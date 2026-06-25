Tisíce Čechů přesouvá své kryptoměny. Největší kryptoburza nemá MiCA licenci

„Nová pravidla dělí trh na licencované instituce a subjekty, které evropské podmínky nesplnily. Pro běžné střadatele to znamená jasnou hranici mezi regulovanou ochranou a rizikem, že ztratí přístup ke svému majetku. Věříme, že státní dohled nakonec přesvědčí i lidi, kteří dosud váhali, protože chtějí mít své úspory v bezpečí,“ říká Martin Košťál, CGO největší české kryptoměnové burzy Coinmate.
V Česku ke konci roku 2024 registroval živnostenský úřad přes 22 tisíc firem a živnostníků s oprávněním nakládat s virtuálními aktivy . O novou licenci se ale do 11. února nakonec pokusilo pouhých 248 společností. ČNB patnáct měsíců zkoumala žádosti a schválila pouze devět českých společností. Ostatní tuzemští poskytovatelé bez této licence od července nesmějí legálně nabízet své služby.
Světoví giganti odcházejí z evropského trhu
Globální situace přitom ukazuje, že evropská regulace je pro mezinárodní platformy velkou překážkou. Ze sta největších světových burz podle objemu obchodů získalo licenci MiCA pouze 13 hráčů. Mezi licencovanými společnostmi chybí například i největší globální burza Binance a také velké burzy, jako jsou třetí největší kryptoburza světa Upbit či asijské kryptoburzy MEXC a HTX. Evropští uživatelé, kteří tyto nelicencované platformy využívají, tak přicházejí o veškeré pojistné mechanismy a právní ochranu. Podle analýzy OKX přitom ještě na konci května neschválené burzy stále používalo přibližně 60 % evropských investorů.
Regulátoři hrozí pokutami v řádu milionů eur
Česká národní banka v polovině června varovala, že firmám, které budou služby nabízet bez potřebné licence, hrozí pokuta přesahující 100 milionů korun. Evropská pravidla přitom umožňují regulátorům uložit sankci až do výše pěti milionů eur nebo pěti procent z celosvětového obratu společnosti. Licenční proces navíc zcela paralyzoval trh v některých členských státech. V šesti zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, jako jsou Polsko, Řecko nebo Maďarsko, nezískala licenci MiCA zatím ani jediná domácí společnost.
„Splnit náročné podmínky pro nás bylo snazší, protože vnitřní procesy i standardy kybernetické bezpečnosti držíme na korporátní úrovni už dlouho. Nemuseli jsme tedy měnit základy fungování firmy, pouze jsme regulátorovi doložili stovky dokumentů o tom, jak naše zavedené postupy fungují v praxi,“ vysvětluje Jan Šobora, Chief Compliance Officer společnosti Coinmate. „Mnohé globální firmy tyto požadavky podcenily nebo se jim nechtěly podřídit, protože dříve fungovaly v naprosté volnosti. Teď však ztrácejí možnost legálně oslovovat evropské klienty, což zásadně překreslí mapu trhu.“
Počet licencovaných společností v celé Evropské unii sice od prosince loňského roku do konce června vzrostl ze 102 na 231, toto číslo ale nepokrývá ani zlomek původního trhu. Lidé, kteří drží úspory u nelegálních poskytovatelů, musí v těchto dnech narychlo řešit, kam svá digitální aktiva bezpečně přesunou. Zahraniční subjekty bez licence by totiž mohly začít omezovat přístup pro evropské IP adresy, aby se vyhnuly hrozícím sankcím.
„Očekáváme, že v následujících dnech uvidíme velký přesun uživatelů k licencovaným tuzemským partnerům. Čeští investoři tradičně oceňují možnost obchodovat přímo v korunách a s českou zákaznickou podporou, což jim zahraniční platformy často nenabídnou. Regulace sice přinesla firmám obrovskou administrativní zátěž, pro celý obor je to ale nezbytný krok k tomu, aby veřejnost přijala kryptoměny jako běžnou součást finančního světa,“ uzavírá Martin Košťál, CGO společnosti Coinmate.
Více o Coinmate
Ryze česká kryptoburza Coinmate je seriózním a dlouholetým hráčem na poli kryptoměn. Podporuje platby v korunách, soustředí se zejména na bezpečnost, snižování rizik a poskytování služeb na profesionální úrovni. Od svého vzniku v roce 2014 má přes 120.000 registrovaných uživatelů zejména z Česka, Slovenska a zemí střední a západní Evropy. Dle vize Coinmate mají být kryptoměny už dnes zastoupeny po boku tradičních instrumentů v každém investičním portfoliu – a aby do kryptoměn mohl investovat skutečně každý, burza nabízí uživatelům maximálně přehledné rozhraní a kompletní podporu v češtině. Zároveň umožňuje obchodování s prověřenými kryptoměnami nebo možnost automatizovaného pravidelného spoření do bitcoinu a etherea pomocí funkce pravidelného nákupu. Zakladateli Coinmate jsou Roman Valihrach a Daniel Houška, jedni z prvních propagátorů bitcoinu a technologie blockchainu v Česku.
Zdroj: COINMATE a.s.