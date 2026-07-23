The World of Picasso a Nadace Krása pomoci společně pro českokrumlovské seniory

Celá akce vznikla díky organizaci The World of Picasso, která stojí za výstavou Picasso Life, a její spolupráci s Nadací Krása pomoci. Obě strany spojuje přesvědčení, že umění nemá zůstávat jen za sklem výstavních sálů, ale může sloužit jako most mezi generacemi i jako nástroj konkrétní pomoci.
Sbírková kasička pro seniory
Vrcholem setkání bylo slavnostní předání sbírkové kasičky, jejíž výtěžek poputuje na podporu služeb pro seniory, které v regionu dlouhodobě zajišťují Sociální služby SOVY, o.p.s. Kasička bude umístěna u vstupu do výstavy Picasso Life, kde po dobu tří měsíců umožní návštěvníkům přispět na péči o českokrumlovské seniory. Každý návštěvník výstavy tak může svým příspěvkem proměnit zážitek z Picassova díla v pomoc, která má reálný dopad na životy lidí v okolí.
Nadace Krása pomoci, kterou v roce 2008 založila Taťána Kuchařová, se už 18 let zaměřuje na to, aby senioři mohli prožít stáří důstojně, aktivně a co nejdéle ve vlastním domácím prostředí. Sociální služby SOVY, o.p.s. v Českém Krumlově pak poskytují pečovatelskou a odlehčovací službu, tísňovou péči i aktivizační programy, díky nimž zůstávají místní senioři součástí společenského dění.
Workshop: jak kreslil Picasso
Součástí slavnostního dne byl výtvarný workshop pro dvacet seniorů, kteří dostali jedinečnou příležitost nahlédnout do tvůrčího procesu jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století. Pod vedením lektorů si vyzkoušeli techniky a přístupy, jimiž Pablo Picasso pracoval s linií, tvarem a gestem — od jednoduchých kreseb jedním tahem až po hravé přetváření běžných motivů, které bylo pro Picassa tak charakteristické.
Workshop vznikl díky spolupráci se společností Simply-T, dodavatelem kvalitních výtvarných potřeb, která pro účastníky zajistila materiál i odborné zázemí. Právě propojení špičkového výtvarného vybavení a inspirativního prostředí výstavy umožnilo seniorům zažít tvorbu naplno — nikoli jako diváci, ale jako tvůrci.
Vyjádření hostů
„Velmi si vážím toho, že iniciativa vznikla právě ze strany organizátorů výstavy a Nadace Krása pomoci. Každý projekt, který propojuje kulturu s konkrétní pomocí lidem, má velký smysl. O to více mě těší, že podpora tentokrát směřuje právě k českokrumlovským seniorům.“
— Alexandr Nogrády, starosta města Český Krumlov
„Byl to opravdu jedinečný zážitek. Měla jsem velkou radost z toho, s jakým nadšením se senioři do workshopu zapojili a jak pozitivní ohlasy jsme od všech účastníků slyšeli. Velmi si vážím spolupráce s The World of Picasso, která ukazuje, že umění může lidi nejen inspirovat, ale také spojovat a pomáhat. Věřím, že návštěvníci výstavy podpoří naši sbírku a společně se nám podaří vybrat co nejvíce prostředků na pomoc seniorům z Českokrumlovska.“
— Taťána Kuchařová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci
„Velice si vážím toho, že naše společnost SOVY byla vybrána do projektu Krása Pomoci a naše práce je reflektována takto pozitivně. Důležité je však zdůraznit, že sociální služby dělají lidé, kteří osobním přístupem obětavě přistupují ke své práci. O to relevantnější je lokální pomoc, která dopadá na náš region a akce v kraji mohou být ku pomoci těm, kteří fyzicky již nemohou být součástí z důvodů svých zdravotních potíží.“
— Mgr. Ivana Ambrusová, ředitelka Sociálních služeb SOVY, o.p.s.
O výstavě Picasso Life
Výstava Picasso Life v historických prostorách Galerie Klášterů Český Krumlov představuje více než 100 originálních děl — litografií, keramiky, kreseb a maleb Pabla Picassa — a klade důraz na osobní život umělce a jeho vliv na tvorbu. Pro velký zájem veřejnosti byla nově prodloužena až do prosince 2026. Vstupenky jsou k dispozici v pokladnách Galerie Klášterů, na www.klasteryck.cz a online na Ticketportal.cz.
Zdroj: The World of Picasso (www.theworldofpicasso.com)