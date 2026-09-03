Texaský institut pro srdeční arytmie při St. David's Medical Center se jako první v USA zapojil do studie mapování a ablace pomocí pulzního pole

Texaský institut pro srdeční arytmie (TCAI) při St. David's Medical Center se nedávno stal prvním zdravotnickým zařízením v zemi, které se zapojilo do klinické studie zaměřené na hodnocení bezpečnosti a účinnosti systému mapování a ablace pulzním polem nové generace určeného k léčbě pacientů s paroxysmální a perzistentní fibrilací síní. První zákrok provedl MUDr. Andrea Natale, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., výkonný lékařský ředitel TCAI a hlavní globální výzkumník této studie.
Fibrilace síní, nejčastější typ arytmie, postihuje miliony lidí na celém světě. Vzniká, když dvě horní srdeční komory bijí příliš rychle a v nepravidelném rytmu. Paroxysmální fibrilace síní je arytmie, jejíž příznaky trvají sedm dní nebo méně, zatímco perzistentní fibrilace síní je trvalá arytmie, která přetrvává déle než týden. Včasná léčba paroxysmální a perzistentní fibrilace síní může snížit riziko vzniku krevních sraženin, cévní mozkové příhody a srdečního selhání – a může zabránit tomu, aby se onemocnění stalo trvalým.
„Ablace pulzním polem představuje jeden z nejvýznamnějších pokroků v elektrofyziologii za dlouhá desetiletí a tato klinická studie pomůže lékařům na celém světě lépe porozumět bezpečnosti a účinnosti této technologie," uvedl dr. Natale. „Texaský institut pro srdeční arytmie zůstává v čele péče o pacienty s arytmiemi a přispívá k rozvoji technologií, které budou utvářet budoucnost elektrofyziologie."
Tento novátorský katétrový systém využívá elektrická pole k ablaci cílené srdeční tkáně bez použití nadměrného tepla či chladu, jaké se používají při tradiční ablaci, čímž pomáhá snížit riziko poškození okolních struktur. Systém zahrnuje pokročilou technologii 3D mapování srdce, která poskytuje detailní pohled na elektrickou aktivitu srdce a umožňuje lékařům vizualizovat polohu katétru a kontakt s tkání před dodáním energie i po něm. Během tradičního ablačního zákroku se katétr zavádí do vnitřku srdce a pomocí extrémního tepla nebo chladu ničí tkáň spojenou s abnormálními srdečními rytmy, což zvyšuje riziko poškození okolních struktur.
TCAI je špičkové elektrofyziologické centrum, které zahrnuje šest laboratoří vybavených nejmodernější technologií, kde tým renomovaných kardiologických elektrofyziologů provádí velké množství nejsložitějších elektrofyziologických zákroků.
KONTAKT: kontakt pro média: Matt Grilli, MGrilli@ECPRTexas.com, (630) 800-9533