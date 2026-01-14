Ticketportal odhaluje novou vizuální identitu pod hlavičkou skupiny PLG

Vizuální identita PLG na česko-slovenském trhu tak dostává výraznou posilu, už dříve totiž stejným procesem prošly platformy GoOut a Ticketstream. Všechny tři značky nyní operují pod jednotnou vizuální identitou, sídlí na společné adrese, mají stejné identifikační údaje a postupně se stále více propojují i na úrovni strategií a procesů.
Na Slovensku fungují Ticketportal a GoOut zatím jako samostatné právní subjekty, již nyní ale úzce spolupracují jako jeden tým pod jednotným brandingem, který je nedílnou součástí dlouhodobé vize skupiny pro středoevropský trh.
Podle Svena Nuutmanna, předsedy představenstva PLG, jde o stěžejní krok směrem k posílení pozice klíčového hráče na scéně a pevnějšímu ukotvení v rámci širší celoevropské strategie: "Integrace českých a slovenských firem do skupiny PLG je pro nás prioritou. Naším cílem je nabídnout fanouškům i pořadatelům ten nejlepší servis na trhu. Budujeme moderní ticketingovou společnost založenou na datech, která propojí všechny události na jednom místě a našim partnerům otevře pokročilé marketingové a obchodní možnosti. Sjednocení naší vizuální identity je v tomto procesu jen prvním krokem."
Nové logo bude na jaře 2026 následovat i kompletní facelift nákupní platformy a dalších materiálů.
„Ticketportal je historickým lídrem trhu. Díky zázemí PLG k této silné tradici přidáváme technologické know-how a mezinárodní zkušenosti, které nám postupně v roce 2026 umožní zavádět důležité inovace a nadále tak zlepšovat náš produkt. Nový vizuál v tomto ohledu vnímáme jako symbolické stvrzení této nové éry,“ uvádí Lukáš Jandač, CEO PLG Czech Republic.
Jandač bude na dalších krocích ve vedení české pobočky PLG spolupracovat se dvěma členkami, COO Lucií Bočánkovou a CFO Alinou Titou. Bočánková zakládala Ticketportal a od samého začátku je součástí jeho top managamentu, což pomáhá zajistit bezproblémový přechod pod křídla PLG jak pro klienty a partnery, tak i pro zaměstnance Ticketportalu.
Ticketportal byl založen v roce 2002 a v průběhu následujících dekád si vybudoval pozici klíčového hráče na ticketingovém poli v Česku i na Slovensku. Zaměřuje se zejména na velkokapacitní akce včetně profesionálních sportovních utkání.
Souhrnný počet měsíčních webových návštěv všech platforem pod hlavičkou PLG v České republice v roce 2025 přesáhl 7 milionů.
AS Piletilevi PLG je největší ticketingovou společností ve střední Evropě. Působí v sedmi zemích s celkovou populací přibližně 80 milionů obyvatel (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko), má více než 350 zaměstnanců a tento rok oslaví 29. výročí. Webové stránky společnosti navštíví ročně více než 170 milionů lidí.
Zdroj: GoOut