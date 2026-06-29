TESLA Energy Group dokončila jedno z největších bateriových úložišť v Česku

Bateriové úložiště ve Velké Bíteši je navržené pro přesné řízení výkonu, vysokou dynamiku odezvy a poskytování výkonové flexibility. Díky svým parametrům dokáže okamžitě reagovat na výkyvy v síti a pomáhat stabilizovat energetickou soustavu. BESS tvoří šest bateriových kontejnerů s technologií LiFePO4. Díky svému výkonu 10 MW a kapacitě 27 MWh se řadí mezi největší bateriová úložiště v České republice.
Jedná se o tzv. stand-alone úložiště, tedy samostatně stojící bateriový systém, který není přímo vázaný na konkrétní zdroj výroby elektřiny a funguje jako samostatný prvek energetické soustavy. „BESS ve Velké Bíteši je primárně určený pro služby výkonové rovnováhy a dokáže okamžitě vyrovnávat výkyvy v síti. Celý projekt ukazuje, že bateriová úložiště už nejsou v české energetice okrajovou technologií, ale stávají se plnohodnotnou součástí infrastruktury. U systému této velikosti není zásadní pouze samotná kapacita baterie, ale také přesnost řízení výkonu, rychlost odezvy, bezpečnost a schopnost spolehlivě komunikovat s distribuční soustavou. Spolupráce s MG Power a.s. je pro nás důležitá i tím, že nejde o jednorázovou instalaci, ale o strategického partnera s jasným rozvojovým plánem v oblasti akumulace energie,“ říká Peter Stančík, ředitel obchodu pro Evropu společnosti TESLA Energy Group.
„Velká Bíteš pro nás navazuje na provoz úložiště v Kuřimi a potvrzuje směr MG Power: budovat a provozovat samostatně stojící bateriová úložiště jako plnohodnotnou součást české energetické infrastruktury. U projektů této velikosti je klíčová nejen kapacita, ale také bezpečnost, rychlá odezva, přesné řízení výkonu a dlouhodobá spolehlivost,“ říká Gustav Urbánek, CEO MG Power a.s.
MG Power a.s. je investorem, provozovatelem a realizátorem velkokapacitních bateriových úložišť v České republice. Vedle 27 MWh ve Velké Bíteši a 6,7 MWh v Kuřimi připravuje a realizuje další projekty v Čebíně, Bystřici nad Pernštejnem a Příboře. Po dokončení rozpracovaných lokalit bude portfolio společnosti přesahovat 120 MWh bateriové kapacity. Vše se stejným a osvědčeným partnerem TESLA Energy Group.
Technologie od EVE Energy, kapalinové chlazení a nepřetržitý dohled
Úložiště je tvořené třemi výkonovými bloky. Každý z nich obsahuje jeden měnič Siemens Gamesa a dva bateriové kontejnery. „Velká Bíteš je prvním projektem skupiny TESLA Energy Group, který využívá bateriovou technologii společnosti EVE Energy, světové dvojky na trhu, se kterou jsme v loňském roce navázali strategické partnerství. Jejich špičkové baterie budeme dodávat do dalších našich instalací nejen v České republice, ale také v zahraničí,” doplňuje Peter Stančík.
Celý systém využívá vysoce účinné kapalinové chlazení, které pomáhá udržovat stabilní teplotní režim bateriových packů a přispívá k jejich delší životnosti. Kontejnery jsou kvalitně zateplené kvůli snížení vlastní spotřeby na straně tepelného managementu a jsou na zakázku vyráběné v Evropské unii.
Velký důraz klade společnost TESLA Energy Group také na kyberbezpečnost. Součástí řešení je proto také lokální řídící jednotka, která eliminuje riziko nežádoucího přístupu třetích stran a umožňuje bezpečnou komunikaci s nadřazeným systémem řízení. V souladu s požadavky Evropské unie na kyberbezpečnost je řešení navržené v souladu s požadavky evropské směrnice NIS2. Navíc je BESS napojené na interní dispečink TEG, který nepřetržitě monitoruje například teplotu, tlak nebo výkon celého systému. „Pokud by došlo k jakékoliv závadě, jsme schopni reagovat okamžitě. Díky servisnímu středisku v České republice ihned vysíláme technika a začínáme problém řešit,” upozorňuje za TEG Pavel Filla.
Realizace ve Velké Bíteši je pro TESLA Energy Group zásadní nejen svým rozsahem, ale také technologickým významem. Projekt potvrzuje rostoucí roli samostatně stojících bateriových úložišť v české energetice a ukazuje, že velkokapacitní akumulace se stává běžnou součástí moderní energetické infrastruktury.
Zdroj: TESLA Energy Group