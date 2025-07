Tipsport spojuje Ester a Pastu v nové kampani Síň slávy sázkařů

Spoty vznikaly v prostředí galerie Mánes, kde se mezi unikátními artefakty ze sázkařského prostředí odehrávalo vůbec první osobní setkání obou sportovců. „Už při natáčení před čtyřmi lety jsem se těšila, jak si s Davidem potřesu rukou. Ale natáčeli jsme každý zvlášť. Až teď to konečně přišlo,“ komentovala Ester Ledecká.

„Nová sportovní sezóna se rozjíždí na plné obrátky a naše hvězdy drží palce všem sportovním i sázkařským hrdinům. S ohledem na časové možnosti hlavních protagonistů jsme finalizovali novou image komunikaci značky Tipsport až po nasazení produktových spotů v rámci mistrovství světa v ledním hokeji. Kampaň startujeme začátkem srpna,“ informuje vedoucí marketingové komunikace Tipsportu Michal Kramer.

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká i hokejista David Pastrňák patří jakožto nejúspěšnější čeští sportovci současnosti mezi dlouholeté ambasadory značky Tipsport a v kampaních sázkovky se objevují pravidelně.

Kampaň vznikla ve spolupráci s agenturou Jinej Gang pod vedením Ondřeje Hübla, Viktora Říhy, Tomáše Vápeníka a Adama Rovného. Produkci zajistila Woobetz, režii si vzali na starost Tomáš Brožek a Jindra Malík (Mugshots), kameru obstaral Tomáš Kotas. O zvuk se postarala Kabelovna, postprodukci zajistila Imagine a výkonným producentem byl Aleš Plíva. Fotil Miro Minarových.

„Sportovci mají své síně slávy – legendy, příběhy, emoce. My jsme si řekli, že si vlastní síň slávy zaslouží i tipéři a sázkaři, protože oni jsou ti, kdo do toho dávají srdce, napětí, odvahu a erudici. Chtěli jsme jim vzdát hold a udělat z kampaně něco, co ocení jedinečná komunita sázkařů na Tipsportu. Byla to skvělá spolupráce, která nás bavila od začátku do konce,“ říká Ondřej Hübl z agentury Jinej Gang.

Kampaň Síň slávy sázkařů je nasazena napříč televizními a digitálními kanály a slibuje nejen silné vizuální zpracování, ale i emoce, které spojují sportovní úspěchy s vášní českých fanoušků.

TV spot a „film o filmu“ si můžete prohlédnout i stáhnout tady, kampaňové vizuály a fotografie z natáčení jsou tady.