Tietoevry spojilo ženy v technologiích na SheTech Summitu

SheTech Summit si od začátku kladl za cíl propojit různorodé osobnosti a poskytnout platformu pro relevantní diskuzi o moderní společnosti, kde technologie hrají významnou roli. Proto není náhoda, že se událost konala právě v ostravském regionu, kde v posledních letech přibývá inovativních firem a daří se i místním technickým univerzitám. To dokládá i společnost Tietoevry, která se dlouhodobě řadí mezi největší tamní zaměstnavatele a která celou konferenci zaštiťovala.

„V Tietoevry podporujeme průběžné vzdělávání a pravidelně pořádáme workshopy, přednášky pro studenty a tematické meetupy. SheTech Summit je dalším krokem v rámci těchto aktivit, jejichž cílem je propojovat komunitu lidí se zájmem o technologie. I proto jsou naše akce běžně přístupné veřejnosti zdarma a nejinak tomu bylo i v případě SheTechu,“ sdělila Michaela Hlubková, komunikační manažerka společnosti Tietoevry.

Program konference zahájila Lenka Stawarczyk přednáškou o využití umělé inteligence v marketingu. Následovala série inspirativních vystoupení, panelových diskuzí a praktických workshopů. Ada Böhm přiblížila účastníkům svět velkých jazykových modelů, zatímco Jana Kukutschová se zaměřila na skryté bariéry v kariérním růstu žen ve vědě a technice. Za společnost Tietoevry vystoupili odborníci na HR Monika Majerová a Michal Křemen. Odpolední blok se nesl v duchu wellbeingu, rozvoje talentu a strategií zdravého pracovního prostředí. Závěrečný příspěvek přednesla Eva Pavlíková, vrchní ředitelka sekce IT na Ministerstvu pro místní rozvoj, která představila možné cesty digitalizace v Česku.

„Jsem velmi ráda, že podobné akce vznikají v Ostravě, a to i pod hlavičkou soukromého sektoru. U nás na univerzitě organizujeme například událost Ženy ve vědě a z vlastní zkušenosti víme, že ženy mají technologickému světu co nabídnout a projevují o něj stále větší zájem,“ uvedla Jana Kukutschová, prorektorka pro vědu a výzkum na VŠB-TUO. Ve své přednášce mimo jiné zdůraznila, že odbourávání stereotypů začíná už v raném věku, a proto by se technika měla stát přirozenou součástí výchovy dívek stejně jako chlapců.

Právě účast mladých žen, studentek a těch, jež se o technologie teprve začínají zajímat, patřila k nejvýznamnějším přínosům celého summitu. Zvlášť pro ně mohou být podobné eventy klíčovým impulzem a motivací ke vstupu do technických oborů. Na své si ale určitě přišlo i dalších více než 200 hostů, kteří si z programu odnesli mnoho inspirace, praktické poznatky i nové kontakty. SheTech Summit ukázal, že ženy mají moderní technice co přinést a Ostrava jim nabízí ideální podmínky v tomto odvětví dále růst.

O společnosti Tietoevry

Tietoevry vytváří digitální budoucnost pro byznys a pro společnost. Díky přibližně 23 tisícům expertů v desítkách evropských i mimoevropských zemí poskytuje služby s lokálním dosahem a globálními zkušenostmi. Spojuje odbornost v oblasti softwaru a správy služeb se silným důrazem na severské hodnoty udržitelnosti. Tietoevry má hlavní sídlo ve Finsku. Obrat společnosti činí zhruba 3 mld. eur a její akcie jsou kotovány na burzách NASDAQ v Helsinkách a Stockholmu a na Burze cenných papírů v Oslu.