„The Universe of John Williams“ Multimediální pocta legendárnímu skladateli opět v Praze!

Diváci se mohou těšit na nezapomenutelnou hudbu Johna Williamse, držitele pěti Oscarů, autora hudby k filmům Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurský park, E.T., Superman, Čelisti, Schindlerův seznam a mnoha dalších.

Multimediální show

Koncert nabídne špičkový hudební zážitek v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra a velkého pěveckého sboru, doplněný o impozantní vizuální podívanou. Během večera budou na velkoplošných obrazovkách promítány nejen filmové sekvence a vizuální animace, ale také živé záběry orchestru ze tří kamer.

Slavný britský dirigent Pete Harrison

Celý večer bude opět řídit charismatický dirigent Pete Harrison, který koncert doplní i osobními komentáři a postřehy se zákulisí – například o tom, proč měl John Williams pochyby o svých schopnostech při skládání hudby k Schindlerovu seznamu, jak málem nestihl dokončit hudbu k filmu Sám doma, nebo jak vznikla nezaměnitelná fanfára Indiany Jonese.

Darth Vader na scéně

Přesné pořadí skladeb se ještě ladí s dirigentem, takže program rozhodně nebude stejný jako při loňské show, ale už nyní je jasné, že se zopakuje jeden z nejočekávanějších momentů loňské show – příchod Darth Vadera na scénu.

V závěru programu zazní také kouzelná melodie z filmu Sám doma, která navodí jemnou vánoční atmosféru a stylově uzavře hudebně filmový večer, na který se nezapomíná.

Přijďte si užít legendární filmovou hudbu 29. prosince 2025 do pražského O2 universa v nezaměnitelné audiovizuální podobě – The Universe of John Williams a zažijte tuto slavnou hudbu jako nikdy před tím.

