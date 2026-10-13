Testy EU se zaměřily na tepelně izolační materiály

Výsledky této kampaně financované EU zdůrazňují, že dozor nad trhem je důležitý a že koncoví uživatelé by před výběrem izolačních výrobků měli ověřovat informace o jejich vlastnostech.
Projekt probíhal za účasti orgánů dozoru nad trhem (MSA) ze 14 zemí.
Bylo vybráno celkem 106 vzorků šesti běžně používaných izolačních materiálů – pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), minerální vlny, pěnového skla, dřevité vlny a dřevního vlákna. Vzorky byly zakoupeny v Belgii, Dánsku, Finsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, na Maltě, v Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku a ve Švédsku, a to buď v kamenných obchodech, na internetu, nebo přímo od výrobců.
Jaká byla zjištění?
Při testech se ověřovalo, jak účinně tyto materiály zpomalují tepelnou ztrátu, zda jejich tloušťka odpovídá udávaným specifikacím a jak reagují na oheň.
Pokud jde o tepelný odpor, 31 z 97 testovaných vzorků (32 %) požadavky nesplnilo.
Co se týče reakce na oheň, jedenáct z 81 testovaných vzorků (14 %) nesplnilo deklarovanou třídu.
Také se kontrolovala značení a dokumentace. Požadavky nesplnilo celkem 68 vzorků (64 %), a to zejména kvůli neúplnému nebo chybějícímu prohlášení o vlastnostech a označení CE.
Zkoušky tepelného odporu
Zkoušky tepelného odporu posuzovaly, jestli izolační výrobky skutečně zajišťují takovou úroveň zadržování tepla, jakou uvádějí jejich výrobci. Tyto zkoušky měřily tepelnou vodivost a tloušťku výrobků, přičemž oba tyto parametry ovlivňují, jak účinně si budova udržuje teplo v zimě a chlad v létě.
Ve většině případů se naměřené tepelné vlastnosti lišily od hodnot udávaných výrobcem, což znamená, že některé výrobky nemusí poskytovat takovou úroveň izolace, jakou kupující očekávají. Menší počet výrobků rovněž nesplnil požadavky na tloušťku.
Ačkoli mnoho výrobků udávané vlastnosti vykazovalo, výsledky poukazují na důležitost přesných údajů o vlastnostech. Koncoví uživatelé se při výběru materiálů, které mají zvýšit energetickou účinnost budov, na tyto informace totiž spoléhají.
Testy chování při požáru
Dalším důvodem k obavám byl nečekaně vysoký počet selhání u výrobků zařazených do třídy E, pokud jde o reakci na oheň: osm z 52 výrobků (15 %) v této skupině nesplňovalo deklarovanou požární třídu.
U šesti výrobků zařazených do tříd B–D nebyly zjištěny žádné závady. Oba výrobky zařazené do třídy A2 neprošly příslušným posouzením reakce na oheň. Pouze jeden z 21 výrobků třídy A1 nesplnil požadavky.
V systému chování při požáru EU se výrobky třídy A1 považují za nehořlavé a významně nepřispívají k šíření požáru. Výrobky třídy A2 jsou rovněž klasifikovány jako nehořlavé, ale za určitých podmínek mohou v omezené míře přispívat k šíření požáru. Třídy B–D zahrnují hořlavé výrobky s postupně se zvyšujícím podílem na šíření požáru. Třída B k šíření přispívá velmi omezeně, třída C omezeně a třída D středně.
Třída E znamená, že výrobek je hořlavý, ale i přesto by měl obstát v základní zkoušce, která prokáže, že se po něm malý plamen během stanovené doby příliš nerozšíří. Tyto závady naznačují, že u některých výrobků může dojít k vznícení nebo k rychlejšímu šíření plamenů, než by odpovídalo jejich deklarované klasifikaci. Míra rizika závisí na tom, kde a jak je izolace instalována. Nesprávné označení požární třídy by mohlo vést spotřebitele k výběru výrobku, který neposkytuje očekávanou úroveň ochrany.
Přijatá opatření
Orgány MSA klasifikovaly dva vzorky jako vysoce rizikové a čtyři jako vážně rizikové. Tato zjištění se týkala především toho, že chování při požáru neodpovídalo deklarované třídě.
Orgány MSA uložily zákaz prodeje jednoho výrobku a sedm výrobků stáhly z trhu. Mnoho hospodářských subjektů souhlasilo s vyřešením nesouladu. Zúčastněné orgány MSA sdílely výsledky s ostatními členskými státy.
Co mohou udělat spotřebitelé?
V rámci testovací kampaně se zjistilo, že mnoho izolačních výrobků nesplňovalo jeden či více technických požadavků nebo požadavků na dokumentaci. Spotřebitelé by měli hledat výrobky, které nesou označení CE a k nimž je přiloženo prohlášení o vlastnostech, které obsahuje informace o klíčových vlastnostech, jako je tepelný odpor a chování při požáru.
Před nákupem by měli ověřit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a zda splňuje vnitrostátní stavební požadavky. Stejně důležité je dodržovat montážní pokyny výrobce, protože ani vyhovující výrobek nemusí při nesprávné instalaci přinést očekávané úspory energie a bezpečnostní výhody.
Je vhodné ověřovat informace na portále Evropské komise Safety Gate, což je systém rychlého varování, v němž orgány MSA zveřejňují podrobnosti o nebezpečných nepotravinářských výrobcích.
Co by měly dělat hospodářské subjekty?
Hospodářské subjekty musí věnovat větší pozornost jak vlastnostem výrobků, tak povinnostem v oblasti dodržování předpisů. Deklarované hodnoty tepelného odporu musí přesně odrážet vlastnosti výrobku a veškerá technická dokumentace, označení CE i prohlášení o vlastnostech musí být úplná a aktuální.
Nezbytné jsou důkladné kontroly výroby ve výrobním závodě, pravidelné testování a účinné systémy sledovatelnosti, zejména v případě změn týkajících se surovin, dodavatelů nebo výrobních procesů.
Hospodářské subjekty by rovněž měly poskytovat jasné pokyny k instalaci a zpřístupňovat všechny potřebné informace v jazyce (jazycích) země prodeje, aby koncoví uživatelé mohli izolaci používat bezpečně a účinně.
Testování v celé EU
Testování bylo součástí kampaně Společné akce týkající se shody výrobků za rok 2025 v EU a zemích ESVO. Tato kampaň pomáhá orgánům MSA koordinovat testování, sdílet výsledky a chránit spotřebitele i podniky s dobrou pověstí v rámci celého jednotného trhu.
„Kampaně dozoru nad trhem chrání spotřebitele a zajišťují, aby renomované podniky nebyly poškozovány konkurenty, jejichž výrobky nesplňují deklarované vlastnosti,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: Jacop2025@esn.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en
DG GROW
EISMEA
Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59597.