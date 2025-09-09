Tisíce domácností netuší, že jim hrozí vysoké pokuty

Praha 9. září 2025 (PROTEXT) - Asociace podniků topenářské techniky varuje, že výrazně narůstá prodej kotlů na pevná paliva emisní třídy 3. Podle prezidenta asociace Zdeňka Lyčky se jedná o neregulovatelné kotle zastaralé konstrukce, které při svém provozu vypouštějí enormní množství emisí nebezpečných prachových částic. Až do roku 2020 nebylo možné v ČR tyto kotle uvádět na trh. Po zavedení podmínek ekodesignu však od ledna 2020 existuje nechtěná výjimka pro kotle určené výhradně pro spalování nedřevní biomasy. Toho využily někteří obchodníci nabízející kotle, jež byly certifikovány pouze na spalování briket ze zemědělského odpadu, ale u nás jsou běžně nabízeny jako kotle na biomasu. Ovšem v případě, že nic netušící provozovatel takovéhoto kotle do něj přiloží kusové dřevo, dopouští se porušení zákona o ochraně ovzduší, za což mu hrozí pokuta až 50.000,- Kč.

Zdroj: Asociace podniků topenářské techniky

 

 

Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé...

9. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

9. září 2025  10:42,  aktualizováno  11:03

