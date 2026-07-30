Tip na skvělý program! Značka Dreame otevřela v OC Chodov hravý fotbalový stánek

Obyčejné předvádění spotřebičů nahradila hravá atmosféra ve sportovním duchu. Hlavní atrakcí je fotbalově laděná zóna, ve které si návštěvníci mohou změřit síly přímo s nejnovějším robotickým vysavačem Dreame X60 Pro Ultra Complete. Tento inteligentní pomocník se na chvíli vzdal své tradiční role a zkouší štěstí při střelbě na branku.
Na úspěšné střelce čekají atraktivní odměny – v soutěži totiž mohou vyhrát exkluzivní merch ze speciální edice Ronaldo x Dreame – a to fotbalový míč či podepsaný fotbalový dres. Celkovou atmosféru dotváří také oblíbená fotozóna věnovaná ambasadorské spolupráci značky se světovou fotbalovou legendou Cristianem Ronaldem.
Technologie pro čistý domov i dokonale upravené vlasy
Kromě zábavných výzev a prezentace nejnovějších modelů pro smart domácnost nezapomíná značka ani na oblast osobní péče. Během víkendu se pop-up stánek mění na malý salón krásy. Profesionální hairstylistka zájemkyním přímo na místě bezplatně upraví účes a předvede vysokovýkonný styler Dreame AirStyle Pro Hi v plné akci.
Cílem akce na Chodově je nabídnout lidem více než jen klasické předvedení produktů. Značka ukazuje, že moderní technologie nemusí pouze usnadňovat péči o domácnost a vzhled, ale umí přinést i spoustu zábavy.
Zážitková zóna značky Dreame v OC Westfield Chodov je pro návštěvníky otevřená denně až do neděle 2. srpna 2026. Přijďte zažít jedinečné spojení fotbalové atmosféry a inovativních smart produktů špičkové kvality. Navíc máte šanci získat exkluzivní Dreame merch s Ronaldem.
Zdroj: Dreame
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.