá věc. Návštěvníkům nabídne průřez tvorbou tohoto...

30. června 2026  11:16,  aktualizováno  11:16

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Bývalého šéfa mordparty našli nedaleko bydliště mrtvého, spáchal sebevraždu

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Rudolf Flaška, bývalý šéf takzvané mordparty kriminalistů Karlovarského kraje, spáchal sebevraždu. Podle informací iDNES.cz jej dnes ráno našli policisté mrtvého nedaleko místa jeho bydliště....

30. června 2026  11:52,  aktualizováno  12:55

Hudební léto na přerovských hradbách nabídne letos osm koncertních večerů

ilustrační snímek

Osm koncertních večerů nabídne jedenáctý ročník festivalu Hudební léto na hradbách, který se uskuteční o prázdninách vždy v úterý na přerovských hradbách....

30. června 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.