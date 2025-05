„The Music of Hans Zimmer“ – nezapomenutelný hudební zážitek v podání fenomenálního orchestru Lords Of The Sound!

Naživo zaznívají ikonické skladby z legendárních filmů jako: „Amazing Spider-Man 2“, „The Dark Knight“, „Interstellar“, „Dune“, „Sherlock Holmes“, „Man of Steel“, „Pearl Harbor“, „Gladiator“, „Inception“, „Spirit“, „Wonder Woman“, „Madagascar“, „007: No Time To Die“, „Pirates of the Caribbean“, „The Lion King“ – a mnoho dalších nezapomenutelných hitů geniálního Hansa Zimmera!

Hans Zimmer – muž, který změnil svět filmové hudby.

Hudební génius, jehož melodie vám přeběhnou po zádech jako mráz. Svoji legendární kariéru zahájil filmem „Rain Man“, kde svou hudbou vystihl svět hlavního hrdiny s autismem. „Nebuď slyšet víc než postavy… vytvoř hudbu, která je světlem,“ vzpomínal Zimmer. Tento přístup mu přinesl první nominaci na Oscara a otevřel dveře do Hollywoodu.

Od té doby je jeho jméno spojováno s těmi největšími filmovými hity. Studio Disney bylo jeho stylem natolik uchváceno, že mu svěřilo hudbu k filmu „Lví král“ – soundtrack, který mu vynesl Oscara, Zlatý glóbus i Grammy. Zimmerova hudba pravidelně zaznívá na největších filmových ceremoniích a dává každému příběhu duši a hloubku.

Nezapomenutelný hudební zážitek!

Spojení úspěchu LORDS OF THE SOUND a mistrovství Hansa Zimmera vám přinese jedinečnou atmosféru plnou symfonické krásy, strhující energie, dechberoucích vizuálních efektů, silných hlasů sólistů i sboru – a nakažlivě pozitivní nálady celého orchestru.

Koncert trvá přibližně 2,5 hodiny včetně přestávky.

Nenechte si ujít! Ponořte se do světa hudby, která rozechvívá srdce a probouzí ty nejintenzivnější emoce.

