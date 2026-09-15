Testy EU ukazují, že většina profesionálních ochranných přileb splňuje klíčové požadavky

Byly provedeny testy tlumení nárazů, odolnosti proti průrazu, odolnosti proti plameni, upevnění podbradního pásku a odolnosti značení a štítků. První dva testy byly provedeny poté, co byly přilby vystaveny extrémním teplotám, ponoření do vody a stárnutí vlivem UV záření.
Celkem 46 vzorků (71 %) požadavky splnilo, zatímco 19 vzorků (29 %) je nesplnilo. Většina selhání se týkala tlumení nárazů.
Orgány dozoru nad trhem (MSA) odebraly vzorky 65 přileb v osmi zemích: v Belgii, na Kypru, v Německu, Řecku, Irsku, Nizozemsku, Španělsku a Švédsku. Přilby byly zakoupeny online i v kamenných obchodech.
Přijatá opatření
Orgány MSA klasifikovaly osm z těchto selhání jako vážné riziko a čtyři jako vysoké riziko. Šest výrobků stáhly z trhu, dva výrobky stáhly od spotřebitelů a na jeden výrobek uvalily zákaz prodeje. Hospodářským subjektům bylo vydáno sedm varování. Další nápravná opatření probíhají.
Osm výrobků bylo uvedeno v systému Safety Gate, systému rychlého varování EU, který slouží k upozorňování spotřebitelů na nebezpečné nepotravinářské výrobky. Celkem 39 jich pak bylo zaznamenáno do ICSMS, informačního a komunikačního systému EU pro dozor nad trhem. Orgány MSA jej využívají k výměně informací o souladu výrobků s předpisy a donucovacích opatřeních. Co můžete udělat vy?
Ať už si kupujete přilbu pro osobní potřebu, nebo jste zaměstnavatel, který nakupuje přilby pro zaměstnance, doporučení je jasné:
- ujistěte se, že daný model je navržen s ohledem na konkrétní rizika pracoviště,
- kupujte a používejte pouze profesionální přilby s označením CE,
- kontrolujte, že k přilbě jsou přiloženy pokyny ve vašem národním jazyce (jazycích) a že EU prohlášení o shodě je buď přiloženo k výrobku, nebo je dostupné prostřednictvím internetové adresy uvedené v pokynech,
- přilby vystavené nárazu by se měly vyřadit, i když na nich není vidět žádné poškození.
Pokud jste hospodářským subjektem, ujistěte se, že průmyslové ochranné přilby, které uvádíte na trh EU, jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/425 a příslušnými harmonizovanými normami pro osobní ochranné prostředky. To zahrnuje požadavky na technickou dokumentaci, označení CE, pokyny a štítky.
Pokud jste výrobcem, zajistěte, aby výrobky uváděné na trh i nadále splňovaly normy certifikovaného typu. Hospodářské subjekty musí zajistit, aby dokumentace týkající se dodavatelského řetězce a shody byla úplná a aby marketingová tvrzení přesně odrážela poskytovanou ochranu. Nebezpečné nebo nevyhovující osobní ochranné prostředky mohou být zamítnuty celními orgány a vést ke stažení z trhu a oběhu a nárokům na náhradu škody.
Testování v celé EU
Testování probíhalo v rámci kampaně Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025 v EU a zemích ESVO. JACOP je společná evropská akce v oblasti dozoru nad trhem, která podporuje orgány MSA při ověřování toho, zda výrobky uváděné na jejich trhy splňují předpisy EU. Evropská komise tuto spolupráci financuje a koordinuje, čímž pomáhá orgánům MSA sdílet postupy, porovnávat zjištění a posilovat prosazování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu.
„Kampaně dozoru nad trhem pomáhají chránit podniky před nekalou konkurencí a zajišťují, že výrobky prodávané na jednotném trhu jsou pro uživatele bezpečné,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en?prefLang=cs
DG GROW
EISMEA
Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59138.