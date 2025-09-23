Timekettle W4: nové možnosti tlumočení a AI překladů posouvají hranice mezinárodní komunikace

Klíčové novinky a benefity
- AI překlad a tlumočení v reálném čase
W4 kombinuje nejnovější AI překladač s tlumočnickými funkcemi, umožňující plynulou konverzaci mezi více jazyky bez nutnosti zdlouhavé kalibrace. Ideální pro jednání, konferenční hovory a cestování.
- Podpora více než 42 jazyků se 95 akcenty
Rozšířená jazyková databáze zajišťuje přesný a kontextově citlivý překlad. Offline režim umožňuje offline překlady ve vybraných jazycích, což zvyšuje spolehlivost i v prostředích bez internetového pokrytí.
- Pokročilé režimy tlumočení
- Prezentace a konferenční hovory: Multi-voice konverzace s podporou poskytnutí tlumočení během prezentací.
- Listen & Speak mód: okamžitá interakce mezi stranami bez prodlení.
- Ask & Go mód: cílené tlumočení pro specifické dotazy a témata.
- Kvalitní zvuk a redukce šumu
Integrovaná technologie filtrace šumu a křivka zesílení pro jasný a srozumitelný přenos řeči.
- Všestranné použití na cestách i v kanceláři
Rozhraní pro mobilní i stolní zařízení, podpora bezdrátového i kabelového propojení, a kompatibilita s různými platformami pro videokonference.
- Dlouhá výdrž baterie a snadné nabíjení
Uživatelé mohou očekávat dlouhou výdrž (obdobně jako u předchozích modelů), s rychlým nabíjením a možností výměnného/třífázového nabíjení pro náročné dny na cestách.
Pro koho je W4 určen?
- Obchodníci a manažeři, kteří často cestují a musí komunikovat se zahraničními partnery
- Tlumočnické služby a překladatelé vyžadující stabilní a spolehlivý nástroj
- Vzdělávací instituce a organizace, které potřebují okamžitý překlad pro studenty a účastníky
- Firemní týmy pracující na mezinárodních projektech s různými jazyky
- Cestovatelé a turisté
Srovnání s předchozími modely
Timekettle W4 přináší významné vylepšení v následujících oblastech:
- Rozšířená jazyková mapa a vyšší precisnost překladů
- Vylepšené režimy tlumočení pro simultánní tlumočení a interaktivní konverzace
- Vylepšená kvalita zvuku a redukce šumu pro hlasově náročné prostředí
- Zvýšená kompatibilita s různými platformami a širší offline podpora
Technické údaje (shrnutí)
- Jazyková podpora: 42 jazyků se 95 akcenty; offline režim pro vybrané jazyky
- Režimy tlumočení: Listen & Speak, Presentace/konference, Ask & Go, a další
- Kvalita zvuku: Vysoká citlivost mikrofonu, aktivní redukce šumu
- Výdrž baterie: Dlouhá výdrž s kompatibilním nabíjením
- Vhodné prostředí: Cestování, kancelář, vzdělávání, mezinárodní jednání
Jak W4 zlehčuje mezinárodní komunikaci
- Rychlá a spolehlivá komunikace bez bariér jazyka
- Snížení časových nákladů na tlumočení a překlady
- Zvýšení profesionality a důvěry u mezinárodních partnerů
Technické parametry
|Parametr
|W4
|Produktový model
|Timekettle W4
|Cena
|$349
|Uvedení na trh
|Září 2025
|Tlumočení v reálném čase (simultánní)
|Ano
|Audio/Video překlad (pro hovory a meetingy)
|Ne
|Překlad telefonního hovoru mezi dvěma zařízeními
|Ne
|Další režimy tlumočení
|Listen & Speak mód
|Technologie potlačení hluku
|Bone-voiceprint + vektorové potlačení šumu
|Jazyková podpora
|42 jazyků, 95 akcentů
|Offline překlad
|EN/JP/DE/FR/ES/RU/KR ? CHN (vybrané páry)
|Potřeba aplikace Timekettle
|Ano
|Síťové režimy
|Mobilní síť / Offline
|Max. počet současně podporovaných jazyků
|2 jazyky
|Max. počet současně podporovaných uživatelů
|2 osoby
|Poslech hudby / příjem hovoru
|Ano
|Výdrž sluchátek
|4 h tlumočení / 6 h poslech hudby
|Výdrž s nabíjecím pouzdrem
|10 h tlumočení / 18 h poslech hudby
|Styl nošení
|Semi-in-ear (polouzavřené)
Dostupnost a cena
- Timekettle W4 doporučená cena v ČR a SR je 8790 CZK/ 349 EUR a bude dostupný u všech velkých prodejců elektroniky a na www.tygotec.cz.
Kontakt pro ČR/SR
- Distributor: Tygotec s.r.o., info@tygotec.eu
- Sledujte nás: https://www.instagram.com/tygotec_cz_sk/
- Více informací: www.tygotec.cz
O společnosti TIMEKETTLE
Timekettle je globální lídr v AI překladačích a tlumočnících. Od roku 2016 vyvíjí zařízení, která kombinují pokročilé rozpoznávání řeči, přirozené AI překlady a účinné potlačení šumu pro plynulou komunikaci v reálném čase. Její cílem je odstranit jazykové bariéry v byznysu, vzdělávání i na cestách.