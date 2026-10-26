Tin Men Capital vede investici ve výši 7,4 milionu dolarů do startupu Ailytics zaměřeného na vizuální AI, jehož cílem je expanze v asijsko-pacifickém regionu, USA a zemích Perského zálivu

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Singapur 26. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Ailytics, startup zabývající se vizuální umělou inteligencí, který využívá umělou inteligenci pro analýzu obrazu a mění stávající průmyslové kamerové systémy CCTV v nástroj pro monitorování bezpečnosti a provozu v reálném čase, získal v investičním kole série A 7,4 milionu dolarů. K rodinným kancelářím a stávajícím investorům se připojily společnost SEEDS, která je součástí SG Growth Capital, japonská společnost Safie, největší poskytovatel cloudových kamerových systémů v Japonsku, a jedna z největších japonských stavebních společností. Investičního kola se zúčastnily také rodinné investiční kanceláře a stávající investoři.

Od kola financování před sérií A ve výši 2,7 milionu USD, které v dubnu 2024 vedla společnost Tin Men Capital, se společnost Ailytics rozrostla ze 70 projektů ve čtyřech zemích na více než 400 uplatnění v 15 zemích.

Ze Singapuru na čtyři kontinenty

Společnost Ailytics začínala s projekty v oblasti singapurského veřejného bydlení (HDB) a nyní provozuje rozsáhlá nasazení u společností NatSteel, PaxOcean, DHL, na římském mezinárodním letišti Leonarda da Vinciho a při výstavbě terminálu 5 letiště Changi.

„Toto kolo financování posiluje naše místní týmy v USA, Japonsku, Austrálii a v Perském zálivu, kde se zaměřujeme na náročná venkovní průmyslová prostředí. Ze Singapuru budujeme globální společnost zabývající se průmyslovou umělou inteligencí," uvedl Lenard Tan, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ailytics.

Vytvořeno pro těžký průmysl kdekoli

Vlastní produkt společnosti Ailytics, Ailyssa, odvozuje trojrozměrné prostorové vnímání z jediného dvourozměrného vstupu a funguje i za deště, v prachu a při špatném osvětlení s kamerami starými desítky let. Poskytuje praktické informace v reálném čase. Její nejnovější odvozovací stroj, AilyssaX, zpracovává kontextové scény za pohybu a ověřuje vícestupňové postupy, což umožňuje přesnější a smysluplnější výstrahy.

„Díky tomuto kolu financování můžeme vytvářet vlastní doménově specifické modely uvažování a udržet náklady na provoz umělé inteligence na nízké úrovni i při rostoucí poptávce," uvedl Prateek Manocha, spoluzakladatel a technický ředitel společnosti Ailytics.

„Společnost Ailytics pronikla na 15 trhů s velmi robustní ekonomickou efektivitou na jednotku a mírou odchodu zákazníků pod jedním procentem. Chceme stát v plné síle za týmem při jeho globální expanzi," řekl Jeremy Tan, spoluzakladatel a řídící partner společnosti Tin Men Capital.

O Ailytics

Společnost Ailytics přeměňuje stávající kamerové systémy na vrstvu umělé inteligence pro bezpečnost a provoz v reálném čase pro těžký průmysl. Byla založena v Singapuru v roce 2021 a má více než 400 nasazení v 15 zemích. Další informace najdete na ailytics.ai.

 

Kontakt pro média

marketing@ailytics.ai 

https://www.ailytics.ai/

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59793.

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