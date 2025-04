Tianlong představuje inovace na prestižním Mezinárodním biomedicínském fóru v Kazachstánu

Na této akci na vysoké úrovni, kterou spolupořádalo Ministerstvo zdravotnictví Republiky Kazachstán, Ministerstvo vědy a vysokého školství Republiky Kazachstán a Karagandská lékařská univerzita, se sešli přední představitelé světové biomedicínské komunity, aby diskutovali o špičkovém výzkumu a nových technologiích, které formují budoucnost zdravotní péče.

Jessica Wuová, doktorka biologie a produktová manažerka společnosti Tianlong, představila inovační sílu naší skupiny a přednesla prezentaci s názvem „Soupravy činidel LigSeq: personalizovaná léčba pro lepší zdravotní péči". Tato prezentace předvedla naše nejnovější úspěchy v oblasti precizní diagnostiky a zdůraznila, jak technologie LigSeq podporuje individualizovanější a účinnější způsoby léčby.

Byli jsme také hrdí na to, že jsme mohli sdílet pódium s významnou skupinou mezinárodních odborníků, kteří nabídli hluboký ponor do nejnovějších biomedicínských objevů. Mezi nimi byli například profesor Luc van der Laan z Lékařského střediska Erasmovy univerzity v Nizozemsku a profesor Florent Dumont z univerzity Paris-Saclay. Na fóru vystoupil také pan Xavier Le Torrivellec, atašé pro spolupráci v oblasti vzdělávání francouzského velvyslanectví v Kazachstánu, který vyzdvihl mezinárodní spolupráci v oblasti biomedicínského vzdělávání a výzkumu.

Program fóra odrážel jeho globální vizi a zahrnoval klíčová témata, jako je vývoj léčiv, genomika a proteomika, umělá inteligence ve zdravotnictví a integrace velkých dat do klinického rozhodování. Naše účast na tomto prestižním fóru podtrhuje trvalý závazek společnosti Tianlong rozvíjet globální zdravotní péči prostřednictvím inovací, spolupráce a odborných znalostí.

Po úspěšné prezentaci na fóru navštívil tým Tianlong také místní zdravotnická zařízení a Výzkumné a výrobní centrum transfuzní služby při Ministerstvu zdravotnictví Republiky Kazachstán. Během těchto návštěv si náš tým podrobně vyměnil názory s místními zdravotníky a diskutoval s nimi o současných trendech a potřebách v oblasti krevního screeningu a bezpečnosti transfuze.

Součástí návštěvy byl také cílený průzkum trhu v oblasti krevního screeningu v Kazachstánu, který našemu týmu umožnil získat cenné poznatky o klinických pracovních postupech, diagnostických požadavcích a regulačních postupech v zemi. Tato zjištění poslouží jako důležitý základ pro budoucí zavedení a lokalizaci řešení společnosti Tianlong pro screening krve.

Přímým zapojením místních odborníků a pochopením kazašského diagnostického trhu společnost Tianlong pokračuje v pokládání základů pro smysluplný přínos k iniciativám v oblasti veřejného zdraví ve Střední Asii.

O společnosti Tianlong

Společnost Tianlong Science and Technology, založená v roce 1997, je průkopníkem v oblasti genetického testování a molekulární diagnostiky. Společně s naší skupinovou společností Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB) jsme vytvořili pět základních technologických platforem: imunodiagnostiku, biochemii, molekulární diagnostiku, POCT (testování přímo v místě péče o pacienta) a hmotnostní spektrometrii, které se specializují na výzkum, vývoj a výrobu přístrojů a diagnostických činidel in vitro (IVD) a nabízejí komplexní řešení v celé řadě odvětví, včetně klinické diagnostiky, krevních center, kontroly nemocí, veterinární prevence epidemií a bezpečnosti potravin.

Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Tianlong

