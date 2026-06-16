"The Greatest Film Music Show" zavítá do osmi českých měst

The Grand Stars Orchestra se zaměřuje na koncertní programy propojující filmovou hudbu, světové hudební hity a populární kulturu. Nový program nabídne spojení slavných filmových melodií a písní, které se během posledních desetiletí staly součástí kulturního povědomí několika generací diváků.
V programu zazní hudba z filmů a seriálů jako The Avengers, Duna, Wednesday, Robin Hood: Král zbojníků, Titanic, Počátek, Twilight sága, Pretty Woman, Moulin Rouge, Top Gun: Maverick, Rocky III, Šifra mistra Leonarda, Interstellar, Skyfall, Mission: Impossible, Hříšný tanec, Hra o trůny, Piráti z Karibiku a dalších světově úspěšných titulů.
Součástí programu budou také slavné filmové písně, které proslavili interpreti jako Adele, Lady Gaga, Céline Dion, Whitney Houston, Bruno Mars, Bryan Adams, Sam Smith či Justin Timberlake. Řada těchto skladeb získala významná hudební a filmová ocenění a dodnes patří mezi nejznámější hity své doby.
Jedním z charakteristických prvků programu je propojení orchestrální filmové hudby s populárními písněmi známými z filmového plátna. Diváci tak během jednoho večera uslyší jak ikonické instrumentální skladby, tak i světové pěvecké hity, které jsou s filmovými příběhy neodmyslitelně spjaty.
The Grand Stars Orchestra doplní vokální ansámbl a sólisté, kteří společně vytvoří koncertní program spojující symfonický zvuk, populární hudbu a filmové příběhy. Program doplní světelné efekty a vizuální projekce, které podtrhnou atmosféru jednotlivých skladeb.
Koncertní show je koncipována jako hudební cesta napříč světem hollywoodských filmů a nabídne posluchačům přibližně dvě hodiny a čtyřicet minut hudby včetně přestávky.
Turné "The Greatest Film Music Show" zavítá v únoru 2027 do Ostravy, Českých Budějovic, Hradce Králové, Teplic, Brna, Prahy, Karlových Varů a Zlína.
Více informací o orchestru, programu a vstupenkách jsou k dispozici na www.grandstarsorchestra.com.
Video: https://youtu.be/sfqD92w0I1U?si=7DFFALWcGvh2Xwqh
Další videa a fotografie zde.
Zdroj: www.artpartner.cz
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