Tin Men Capital vede investici ve výši 7,4 milionu dolarů do startupu Ailytics zaměřeného na vizuální AI, jehož cílem je expanze v asijsko-pacifickém regionu, USA a zemích Perského zálivu

Od kola financování před sérií A ve výši 2,7 milionu USD, které v dubnu 2024 vedla společnost Tin Men Capital, se společnost Ailytics rozrostla ze 70 projektů ve čtyřech zemích na více než 400 uplatnění v 15 zemích.
Ze Singapuru na čtyři kontinenty
Společnost Ailytics začínala s projekty v oblasti singapurského veřejného bydlení (HDB) a nyní provozuje rozsáhlá nasazení u společností NatSteel, PaxOcean, DHL, na římském mezinárodním letišti Leonarda da Vinciho a při výstavbě terminálu 5 letiště Changi.
„Toto kolo financování posiluje naše místní týmy v USA, Japonsku, Austrálii a v Perském zálivu, kde se zaměřujeme na náročná venkovní průmyslová prostředí. Ze Singapuru budujeme globální společnost zabývající se průmyslovou umělou inteligencí," uvedl Lenard Tan, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ailytics.
Vytvořeno pro těžký průmysl kdekoli
Vlastní produkt společnosti Ailytics, Ailyssa, odvozuje trojrozměrné prostorové vnímání z jediného dvourozměrného vstupu a funguje i za deště, v prachu a při špatném osvětlení s kamerami starými desítky let. Poskytuje praktické informace v reálném čase. Její nejnovější odvozovací stroj, AilyssaX, zpracovává kontextové scény za pohybu a ověřuje vícestupňové postupy, což umožňuje přesnější a smysluplnější výstrahy.
„Díky tomuto kolu financování můžeme vytvářet vlastní doménově specifické modely uvažování a udržet náklady na provoz umělé inteligence na nízké úrovni i při rostoucí poptávce," uvedl Prateek Manocha, spoluzakladatel a technický ředitel společnosti Ailytics.
„Společnost Ailytics pronikla na 15 trhů s velmi robustní ekonomickou efektivitou na jednotku a mírou odchodu zákazníků pod jedním procentem. Chceme stát v plné síle za týmem při jeho globální expanzi," řekl Jeremy Tan, spoluzakladatel a řídící partner společnosti Tin Men Capital.
O Ailytics
Společnost Ailytics přeměňuje stávající kamerové systémy na vrstvu umělé inteligence pro bezpečnost a provoz v reálném čase pro těžký průmysl. Byla založena v Singapuru v roce 2021 a má více než 400 nasazení v 15 zemích. Další informace najdete na ailytics.ai.
Kontakt pro média
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59793.