Testy EU ukazují, že většina profesionálních ochranných přileb splňuje klíčové požadavky

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  9:00
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Praha 15. září 2026 (PROTEXT/AFP) - Profesionální ochranné přilby mají zajišťovat ochranu na pracovištích s vysokým rizikem. Pokud nesplňují bezpečnostní požadavky EU, hrozí pracovníkům vážná poranění hlavy. V rámci kampaně financované EU bylo otestováno 65 profesionálních přileb. Přibližně každá třetí selhala, což podtrhuje důležitost používání vhodného bezpečnostního vybavení.

Byly provedeny testy tlumení nárazů, odolnosti proti průrazu, odolnosti proti plameni, upevnění podbradního pásku a odolnosti značení a štítků. První dva testy byly provedeny poté, co byly přilby vystaveny extrémním teplotám, ponoření do vody a stárnutí vlivem UV záření.

Celkem 46 vzorků (71 %) požadavky splnilo, zatímco 19 vzorků (29 %) je nesplnilo. Většina selhání se týkala tlumení nárazů.

Orgány dozoru nad trhem (MSA) odebraly vzorky 65 přileb v osmi zemích: v Belgii, na Kypru, v Německu, Řecku, Irsku, Nizozemsku, Španělsku a Švédsku. Přilby byly zakoupeny online i v kamenných obchodech.

Přijatá opatření

Orgány MSA klasifikovaly osm z těchto selhání jako vážné riziko a čtyři jako vysoké riziko. Šest výrobků stáhly z trhu, dva výrobky stáhly od spotřebitelů a na jeden výrobek uvalily zákaz prodeje. Hospodářským subjektům bylo vydáno sedm varování. Další nápravná opatření probíhají.

Osm výrobků bylo uvedeno v systému Safety Gate, systému rychlého varování EU, který slouží k upozorňování spotřebitelů na nebezpečné nepotravinářské výrobky. Celkem 39 jich pak bylo zaznamenáno do ICSMS, informačního a komunikačního systému EU pro dozor nad trhem. Orgány MSA jej využívají k výměně informací o souladu výrobků s předpisy a donucovacích opatřeních. Co můžete udělat vy?

Ať už si kupujete přilbu pro osobní potřebu, nebo jste zaměstnavatel, který nakupuje přilby pro zaměstnance, doporučení je jasné:

  • ujistěte se, že daný model je navržen s ohledem na konkrétní rizika pracoviště,
  • kupujte a používejte pouze profesionální přilby s označením CE,
  • kontrolujte, že k přilbě jsou přiloženy pokyny ve vašem národním jazyce (jazycích) a že EU prohlášení o shodě je buď přiloženo k výrobku, nebo je dostupné prostřednictvím internetové adresy uvedené v pokynech,
  • přilby vystavené nárazu by se měly vyřadit, i když na nich není vidět žádné poškození.

Pokud jste hospodářským subjektem, ujistěte se, že průmyslové ochranné přilby, které uvádíte na trh EU, jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/425 a příslušnými harmonizovanými normami pro osobní ochranné prostředky. To zahrnuje požadavky na technickou dokumentaci, označení CE, pokyny a štítky.

Pokud jste výrobcem, zajistěte, aby výrobky uváděné na trh i nadále splňovaly normy certifikovaného typu. Hospodářské subjekty musí zajistit, aby dokumentace týkající se dodavatelského řetězce a shody byla úplná a aby marketingová tvrzení přesně odrážela poskytovanou ochranu. Nebezpečné nebo nevyhovující osobní ochranné prostředky mohou být zamítnuty celními orgány a vést ke stažení z trhu a oběhu a nárokům na náhradu škody.

Testování v celé EU

Testování probíhalo v rámci kampaně Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025 v EU a zemích ESVO. JACOP je společná evropská akce v oblasti dozoru nad trhem, která podporuje orgány MSA při ověřování toho, zda výrobky uváděné na jejich trhy splňují předpisy EU. Evropská komise tuto spolupráci financuje a koordinuje, čímž pomáhá orgánům MSA sdílet postupy, porovnávat zjištění a posilovat prosazování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu.

„Kampaně dozoru nad trhem pomáhají chránit podniky před nekalou konkurencí a zajišťují, že výrobky prodávané na jednotném trhu jsou pro uživatele bezpečné,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en?prefLang=cs 

 

DG GROW

EISMEA

Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59138.

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