Tetra Pak v loňském roce opět snížil uhlíkovou stopu ve výrobě i dodavatelském řetězci

Společnost Tetra Pak zveřejnila svou Výroční zprávu o udržitelnosti za rok 2024 (FY24), kde uvádí, že od roku 2019 snížila emise skleníkových plynů (GHG) v celém svém hodnotovém řetězci o 25 %, což oproti roku 2023 představuje zlepšení o pět procentních bodů. Ve vlastních provozech dosáhla společnost snížení emisí GHG o 54 %, přičemž až 94 % energie, kterou využívá, pochází z obnovitelných zdrojů. Tetra Pak je tak na správné cestě ke splnění cíle, a to dosáhnout do roku 2030 nulových čistých emisí ve vlastních provozech.

Tyto environmentální úspěchy jdou ruku v ruce s trvalým úsilím společnosti o zlepšování životních podmínek a posilování ekonomiky prostřednictvím dodávek bezpečných potravin po celém světě.

„Očekává se, že do roku 2050 dosáhne světová populace 10 miliard lidí, což povede ke zvýšení poptávky po potravinách o 60 %.[1] Přestože jsou potravinové systémy nezbytné pro fungování moderní společnosti, podílejí se zároveň více než třetinou na celosvětových emisích skleníkových plynů. Tento rozpor mezi potřebou navýšit produkci potravin a současným snižováním jejich dopadu na životní prostředí představuje zásadní výzvu, kterou jsme se v Tetra Paku zavázali řešit. Usilujeme o bezpečnější a udržitelnější potravinové systémy, snižujeme dopad na klima a zlepšujeme životní podmínky. Na této cestě se těšíme na spolupráci se zákazníky a partnery,“ uvedl Adolfo Orive, prezident a CEO společnosti Tetra Pak.

Pokrok uvedený ve zprávě o udržitelnosti za rok 2024 ukazuje, že společnost Tetra Pak je na dobré cestě ke splnění svého cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci o 46 % (v oblastech 1, 2 a 3)2 ve srovnání s cíli udržitelnosti společnosti pro rok 2019. To je výsledek dalšího úspěšného roku, kdy společnost dosáhla významného pokroku ve snižování emisí v rámci vlastních provozů a zároveň pomáhá zákazníkům snižovat jejich vlastní emise – díky technologiím, zařízením a službám společnosti Tetra Pak. Tento pokrok dokazuje, že společnost je i nadále aktivně odhodlána spolupracovat s dodavateli, zákazníky a dalšími partnery na dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci (rozsah 1, 2 a 3) do roku 2050 ve srovnání s úrovní v roce 2019.

K výraznému snížení emisí společnosti Tetra Pak v roce 2024 přispělo zařízení účinně využívající zdroje, technologie pro optimalizaci celé výrobní linky a obalová řešení s nižší uhlíkovou stopou.3 Tyto inovace pomohly výrobcům potravin a nápojů udržet si konkurenceschopnost a zároveň snížit vlastní emise.

Například v roce 2024 se emise skleníkových plynů z dodávaných produktových řad pro trvanlivé mléčné výrobky sníží o 13 % ve srovnání s rokem 2023 a o 42 % ve srovnání se základním rokem 2019. Jako obzvláště účinné se ukázalo nové zařízení zavedené v roce 2024, například trubkový výměník tepla Tetra Pak® s unikátní patentovanou Q-křivkou. Tato konstrukce snižuje tlakové ztráty o 40 %4 (tj. snížení tlaku při průtoku kapaliny trubkami), což zákazníkům umožňuje snížit spotřebu elektrické energie čerpadla výměníku tepla (používaného ve výrobě potravin a nápojů pro procesy, jako je sterilizace a pasterizace) až o 40 % ve srovnání s předchozím modelem, který byl lídrem na trhu. Výsledkem je, že zákazníci profitují nejen z nižších nákladů na energii, ale také z výrazně menší uhlíkové stopy.

Další klíčové iniciativy z roku 2024:

• Pomoc potravinářským závodům dosáhnout až 40 % úspory energie a 60 % zlepšení konzistence kvality, čímž se snížilo plýtvání potravinami.

• Distribuce mléka a dalších výživných nápojů 66 milionům dětí v 49 zemích prostřednictvím školních programů.

• Podpora 84 000 malých mlékařů ve 29 oblastech Dairy Hub pro stabilnější příjmy a dodávky surového mléka.

• Investice 100 milionů eur do výzkumu a vývoje s cílem zlepšit ekologické vlastnosti obalů, například zavedení víček z recyklovaného plastu a papírové bariéry Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf.

• Zavedení rámce „Approach to Nature“5, oceněného v SEAL Business Sustainability Awards 2025, s více než 20 měřitelnými cíli na ochranu přírody a vody.

• Posílení spolupráce se zaměstnanci skrze průzkumy a rozhovory s nezávislými partnery.

• Zapojení 150 dodavatelů do iniciativy udržitelnosti „Join Us in Protect the Planet“.

Celou zprávu za rok 2024 naleznete zde.

