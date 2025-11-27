Tip na dárek - úklidový náramek

Díky tomuto příspěvku bude možné odstranit 64 kg odpadu, což odpovídá přibližně 96 kg CO2, a tedy třeba jízdě autem o délce 700 km nebo výrobě 40 PET lahví.
Japonské korálky, ruční výroba, jedinečný design
Každý náramek vzniká z japonských korálků Miyuki. A každý kus je zároveň originál – drobné rozdíly v tvaru nebo odstínu korálků zaručují, že žádný náramek není úplně stejný. Kolekce je inspirována cestami po světě, barvami přírody a místy, kam Waefoo posílá své cestovatele.
Limitovanou edici tvoří designy Boho, Aura, Flamingo, Rainbow a Ocean. V nabídce jsou také sady Ona & On.
Proč Mise pro planetu?
Waefoo vnímá, že cestování má dopad na naši planetu. Letadla, doprava i zvýšený turistický pohyb zanechávají uhlíkovou stopu. Cílem projektu je vracet světu alespoň část toho, co nám umožňuje zažívat.
„Když jsme tento projekt začínali, věděli jsme, že nechceme světu představit jen další produkt. Chtěli jsme vytvořit něco většího, co má skutečný dopad“, uvádí Anežka Margholdová, Co-Founder & Creative Director, Waefoo.
Spojení, které dává smysl
Organizace Ukliďme Česko je dlouhodobým lídrem v oblasti dobrovolnických úklidů. Spolupráce umožní, aby výsledky projektu měly skutečný dopad – a aby prostředky z náramků šly tam, kde mohou pomoci nejvíc.
„Každoroční nárůst počtu dobrovolnických úklidových akcí a jejich účastníků vyvolává zároveň tlak na finanční zajištění celé akce. Jen v letošním roce jsme rozesílali 3600 balíčků s úklidovými pomůckami (rukavice, pytle, desinfekce) a finanční prostředky získané od Waefoo z prodeje jejich náramků nám pomohou zajistit a distribuovat organizátorům materiál pro jejich dobrovolníky i v příštím roce“, říká Radek Janoušek, spolek Ukliďme Česko
Jak se mohou lidé zapojit?
Náramky jsou dostupné na webu www.waefoo.com/mise-pro-planetu. Koupí jednoho náramku přispěje zákazník na úklid české přírody a stane se součástí projektu, který podporuje konkrétní ekologické aktivity s reálným dopadem.
Projekt Mise pro planetu představuje pro Waefoo milník, který propojuje svět cestování a svět odpovědnosti. Je postavený na jednoduché, ale silné myšlence: když cestujeme, bereme si od naší planety krásu, prostor i zdroje — a je fér jí to vracet zpět. Ručně vyráběné náramky Miyuki jsou prvním krokem v této dlouhodobé misi.
Jsme přesvědčeni, že skutečná změna nevzniká jedním velkým gestem, ale tisíci malých. A každý z těchto kroků může udělat kdokoliv, kdo se rozhodne podpořit projekt a vyčistit kus světa.
Generálním partnerem akce Ukliďme Česko 2025 je: Nadace Komerční banky
Partnery akce jsou: CBRE, Garnier, Nextbike, Nevajgluj, EKO-KOM, a.s., ŠKODA AUTO a.s., MEDICAL PROTECT, Lesy České republiky, s.p., Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC, E.ON Česká republika, s.r.o., Plzeňský prazdroj, DB SCHENKER, SAKO Brno, a.s., Saint-Gobain, Nadace ČEZ, Radegast, DPD CZ, CANON, ČEPS, BAT.
Zdroj: Ukliďme Česko