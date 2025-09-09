více: Tisíce domácností netuší, že jim hrozí vysoké pokuty | APTT
Zdroj: Asociace podniků topenářské techniky
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
více: Tisíce domácností netuší, že jim hrozí vysoké pokuty | APTT
Zdroj: Asociace podniků topenářské techniky
Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.
Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?
Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...
Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...
Stavbaři v České Lípě dokončili krov Kounicova domu, který před deseti lety pohltil požár. Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. Poté by tu měl vzniknout Dům dětí a mládeže Libertin.
Děčín začal s demolicí vyhořelé tělocvičny ve Vokolkově ulici, která sousedí se základní školou Dr. Miroslava Tyrše. Město získalo ruinu bývalé haly do svého...
Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...
Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...
V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....
Turnovu v Českém ráji se po čtyřletém snažení podařilo vykoupit první ze 47 garáží v areálu U Raka. Záměrem města je všechny získat, zbourat a toto území...
Brno se už delší čas jeví jako místo zasvěcené sochám. Nejenže je jich zde víc než 700, ty nejnovější vytvořili oceňovaní současní autoři. Aby tyto moderní skulptury v očích veřejnosti nekončily jen...
Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé...
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.