Tisíce Čechů přesouvá své kryptoměny. Největší kryptoburza nemá MiCA licenci

Autor:
  14:36
Sledovat Metro na Googlu

Praha 25. června 2026 (PROTEXT) - Evropský trh s virtuálními aktivy čeká od 1. července sjednocení pravidel pod regulací MiCA. Situaci včera večer zásadně vyostřilo rozhodnutí největší globální burzy Binance, která stáhla svou žádost o registraci u řeckého úřadu HCMC, čímž potvrdila, že na evropském trhu neplánuje pod novými pravidly plnohodnotně fungovat. Společnost sice podle svého vyjádření plánuje požádat o licenci v jiné unijní zemi, ale projít extrémně složitým řízením během několika zbývajících dnů je však téměř nereálné, když ostatní úspěšní žadatelé tímto procesem procházeli mnoho měsíců. Tisíce českých uživatelů tak narychlo řeší přesun svých digitálních aktiv. Přísným sítem České národní banky totiž z 248 žadatelů úspěšně prošlo pouhých devět společností včetně české kryptoburzy Coinmate, která o povolení požádala v březnu loňského roku a získala ho letos v únoru.

Nová pravidla dělí trh na licencované instituce a subjekty, které evropské podmínky nesplnily. Pro běžné střadatele to znamená jasnou hranici mezi regulovanou ochranou a rizikem, že ztratí přístup ke svému majetku. Věříme, že státní dohled nakonec přesvědčí i lidi, kteří dosud váhali, protože chtějí mít své úspory v bezpečí,“ říká Martin Košťál, CGO největší české kryptoměnové burzy Coinmate.

V Česku ke konci roku 2024 registroval živnostenský úřad přes 22 tisíc firem a živnostníků s oprávněním nakládat s virtuálními aktivy . O novou licenci se ale do 11. února nakonec pokusilo pouhých 248 společností. ČNB patnáct měsíců zkoumala žádosti a schválila pouze devět českých společností. Ostatní tuzemští poskytovatelé bez této licence od července nesmějí legálně nabízet své služby.

Světoví giganti odcházejí z evropského trhu

Globální situace přitom ukazuje, že evropská regulace je pro mezinárodní platformy velkou překážkou. Ze sta největších světových burz podle objemu obchodů získalo licenci MiCA pouze 13 hráčů. Mezi licencovanými společnostmi chybí například i největší globální burza Binance a také velké burzy, jako jsou třetí největší kryptoburza světa Upbit či asijské kryptoburzy MEXC a HTX. Evropští uživatelé, kteří tyto nelicencované platformy využívají, tak přicházejí o veškeré pojistné mechanismy a právní ochranu. Podle analýzy OKX přitom ještě na konci května neschválené burzy stále používalo přibližně 60 % evropských investorů.

Regulátoři hrozí pokutami v řádu milionů eur

Česká národní banka v polovině června varovala, že firmám, které budou služby nabízet bez potřebné licence, hrozí pokuta přesahující 100 milionů korun. Evropská pravidla přitom umožňují regulátorům uložit sankci až do výše pěti milionů eur nebo pěti procent z celosvětového obratu společnosti. Licenční proces navíc zcela paralyzoval trh v některých členských státech. V šesti zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, jako jsou Polsko, Řecko nebo Maďarsko, nezískala licenci MiCA zatím ani jediná domácí společnost.

Splnit náročné podmínky pro nás bylo snazší, protože vnitřní procesy i standardy kybernetické bezpečnosti držíme na korporátní úrovni už dlouho. Nemuseli jsme tedy měnit základy fungování firmy, pouze jsme regulátorovi doložili stovky dokumentů o tom, jak naše zavedené postupy fungují v praxi,“ vysvětluje Jan Šobora, Chief Compliance Officer společnosti Coinmate. „Mnohé globální firmy tyto požadavky podcenily nebo se jim nechtěly podřídit, protože dříve fungovaly v naprosté volnosti. Teď však ztrácejí možnost legálně oslovovat evropské klienty, což zásadně překreslí mapu trhu.

