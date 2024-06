Test majitelů koček v Česku: Třetina zřejmě dělá chyby při krmení, myslí si totiž, že kočky jsou všežravci

Praha 7. června 2024 (PROTEXT) - Je všeobecně známo, že majitelé koček mají různé způsoby, jak krmí své mazlíčky. Nesprávný způsob krmení se však může výrazně podepsat na fyzickém i emočním zdraví kočky. Z toho důvodu připravila značka superprémiového krmiva Shelma reprezentativní průzkum na téma Co má česká kočka v misce? Ukázalo se, že více než třetina (33 %) českých majitelů koček si mylně myslí, že kočka je všežravec, nikoli striktní masožravec. Tento mýtus je častější mezi mladšími respondenty než u těch starších 55 let. Průzkum, realizovaný agenturou NMS Market Research na vzorku 800 majitelů koček ve věku 18-65 let, přinesl řadu dalších zajímavých zjištění.