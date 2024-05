THE DRESS míří do Varů

THE DRESS, KONCEPT KTERÝ UVÍTÁ KAŽDÁ ŽENA

V posledních letech je módní průmysl svědkem výrazného posunu v chování klientů směrem k udržitelnosti a cenové dostupnosti. Tento trend poslední doby ovlivňuje nejen módu, ale i ostatní atributy životního stylu. Toto téma je pro majitelku Barboru Snopkovou Haberovou velmi důležité a uvědomuje si i tento aspekt svého nového podnikání. „Každá z nás má ve skříni několik šatů, které vynesla jen párkrát a proč jim znovu nevdechnout život a udělat radost dalším ženám.“

Obléknout se správně na společenskou událost je nejen příležitostí předvést svůj osobní styl, ale také udělat nezapomenutelný dojem. Ať už se jedná o formální záležitost nebo neformální setkání, výběr správného oblečení zvyšuje sebevědomí a zcela jistě i pracovní, nebo společenský kredit.

Jedním z prvních kroků při volbě outfitu je pochopení dress code. Různé společenské příležitosti mohou mít specifické požadavky, jako je black tie, cocktail, neformální nebo tématické oblečení. Pokud si z pozvánky nejste úplně jistí, klidně požádejte hostitele o vysvětlení, abyste se ujistili, že jste pro danou příležitost vhodně oblečeni. Dodržování dress code demonstruje respekt k události a jejím hostitelům a zároveň i vaši společenskou erudici.

THE DRESS tedy nabízí klientkám ideální možnost půjčit si špičkové módní kousky pro zvláštní příležitosti bez toho, aby zásadně utrpělo vaše bankovní konto. Portfolio THE DRESS zahrnuje výběr šatů a doplňků od špičkových českých, slovenských i světových návrhářů, díky čemuž je luxusní móda klientkám dostupnější a také si mohou lépe vybrat šaty pro konkrétní „dress code“, který společenské akce vyžadují.

THE DRESS určitě není jen půjčovna společenských šatů a doplňků, ale vytváří místo pro společenská setkání, či poskytuje poradenství prostřednictvím dlouhodobých spolupracovníků v oblasti módy a životního stylu.

Profesionální péče o klienty zahrnuje nejen to, jaké šaty pro tu konkrétní příležitost vybrat, ale také komplexní přípravu na večírek, obchodní večeři, plesy, svatby a další společenské příležitosti. Tým vizážistů a kadeřníků zde klientky připraví opravdu se vší parádou. A pokud budete chtít, odveze Vás limuzína odtud přímo na akci.

THE DRESS dnes spolupracuje, nebo je partnerem těch nejprestižnějších eventů, které se v České republice pořádají. Připravují se zde hvězdy českého filmu na premiéry, mají za sebou spolupráci s Českým slavíkem a i na konec roku 2024 mají velkolepé plány.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří mezi nejprestižnější akce roku, kde večírek střídá večírek, a filmové premiéry jsou téměř každý den. Bylo tedy nasnadě i zde v této unikátní atmosféře poskytnout stejné služby jako v krásném showroomu na Staroměstském náměstí v Praze. Nicméně štěstí přeje připraveným, a proto vybíráme šaty na filmový festival do Varů s klientkami již nyní v pražském showroomu. Pak už jen zajistíme, aby šaty byly připravené v loungi hotelu Imperial k vyzvednutí.

THE DRESS LOUNGE BY TEMPUS DESIGN bude mít svůj boudoir v hotelu Imperial v krásných prostorách prezidentského salonku včetně části klidné terasy s výhledem na Karlovy Vary. Po celou dobu filmového festivalu si budou moci klientky přijít vybrat z více než několika stovek šatů od těch skutečně večerních, které předepisuje black tie dress code, anebo na tematický večírek, či filmovou premiéru. Ve spolupráci se špičkovými vizážisty v čele s Michaelou Ohemovou, Ester Tesaříkovou, Pavlem Kortanem a dalšími bude THE DRESS LOUNGE klidnou oázou, kde o klientku bude postaráno jako o princeznu. Takže ano, do Varů nyní můžete odjet skutečně bez starostí i objemných kufrů. A jako pozornost od samotného THE DRESS a jejich partnerů, každá klientka obdrží hodnotné dárky, které určitě udělají radost.

Přijďte si dopřát chvilku klidu v nabité atmosféře filmového festivalu a nechat o sebe pečovat.

The Dress Karlovy Vary otevře své dveře 28. června a bude své služby poskytovat do 6. července 2024 vždy od 10 do 21 hodin.

Svůj termín si můžete objednat již nyní na stránkách www.thedressprague.com nebo na instagramu @thedressprague. Další možnost je email info@thedressprague.com nebo telefonicky na čísle +420 724 244 022.

Zdroj: the dress PRAGUE

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.