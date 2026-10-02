Tigo Energy staví na růstu solární energie v ČR o výkonu 80 MW s optimalizovanými energetickými zdroji pro rezidenční účely

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) („Tigo“ nebo „společnost“), přední poskytovatel inteligentních softwarových řešení pro solární energetiku a energetický software, dnes oznámila, že na veletrhu Smart Energy Forum (SEF) 2026 v Praze představí řešení pro ukládání energie Tigo GO Optimized Energy Storage Solution (ESS), což navazuje na úspěšné zavádění technologie Tigo na českém trhu solárních systémů pro komerční a průmyslový sektor (C&I). Od roku 2024 instalovaly české firmy produkty Tigo v rámci systémů C&I o celkovém výkonu přibližně 80 MW, čímž společnost Tigo vytvořila pevné základy pro rozšíření nabídky řešení pro rezidenční sektor, zahrnujících fotovoltaiku i systémy pro ukládání energie. Celkově tak montážní firmy v České republice od roku 2024 zrealizovaly instalace systémů Tigo o výkonu zhruba 276 MW, a to napříč rezidenčními, malými komerčními i většími průmyslovými projekty.
Ústředním bodem expozice společnosti Tigo bude systém Tigo GO Optimized ESS, který se vyznačuje rozšířenou kapacitou úložiště nové baterie GO, integrací prvků elektromobility a tepelných čerpadel a inteligentní správou systému prostřednictvím monitorovací platformy Tigo Energy Intelligence. Návštěvníci uvidí, jak Tigo propojuje klíčové komponenty domácí energetiky a vytváří tak flexibilnější a vzájemně propojený energetický systém. Tým společnosti Tigo rovněž představí nejnovější inovace z produktové řady TS4 Flex MLPE, včetně podpůrných modulů TS4-A s výkonem až 725 Wp a podpůrných modulů TS4-X s výkonem až 800 Wp, které jsou oba vybaveny funkcí vícestupňového rychlého odpojení (Multi-Factor Rapid Shutdown).
„Optimalizátory a zařízení pro rychlé odpojení od společnosti Tigo instalujeme téměř u každého projektu, kde to technologie střídače umožňuje. Flexibilita této platformy nám totiž dovoluje přizpůsobit návrh každé instalace konkrétním požadavkům, ať už jde o komerční střešní instalaci, nebo systém pro rodinný dům,“ uvedl Lukas Nekvapil, jednatel společnosti LUNEK, s.r.o. „Stejně důležitý je přístup k monitoringu, technickým podkladům a spolehlivé podpoře, což nám pomáhá tyto systémy dlouhodobě spravovat. Právě tato kombinace nám dodává jistotu, že se můžeme pouštět do širšího spektra projektů.“
Optimalizovaný systém Tigo GO ESS v sobě spojuje měniče Tigo EI, modulární baterii GO, produkty TS4 Flex MLPE, nabíječku GO EV, jednotku GO Junction pro integraci tepelného čerpadla a softwarovou platformu Tigo Energy Intelligence. V Evropě lze kapacitu baterie GO konfigurovat v rozmezí od 7,3 kWh do 47,9 kWh, přičemž měniče Tigo EI jsou k dispozici v jednofázovém i třífázovém provedení, což umožňuje jejich využití v široké škále rezidenčních systémů kombinujících fotovoltaiku a ukládání energie. Celý systém je navržen tak, aby montážním firmám poskytl jednotnou platformu pro výrobu solární energie, její ukládání, nabíjení elektromobilů, vytápění domácnosti, monitorování a řízení energetických toků.
„Český trh je pro společnost Tigo v posledních letech mimořádně úspěšný a těšíme se na setkání s našimi skvělými montážními partnery na pražském veletrhu Smart Energy Forum,“ uvedl Mirko Bindi, senior viceprezident pro prodej v regionu EMEA a výkonný ředitel pro Evropu ve společnosti Tigo Energy. „Komerční projekty, které tyto společnosti realizovaly, dokládají jak jejich technické schopnosti, tak silnou pozici, kterou si Tigo na trhu vybudovalo. Díky systému GO Optimized ESS nyní máme příležitost na tyto vztahy navázat a nabídnout komplexní energetické řešení pro domácnosti, které v rámci jediného ekosystému Tigo propojuje solární technologii, ukládání energie, elektromobilitu a vytápění.“
Tým Tigo bude návštěvníkům k dispozici po celou dobu trvání veletrhu Smart Energy Forum 2026 v hale 1, stánek 30, aby předvedl produkty GO Optimized ESS, TS4 Flex MLPE a platformu Tigo Energy Intelligence a aby s montážními firmami a projektanty systémů prodiskutoval rezidenční a komerční solární aplikace. Chcete-li si domluvit schůzku s týmem Tigo na veletrhu, navštivte prosím stránku s přehledem akcí Tigo. Úplný seznam instalatérů solárních systémů s certifikací Tigo v České republice naleznete v adresáři montážních firem Tigo.
O společnosti Tigo Energy
Společnost Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), založená v roce 2007, je celosvětovým lídrem ve vývoji a poskytování chytrých hardwarových a softwarových řešení, která zvyšují bezpečnost i energetický výnos a snižují provozní náklady solárních systémů v rezidenčním, komerčním i průmyslovém měřítku. Tigo kombinuje svou technologii Flex MLPE (výkonová elektronika na úrovni modulů) a solární optimalizátory s inteligentním cloudovým softwarem pro pokročilé monitorování a řízení energie. Produkty Tigo MLPE maximalizují výkon, umožňují monitorování energie v reálném čase a zajišťují funkci rychlého vypnutí na úrovni modulů, jak vyžadují předpisy. Společnost rovněž vyvíjí a vyrábí produkty, jako jsou měniče a systémy pro ukládání energie do baterií, určené pro trh rezidenčních solárních systémů s akumulací energie. Bližší informace najdete na adrese www.tigoenergy.com.
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Zdroj: Tigo
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