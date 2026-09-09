Tichá noc přináší na vánoční stromeček klid zimní přírody

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Praha 9. září 2026 (PROTEXT) - Nová kolekce české sklárny Koulier spojuje zemité odstíny zelené se zlatými detaily a sametovými povrchy. Nabízí slavnostní výzdobu, která nepůsobí okázale, a ozdoby, jež lze kombinovat s tradičními i moderními dekoracemi. Vánoce nemusí mít každý rok stejnou podobu. Někdo zůstává věrný ozdobám, které se v rodině dědí po generace, jiný rád stromeček obměňuje podle nových barev a trendů. Kolekce Tichá noc, kterou česká sklárna Koulier představuje pro letošní Vánoce, nabízí cestu mezi oběma přístupy. Její barevnost vychází z převážně zelených zemitých tónů, které doplňuje zlatá. Připomíná klidnou zimní přírodu a dobře se kombinuje také s bílou, evokující zasněženou krajinu. Ozdoby se zlatými prvky doplňují bohatě zdobené kusy i jemnější dekory, které nechávají vyniknout ostatní ozdoby. Zlaté detaily a semišové povrchy jim dodávají slavnostní vzhled, aniž by působily příliš okázale. Základ kolekce tvoří kulaté ozdoby doplněné o dlouhé rampouchy a rakety s množstvím drobných figurek stromečků, zvonečků a zlatých houslí. Tichá noc je určena především těm, kdo mají rádi elegantní a výraznější vánoční výzdobu, zároveň však dávají přednost tlumeným barvám. Dobře se kombinuje s kolekcemi První oříšek pro Popelku a Bílozlatá, ale také se Secesí nebo kolekcí Basic Caramel.

„Letošní kolekce Tichá noc vznikla díky kreativitě naší malířky ze sklárny Koulier. Vše začalo jediným průhledným zvonečkem s novým dekorem, který se stal inspirací pro celou kolekci. Na stromečku tak mohou ozdoby tvořit hlavní motiv, stejně jako přirozeně doplnit ty, které už mají jejich majitelé doma,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, MBA, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny. Česká tradice v nových barvách Koulier letos rozšiřuje také nabídku tradičních bílých ozdob, které kombinuje s odstíny zlaté nebo žluté. Novinkou je adventní kalendář v barvě mořské hlubiny. Přestože modrá nepatří mezi tradiční barvy českých Vánoc, ozdoby byly vybrány tak, aby na zeleném vánočním stromečku vytvořily zajímavou kombinaci. „Do prodeje letos zahrnujeme i adventní kalendář v barvě mořské hlubiny. Chtěli jsme, aby třeba i na Kanárských ostrovech mohli mít svůj vánoční stromeček ozdobený českými vánočními ozdobami. Právě formát adventního kalendáře je k tomu výborný, protože ozdoby jsou uložené v pevném boxu, kam se mohou opakovaně ukládat,“ dodává Kateřina Šrámková.

Nové barvy a dekory přitom neznamenají, že je nutné každý rok pořizovat celou novou výzdobu. Stromeček lze oživit jednotlivými ozdobami nebo doplňky v podobě figurek – například zvířátek, soviček, lištiček, srdíček, stromečků či kostelíčků. Výraznější barva takového doplňku může dodat stromečku nový akcent. Mezi dlouhodobě nejoblíbenější ozdoby patří také zvonečky, které Koulier vyrábí v široké barevné paletě. Sklárna letos nabízí i nové tvary ozdob na přání a hotová srdce s texty, například „Miláčkovi“.

Nový Adventní kalendář v barvě mořské hlubiny sklárny Koulier

Koulier staví na tradičních technikách výroby, které kombinuje s moderními postupy. Jedním z nich je například Flock, díky němuž vznikají sametové ozdoby, u zákazníků velmi oblíbené. Sklárna zároveň průběžně rozšiřuje nabídku tradičních tvarů a barev, které připomínají dětství a Vánoce u babičky. Podle zkušenosti Koulieru mají tento styl rády přibližně dvě třetiny českých zákazníků. Každý stromeček je originál V českých rodinách se stále častěji objevuje trend několika stromečků. Jeden bývá ozdoben tradičně, například ozdobami zděděnými po předcích, zatímco jiný dostává podobu podle aktuálních barev a stylů. Spojit rodinné tradice s novými nápady tak může být jednodušší, než se zdá. Každý stromeček je krásný právě tím, že odráží osobitý vkus svého majitele. Koulier, proto nabízí inspiraci, nikoli jediný správný způsob zdobení. Novou kolekci i další ozdoby si návštěvníci budou moci prohlédnout na Vánoční výstavě ve sklárně Koulier na Oflendě u Hlinska v Čechách, která začne 10. října. Výstava připomene také pátý rok od založení sklárny a představí všechny ozdobené stromečky, jež dosud zdobily významná místa. Návštěvníci uvidí například prezidentský stromeček ze zámku Lány nebo bruselský stromeček umístěný v prostorách Evropského parlamentu v roce českého předsednictví. Inspiraci nabídne také výstava Příběh Vánočního stromečku na středočeském zámku Loučeň. Tam bude ozdobená každá komnata i celý zámecký park. Letošním tématem budou Největší Vánoční příběhy.

Zdroj: Koulier 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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