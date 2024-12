The Greatest Show naživo: Vánoce v rytmu filmových melodií v Metropoli Zličín

Ponořte se do světa hudební magie na vánočním hudebním vystoupení, které se uskuteční v neděli 15. prosince od 16:00 v nákupním centru Metropole Zličín. Na návštěvníky čeká večer plný silných melodií inspirovaných filmem The Greatest Showman v podání českých hudebních hvězd v čele s Terezou Maškovou a Milanem Peroutkou. A to naživo.

„Před pár lety jsem viděla film v kině a úplně mě uchvátil, ale živá verze nás baví ještě víc, protože má přidanou hodnotu live zážitku. Nádherné chytlavé písně, které ani po té době neztratily své kouzlo, jsou sice krásné, ale také náročné. Do této koncertní show jsou vždy potřeba minimálně 4 zpěváci, kteří jsou schopni tyto písně zvládnout, a my jsme moc rádi, že se nám podařilo získat tak zvučná jména," říká Ivana Hannichová, režisérka a choreografka.

Součástí představení budou také dechberoucí choreografie tanečníků, akrobatické umění chůdařů a o živou hudbu se postarají bubeníci Groove Army, kteří vycházejí z principů brazilské samby.

Přijďte si vychutnat výjimečný večer a prožijte krásu Vánoc prostřednictvím nezapomenutelné hudební show. Těšíme se na setkání s vámi! Více informací na www.vanocevmetropoli.cz