Počet licencovaných společností v celé Evropské unii sice od prosince loňského roku do konce června vzrostl ze 102 na 231, toto číslo ale nepokrývá ani zlomek původního trhu. Lidé, kteří drží úspory u nelegálních poskytovatelů, musí v těchto dnech narychlo řešit, kam svá digitální aktiva bezpečně přesunou. Zahraniční subjekty bez licence by totiž mohly začít omezovat přístup pro evropské IP adresy, aby se vyhnuly hrozícím sankcím.

Očekáváme, že v následujících dnech uvidíme velký přesun uživatelů k licencovaným tuzemským partnerům. Čeští investoři tradičně oceňují možnost obchodovat přímo v korunách a s českou zákaznickou podporou, což jim zahraniční platformy často nenabídnou. Regulace sice přinesla firmám obrovskou administrativní zátěž, pro celý obor je to ale nezbytný krok k tomu, aby veřejnost přijala kryptoměny jako běžnou součást finančního světa,“ uzavírá Martin Košťál, CGO společnosti Coinmate.

Více o Coinmate

Ryze česká kryptoburza Coinmate je seriózním a dlouholetým hráčem na poli kryptoměn. Podporuje platby v korunách, soustředí se zejména na bezpečnost, snižování rizik a poskytování služeb na profesionální úrovni. Od svého vzniku v roce 2014 má přes 120.000 registrovaných uživatelů zejména z Česka, Slovenska a zemí střední a západní Evropy. Dle vize Coinmate mají být kryptoměny už dnes zastoupeny po boku tradičních instrumentů v každém investičním portfoliu – a aby do kryptoměn mohl investovat skutečně každý, burza nabízí uživatelům maximálně přehledné rozhraní a kompletní podporu v češtině. Zároveň umožňuje obchodování s prověřenými kryptoměnami nebo možnost automatizovaného pravidelného spoření do bitcoinu a etherea pomocí funkce pravidelného nákupu. Zakladateli Coinmate jsou Roman Valihrach a Daniel Houška, jedni z prvních propagátorů bitcoinu a technologie blockchainu v Česku.

 

Zdroj: COINMATE a.s.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Nemocnice na jihu Moravy kvůli horku zákroky neodkládají, je více úrazů

ilustrační snímek

Jihomoravské nemocnice v souvislosti s vysokými teplotami zákroky neodkládají. Ve dnech, kdy jsou na jihu Moravy několik dní v řadě tropické teploty, se...

26. června 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na...

Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na...

26. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Kadaň mimořádně podpoří nemocnici 25 miliony, jednat bude o další směřování

ilustrační snímek

Kadaň na Chomutovsku dá městské nemocnici mimořádný příspěvek 25 milionů korun, který má nemocnici pokrýt vyšší výdaje na mzdy a provozní náklady. Ve čtvrtek...

26. června 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Projekt Spolu s Hasiči podpořil dobrovolné hasiče v Neveklově, Lešanech a Netvořicích

26. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

26. června 2026  14:53

Rozdejte vysvědčení AI hrdinům! Soutěž Nachytej AI vyhlašuje cenu popularity

26. června 2026  14:52

Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům

Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...

V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat rekordní teploty. V pozoru jsou dopravci, farmáři, záchranáři i lidé v zoo. Dopravci nasazují na...

26. června 2026  14:32

Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten

ilustrační snímek

Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD kandidovat Lucie Pavlů Řádová, místopředsedkyně SPD na Vysočině....

26. června 2026  12:41,  aktualizováno  12:41

V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CBkolo. Do ulic vyjede v první...

26. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Zavízofest rozproudí Tanvaldský Špičák

ilustrační snímek

Tradiční rockový minifestival se koná po skončení školního roku v kempu Tanvaldský Špičák.

26. června 2026  14:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dělníka zasypaly skleněné tabule, zraněného do nemocnice přepravil vrtulník

Muže zavalily skleněné desky z korby dodávky.

Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...

26. června 2026  13:02,  aktualizováno  14:08

Správa KRNAP varuje před rizikem požárů v současném horkém počasí

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš...

26. června 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.