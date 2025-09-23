Timekettle W4: nové možnosti tlumočení a AI překladů posouvají hranice mezinárodní komunikace

Praha 23. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Timekettle s hrdostí oznamuje uvedení čtvrté generace svého vlajkového zařízení pro tlumočení a překlad – Timekettle W4. Nový model posiluje pozici Timekettle na trhu díky pokročilým funkcím, širší jazykové podpoře a uživatelsky orientovanému designu, který je vhodný pro profesionály i soukromé uživatele.

Klíčové novinky a benefity

  • AI překlad a tlumočení v reálném čase

W4 kombinuje nejnovější AI překladač s tlumočnickými funkcemi, umožňující plynulou konverzaci mezi více jazyky bez nutnosti zdlouhavé kalibrace. Ideální pro jednání, konferenční hovory a cestování.

  • Podpora více než 42 jazyků se 95 akcenty

Rozšířená jazyková databáze zajišťuje přesný a kontextově citlivý překlad. Offline režim umožňuje offline překlady ve vybraných jazycích, což zvyšuje spolehlivost i v prostředích bez internetového pokrytí.

  • Pokročilé režimy tlumočení

- Prezentace a konferenční hovory: Multi-voice konverzace s podporou poskytnutí tlumočení během prezentací.

- Listen & Speak mód: okamžitá interakce mezi stranami bez prodlení.

- Ask & Go mód: cílené tlumočení pro specifické dotazy a témata.

  • Kvalitní zvuk a redukce šumu

Integrovaná technologie filtrace šumu a křivka zesílení pro jasný a srozumitelný přenos řeči.

  • Všestranné použití na cestách i v kanceláři

Rozhraní pro mobilní i stolní zařízení, podpora bezdrátového i kabelového propojení, a kompatibilita s různými platformami pro videokonference.

  • Dlouhá výdrž baterie a snadné nabíjení

Uživatelé mohou očekávat dlouhou výdrž (obdobně jako u předchozích modelů), s rychlým nabíjením a možností výměnného/třífázového nabíjení pro náročné dny na cestách.

 

Pro koho je W4 určen?

  • Obchodníci a manažeři, kteří často cestují a musí komunikovat se zahraničními partnery
  • Tlumočnické služby a překladatelé vyžadující stabilní a spolehlivý nástroj
  • Vzdělávací instituce a organizace, které potřebují okamžitý překlad pro studenty a účastníky
  • Firemní týmy pracující na mezinárodních projektech s různými jazyky
  • Cestovatelé a turisté

 

Srovnání s předchozími modely

Timekettle W4 přináší významné vylepšení v následujících oblastech:

  • Rozšířená jazyková mapa a vyšší precisnost překladů
  • Vylepšené režimy tlumočení pro simultánní tlumočení a interaktivní konverzace
  • Vylepšená kvalita zvuku a redukce šumu pro hlasově náročné prostředí
  • Zvýšená kompatibilita s různými platformami a širší offline podpora

 

Technické údaje (shrnutí)

  • Jazyková podpora: 42 jazyků se 95 akcenty; offline režim pro vybrané jazyky
  • Režimy tlumočení: Listen & Speak, Presentace/konference, Ask & Go, a další
  • Kvalita zvuku: Vysoká citlivost mikrofonu, aktivní redukce šumu
  • Výdrž baterie: Dlouhá výdrž s kompatibilním nabíjením
  • Vhodné prostředí: Cestování, kancelář, vzdělávání, mezinárodní jednání

 

Jak W4 zlehčuje mezinárodní komunikaci

  • Rychlá a spolehlivá komunikace bez bariér jazyka
  • Snížení časových nákladů na tlumočení a překlady
  • Zvýšení profesionality a důvěry u mezinárodních partnerů

 

Technické parametry

ParametrW4
Produktový modelTimekettle W4
Cena$349
Uvedení na trhZáří 2025
Tlumočení v reálném čase (simultánní)Ano
Audio/Video překlad (pro hovory a meetingy)Ne
Překlad telefonního hovoru mezi dvěma zařízenímiNe
Další režimy tlumočeníListen & Speak mód
Technologie potlačení hlukuBone-voiceprint + vektorové potlačení šumu
Jazyková podpora42 jazyků, 95 akcentů
Offline překladEN/JP/DE/FR/ES/RU/KR ? CHN (vybrané páry)
Potřeba aplikace TimekettleAno
Síťové režimyMobilní síť / Offline
Max. počet současně podporovaných jazyků2 jazyky
Max. počet současně podporovaných uživatelů2 osoby
Poslech hudby / příjem hovoruAno
Výdrž sluchátek4 h tlumočení / 6 h poslech hudby
Výdrž s nabíjecím pouzdrem10 h tlumočení / 18 h poslech hudby
Styl nošeníSemi-in-ear (polouzavřené)

 

Dostupnost a cena

  • Timekettle W4 doporučená cena v ČR a SR je 8790 CZK/ 349 EUR a bude dostupný u všech velkých prodejců elektroniky a na www.tygotec.cz.

 

Kontakt pro ČR/SR

 

O společnosti TIMEKETTLE

Timekettle je globální lídr v AI překladačích a tlumočnících. Od roku 2016 vyvíjí zařízení, která kombinují pokročilé rozpoznávání řeči, přirozené AI překlady a účinné potlačení šumu pro plynulou komunikaci v reálném čase. Její cílem je odstranit jazykové bariéry v byznysu, vzdělávání i na cestách.

 

 

 

