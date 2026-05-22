Texaský institut pro léčbu srdečních arytmií při St. David's Medical Center pořádá mezinárodní konferenci o komplexních srdečních arytmiích

Austin (USA) 22. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - EPLive 2026 je dvoudenní konference, která přitahuje přední světové odborníky na srdeční elektrofyziologii. Texaský institut pro léčbu srdečních arytmií (Texas Cardiac Arrhythmia Institute, TCAI) při zdravotnickém centru St. David's Medical Center uspořádá ve dnech 28. až 29. května 2026 své osmé mezinárodní sympozium zaměřené na komplexní arytmie. Konference EPLive, které se koná každé dva roky od roku 2012, je intenzivním dvoudenním vzdělávacím setkáním určeným lékařům, registrovaným zdravotním sestrám s pokročilou praxí a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se zajímají o léčbu komplexních srdečních arytmií, tedy stavů, při nichž srdce bije nepravidelným nebo abnormálním rytmem. Hlavním výukovým nástrojem budou živé přenosy zákroků, které budou vysílány s odborným komentářem z moderně vybaveného Centra elektrofyziologie v St. David's Medical Center.

EPLive 2026 představuje jedinečnou příležitost pro celosvětovou komunitu odborníků na elektrofyziologii setkat se a zapojit do výuky v reálném čase prostřednictvím komplexního vzdělávání založeného na konkrétních případech," uvedl Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiologický elektrofyziolog a výkonný lékařský ředitel TCAI a ředitel programu EPLive. „Kombinací živých zákroků představujících nejpokročilejší inovace v oboru s odbornými diskusemi poskytujeme vysoce praktickou a přínosnou zkušenost, kterou mohou odborníci přímo přenést do své každodenní praxe – s cílem zlepšit výsledky léčby pacientů po celém světě."

Srdeční arytmie se často léčí zákroky zaměřenými na zdroj nepravidelného srdečního rytmu. Letošní ročník EPLive se zaměří na efektivnější přístup, který kombinuje dvě léčebné metody – léčbu fibrilace síní (A Fib) a uzávěr ouška levé síně (LAAO) – do jediného zákroku u pacientů s A Fib, kteří mají vyšší riziko cévní mozkové příhody. Řešením abnormálního rytmu i běžného zdroje rizika cévní mozkové příhody současně mohou lékaři snížit potřebu více zákroků, zkrátit dobu zákroku a omezit počet komplikací, což vede k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

EPLive 2026 se bude skládat ze čtyř sekcí: případy ablace A Fib, případy ablace komorové tachykardie (VT), uzávěry ouška levé síně (LAA) a zdravotnické přístroje včetně nových technologií. Program bude tvořen kombinací živě přenášených i předem nahraných případů z TCAI a z předních elektrofyziologických center v zemích po celém světě: z Belgie (AZ Sint-Jan Brugge; UZ Brussel), Kanady (Vancouver General Hospital), Kolumbie (International Arrhythmia Center při nadaci Cardioinfantil Foundation), Itálie (Centro Cardiologico Monzino) a Spojených států (Banner – University Medical Center Phoenix; Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; MedStar Health; Montefiore Einstein; Mt. Sinai Hospital; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; UCLA Health; University of Pennsylvania; University of Texas Southwestern Medical Center).

Konference se také zaměří na řadu dalších témat, mimo jiné:

  • Identifikaci postupů ke snížení komplikací a posílení bezpečnosti pacientů během ablace fibrilace síní a jiných srdečních arytmií,
  • prezentaci nejnovějších důkazů a doporučených postupů v oblasti léčby arytmií s využitím nových technologií,
  • využití přístupů, které umožňují co nejlépe integrovat nové technologie k optimalizaci klinických výsledků,
  • identifikaci postupů, které mohou těžit z integrace nových technologií a podporovat bezpečnější zákroky pro pacienty.

identifikaci postupů vedoucích ke snížení komplikací zvýšení bezpečnosti pacientů při implantaci komplexních srdečních zařízení a extrakci elektrod.

Spolu s Dr. Natalem vystoupí na EPLive několik lékařů z TCAI, včetně spoluředitelů programu Dr. Amina Al-Ahmada, Dr. Luigiho DiBiaseho a Dr. Dhanunjaya „DJ" Lakkireddyho, dále Dr. Johna Allisona, Khaleda Awada, M.D., Mohameda Bassiounyho, M.D., Davida Burkhardta, M.D., Davida Burklanda, M.D., Roberta Canbyho, M.D., Josepha Gallinghouse, M.D., Rodneye Hortona, M.D., Patricka Hranitzkyho, M.D., a Jasona Zagrodzkyho, M.D.

Lékaři mohou na konferenci získat maximálně 14,5 hodin kreditů AMA PRA Category 1 Credit™ udělovaných Americkou lékařskou asociací (AMA) v rámci programu Physician's Recognition Award (PRA).

Texaský institut pro léčbu srdečních arytmií provozuje přední centrum robotické elektrofyziologie v Severní Americe. Centrum o rozloze 72 000 čtverečních stop, otevřené v roce 2019, zahrnuje šest elektrofyziologických laboratoří vybavených pokročilými technologiemi pro léčbu komplexních arytmií. Tým světově uznávaných lékařů institutu patří k největším elektrofyziologickým pracovištím ve Spojených státech a nabízí mimořádné zkušenosti, odborné znalosti a špičkovou péči.

Více informací naleznete na stránkách EP-Live.com.

KONTAKT: Kontakt pro média: Matt Grilli, MGrilli@ECPRTexas.com, (630) 800-9533

