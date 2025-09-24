The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Most 24. září 2025 (PROTEXT) - V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní rakouské série Histo Cup, jízdy pro veřejnost, scenic drive, soutěž elegance i testovací jízdy moderních vozů.

Diváci se mohou těšit na celodenní show. Vedle sledování závodního i doprovodného programu se návštěvníci dostanou přímo do paddocku a servisní zóny, kde mohou potkat jezdce i jejich stroje. Majitelé klasických vozů se mohou se svými automobily do programu přímo zapojit – nejen vystavením vozu, ale i jízdami na dráze polygonu.

Unikátní vozy, které jinde neuvidíte

Jedním z hlavních lákadel bude vzácné Ferrari 275 GTB (1965) ze sbírky Jiřího Sudíka – automobil, jehož cena se běžně pohybuje nad 50 milionů korun. Ze slavné sbírky společnosti Samohýl Motor Veterán dorazí závodní Bugatti 37 GP z roku 1926, které psalo dějiny motorsportu. Nebude chybět ani elegantní Tatra 97 Josefa Zajíčka, majitele Autodromu Most.

Do soutěže elegance určitě promluví také Citroën DS 19 Cabriolet (1963) manželů Ladislava a Nadi Karasových, který si letos odvezl hlavní cenu prestižního Czech Oldtimer Expressu.

Festival ale není jen o raritách – uvidíte i vozy se zajímavými příběhy. Třeba legendární Citroën 2CV, se kterým Bára Holická a Lucka Engeová absolvovaly Dakar Classic, nebo atraktivní Jaguar XJR v neobvyklé barvě Signal Red, jenž v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze. A to je jen zlomek z toho, co vás čeká.

Kontrast na dvou kolech: motorky z Retro Garáže

O zajímavý kontrast se postará také Pavel Kočí z aukční Retro Garáže, který do Mostu přiveze dva motocykly. Na jedné straně ČZ 500 Tourist ve verzi „Vatikán“, patrně jedna z nejdražších a nejvzácnějších československých motorek vůbec, ve smetanově bílé barvě se zlatými detaily. A na straně druhé zdánlivě obyčejná, ale ve skutečnosti velmi zajímavá Jawa 350/360 Panelka v exportním francouzském provedení, s původním černým lakem a zlatými linkami.

Zábava pro každého

The Most CLASSIC nabídne i off-road program pod taktovkou Dajbych 4x4, testovací jízdy nových vozů značek Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, Mitsubishi, MG, Toyota, Subaru a Cupra, doprovodný hudební a dětský program a vybrané stánky s delikatesami. Den tak potěší nejen sběratele a automobilové nadšence, ale i rodiny s dětmi.

Přijďte jako diváci, nebo přijeďte se svým vozem

Máte vlastní klasický vůz vyrobený do roku 1995? Přihlaste se do programu a staňte se součástí výstavy i jízd po polygonu. Registrace probíhá online na webu www.autodrom-most.cz a uzavírá se 30. září o půlnoci.

Chcete jen nasát atmosféru a užít si den plný stylu a vůně benzínu? Stačí si pořídit vstupenku a vyrazit – čeká vás jedinečný festival, kde se klasická auta nejen obdivují, ale i skutečně jezdí.

Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


