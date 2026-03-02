Timekettle se poprvé představuje na MWC 2026 s vysoce citlivými AI sluchátky pro tlumočení W4

Barcelona 2. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Po představení svých inovací na významných globálních technologických veletrzích, jako jsou CES a IFA, se společnost Timekettle, světový lídr v oblasti překladů poháněných umělou inteligencí, poprvé představuje na veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2026, který proběhne od 2. do 5. března. Jako jedna z nejvlivnějších světových výstav zaměřených na technologie konektivity a komunikace poskytuje MWC ideální platformu pro prezentaci zařízení určených k překonávání jazykových bariér v reálných interakcích. Představením W4, nejpřesnějších AI sluchátek pro tlumočení, Timekettle zdůrazňuje, že mezijazyková komunikace se stala nezbytnou součástí moderní konektivity.

Díky systémové integraci exkluzivního hardwaru a inteligentního softwaru dosahují sluchátka Timekettle W4 nejpřesnějších výsledků mezi AI sluchátky pro tlumočení a řeší dvě výzvy, které vždy omezovaly mezijazykovou komunikaci: jasné zachycení řeči a přesný překlad. Sluchátka W4 jsou poháněna novým systémem Babel OS 2.0 a spojují v sobě dvě průlomové technologie – AI snímání kostní vodivosti a inteligentní SOTA Engine Selector – do jednotného, vzájemně posilujícího se překladového systému.

Tradiční sluchátka pro tlumočení spoléhají na mikrofony vedoucí zvuk vzduchem, které při hluku nebo v přeplněném prostředí snadno ztrácejí přesnost. W4 odstraňuje tuto nestabilitu u samotného zdroje. Technologie AI snímání kostní vodivosti zachycuje vibrace přímo z hlasivek uživatele a izoluje řeč od okolního hluku. W4 vždy přesně zachytí hlas uživatele, ať už na letištích, výstavách nebo rušných ulicích.

Ale samotné zachycení zvuku je jen polovinou úspěchu. Systém W4 SOTA Engine Selector inteligentně rozpozná jazykovou dvojici v reálném čase a automaticky spustí nejvhodnější překladový engine pro danou kombinaci. Každý engine je optimalizován pro specifické gramatické struktury, vzorce vyjadřování a kontexty oboru, takže při obchodních jednáních, technických diskusích i běžných rozhovorech zajišťuje tlumočení, které zní přirozeně a na úrovni rodilého mluvčího.

Díky vytvoření uzavřeného systému čistého vstupu, inteligentnímu výběru engine a přesnému výstupu přeměňují sluchátka W4 tlumočení z „použitelného" na skutečně spolehlivé. Poskytují nejstabilnější a nejpřirozenější zážitek z mezijazykové komunikace, jaký je dnes dostupný.

To, že společnost Timekettle představila vylepšený model W4 na MWC 2026, odráží její průlomovou vizi překladů poháněných umělou inteligencí, která klade důraz na reálnou spolehlivost místo abstrakce. Spojením špičkové technologie s návrhem zaměřeným na konkrétní scénáře umožňují sluchátka W4 jasnou, sebevědomou a stabilní komunikaci i v náročném prostředí. Tento milník signalizuje závazek společnosti Timekettle zpřesnit a zpřístupnit mezijazykovou interakci a učinit ji přirozenější, podporovat dlouhodobé, hluboké rozhovory a posouvat budoucnost, ve které globální komunikace probíhá bez námahy.

Odkaz na oficiální obchod: https://bit.ly/47kAhuy

KONTAKT: Sprudel Shu, sprudel.shu@timekettle.co

 

 

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Pražská policie hledá devadesátiletou seniorku. Chodí o berli, trpí demencí

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po devadesátileté Jaroslavě Zíkové, která ráno odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Pohřešovaná žena trpí stařeckou demencí, je diabetička a může působit zmateně,...

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená...

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině stoupá šestý týden v řadě

ilustrační snímek

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině za uplynulý týden znovu mírně vzrost, nejvíc u dětí do pěti let. Stoupá šestý týden v řadě. Na 100.000...

2. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:25

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi a chřipkami. Na konci týdne připadalo na 100.000 obyvatel 1000 nakažených, o...

2. března 2026  16:44

Pardubice investují 2,5 milionu korun do parkoviště u koupaliště Cihelna

ilustrační snímek

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde v minulosti auta parkovala na louce. Investice bude stát 2,5 milionu...

2. března 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

KVÍZ: Přijímačky na střední školu z matematiky. Vyzkoušejte si, jak na tom jste

matematika

Zkuste si přijímačky na střední školy z matematiky. Vybrali jsme pro vás několik cvičení, která odhalí, jak jste na tom s počty. Přijímací zkoušky (státní část – připravuje ji CERMAT) se týkají...

vydáno 2. března 2026

Duševní tramvaj vyjede do ulic Prahy. Na lince 17 nabídne i psychosociální podporu

V úterý vyjede speciální tramvaj č. 17.

Praha v úterý vyšle do běžného provozu tramvaj se speciálním designem v rámci kampaně Pomoc je na dosah. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není slabost a že v metropoli existují konkrétní...

2. března 2026  17:55

Obnovené slepé rameno řeky Moravy v Olomouci se po úpravách naplnilo vodou

ObnovenĂ© slepĂ© rameno Ĺ™eky Moravy v Olomouci se po ĂşpravĂˇch naplnilo vodou

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od loňského podzimu součástí protipovodňových úprav v této části města, se kvůli tání...

2. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji ubylo

ilustrační snímek

Počet lidí s akutním respiračním onemocněním se ve Zlínském kraji mírně snížil. Na konci minulého týdne bylo nemocných 1545 lidí v přepočtu na 100.000...

2. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Na malebném náměstíčku nedalo letňanské radnice byl nedávno položen nový chodník a také proběhla úprava květinového pozemku. Na „červeném“ koberci se nachází dva zelené stoly pro stolní tenis.

vydáno 2. března 2026  17:43

Dokončovací práce na Průmyslovém paláci.

vydáno 2. března 2026  17:42

