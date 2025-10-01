Tesla Energy Group roste ve střední Evropě. Po Česku a Slovensku míří do Polska, Maďarska i Chorvatska

Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Společnost Tesla Energy Group patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v oblasti bateriových úložišť ve střední Evropě. Letos dokončila několik velkých realizací, například úložiště o kapacitě 4472 kWh a výkonu 4000 kW v Kutné Hoře pro UCED Bio a násobky dalších projektů jsou rozpracovány. Kromě projektů v České republice a na Slovensku chystá Tesla Energy Group také instalace bateriových úložišť v zahraničí. Expanduje do Polska, Maďarska, Chorvatska a dalších evropských států.

Československá společnost Tesla Energy Group zrealizovala už 23 projektů v regionu, mezi nejvýznamnější patří úložiště pro společnost DALU v Lovosicích (1,3 MWh), Veolii v Levicích (2914 kWh) nebo rozsáhlý projekt ve slovenské Vlkanové (5590 kWh). Zároveň začíná expandovat i mimo Českou republiku a Slovensko. „Kromě těchto dvou zemí máme aktivní obchodní zastoupení v Maďarsku a v Polsku, nejnověji jsme otevřeli pobočky v Rumunsku a Bulharsku. Naše obchodní strategie je ale všude stejná - být pro zákazníky dlouhodobým a stabilním partnerem. Nejen z hlediska samotného dodání technologie nebo postavení díla, ale i v oblasti následných servisních služeb. S klienty proto dál spolupracujeme a poskytujeme jim nepřetržitý monitoring a okamžitý servis,” říká ředitel Tesla Energy Group Jan Švinger.

Při expanzi do zahraničí těží Tesla Energy Group ze zkušeností z řady projektů, které už v nejrůznějších evropských zemích realizovala. Například v Záhřebu vybudovala úložiště o výkonu 500 kW a v Maďarsku tři systémy s výkonem 3x 499 kW, v Maďarsku pak pracuje na ještě větším systému o výkonu 5x 499 kW a kapacitě 5x 1677 kWh.

Jedním z nejnovějších významných projektů je pro Tesla Energy Group instalace bateriového úložiště pro UCED Bio v Kutné Hoře, které je první svého druhu ve střední Evropě – využívá měnič Siemens Gamesa a kapalinou chlazené bateriové moduly CATL. Celý systém se společnosti Tesla Energy Group podařilo zrealizovat v rekordním čase tří měsíců. Bateriové úložiště slouží ke zrychlení podpůrných služeb pro stabilizaci přenosové soustavy a je napojeno na plynovou turbínovou elektrárnu v areálu ČKD Kutná Hora.

Bateriové úložiště v Kutné Hoře doplňuje stávající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z fytomasy a 25 MW elektrodový kotel. Díky pokročilému tepelnému managementu zajištěnému kapalinovým chlazením dosahuje úložiště dlouhodobě vysoké účinnosti i při extrémních podmínkách. Tento projekt navazuje na úspěšnou spolupráci v oblasti podpůrných služeb a představuje další krok v integraci chytrých řešení pro stabilizaci sítě. Nonstop Help Desk zajišťuje nepřetržitý monitoring a podporu provozu. Systém funguje v rámci agregačního bloku UCED a přispívá k vyšší flexibilitě a stabilitě celé přenosové soustavy.

Z TESLA Energy Group se zároveň stává specialista na indoor bateriové systémy, umístěné v budovách. Po projektu Vlkanova s kapacitou 5,5 MWh už nyní stavíme pro zákazníka v ČR ještě větší vnitřní bateriové úložiště s kapacitou 7,3 MWh a výkonem 3 MW, které bude uvnitř budovy a bude dokončené ve 3.Q 2026.

„Projekty jako např. zmiňovaný UCED Bio jsou ukázkou našich schopností dodat kompletní řešení – od návrhu přes realizaci až po dlouhodobý monitoring a servis. Díky využití evropských komponentů a vlastnímu vývoji softwaru zajišťujeme nejen technologickou úroveň, ale i maximální kybernetickou bezpečnost,“ uvádí ředitel Tesla Energy Group Jan Švinger.

Právě pokročilá ochrana dat je přidaná hodnota, díky které společnost dokáže obstát i v porovnání s konkurencí. „Asijským výrobcům se Evropané cenou nevyrovnají. Dnes se ale klade obrovský důraz na softwarové požadavky a kybernetickou bezpečnost. To je téma, které v posledních měsících výrazně vystoupilo do popředí. Existují investoři, kteří se vyhýbají čínským dodávkám a čínským cloudům. My klientům přinášíme zkušenosti, know how a pocit bezpečí,” doplňuje Jan Švinger.

Pro Tesla Energy Group je důležitý komplexní přístup – kromě technologií nabízí klientům dlouhodobé partnerství, nonstop monitoring, vlastní vývoj softwaru EMAN i technický servis. Klíčový je důraz na know-how, evropské komponenty a plnou integrací řešení do energetického systému zákazníka.

 

O společnosti TESLA Energy Group

Společnost TESLA Energy Group, a.s., navazuje na bohatou historii značky TESLA, která sahá až do roku 1921. Od roku 2023 je TESLA Energy Group součástí průmyslové skupiny TESLA ENERGY HOLDING. TESLA Energy Group se zaměřuje na realizace bateriových úložných systémů a působí nejen v Česku a na Slovensku, ale také v dalších středoevropských zemích, jako je Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Rakousko a Bulharsko. Například v chorvatském Záhřebu realizovala projekt bateriového úložiště o výkonu 500 kW a kapacitě 558 kWh, v Maďarsku pak vybudovala úložiště o výkonu 3x 499kW a kapacitě 3x 1677kWh. Celkový objem instací společnosti TESLA Energy Group dosahuje výkonu 30 MW a kapacity 50 MWh.

Významnými projekty v České republice jsou instalace pro UCED s kapacitou 4 477 kWh, bateriové úložiště pro TRCZ s.r.o. (Toyota) o kapacitě 1 300 MWh v Lovosicích a instalace pro Veolii v Levicích s kapacitou 2 914 kWh. Mezi významné realizace na území Slovenské republiky se řadí např. projekt ve Vlkanové s výkonem 3 780 kW a kapacitou 5 590 kWh, který je jednou z největších indoor instalací ve střední Evropě.

Tesla Energy Group vyvíjí vlastní softwarový systém inteligentní kontroly, analýzy a přehledu energetické efektivity bateriového úložiště pod názvem Eman. Softwarové řešení společnost připravuje pro každého klienta přesně na míru.

Společnost se aktivně připravuje na budoucí technologické změny tím, že vyvíjí a implementuje pokročilé bateriové úložné systémy včetně možného přechodu k sodíkovým a solid-state bateriím. Ty hrají významnou roli například v automobilovém průmyslu.

 

 

 

