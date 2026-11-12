Tiskárna instax Link WIDE 2™ promění fotky z telefonu v originální koláže

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  10:29
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Praha 12. listopadu 2026 (PROTEXT) - Společnost FUJIFILM uvedla na český trh tiskárnu pro smartphony instax Link WIDE 2™ (dále jen Link WIDE 2), která tiskne instantní fotky ve formátu instax WIDE. Výsledný snímek má proto dvakrát větší rozměr než klasický film instax mini. Tiskárna Link WIDE 2 navazuje na populární model instax Link WIDE™ z roku 2021. Milovníkům širokoúhlého instantního formátu instax™ WIDE teď nabízí spoustu interaktivních novinek včetně funkce Photo Mixer™, která vytvoří kreativní koláž z fotek ve vašem telefonu. Tiskárna je k dispozici v barvách Duo Beige a Duo Blue a prodává se za 4299 Kč s DPH.

Nové funkce tiskárny Link WIDE 2 umožňují přizpůsobení každého snímku pomocí doprovodné mobilní aplikace instax Link WIDE™. Jednou z hlavních novinek v aplikaci je funkce Photo Mixer™, která automaticky kombinuje více snímků a navrhuje originální vzhledy koláží. Ze svých oblíbených momentek, fotek přátel nebo záběrů z cest uložených v telefonu tak snadno vytvoříte stylové instax™ fotky jako z rodinného alba.

Můžete vytvořit až pět remixů a poté ten vybraný doladit vlastními úpravami a následně ho rychle vytisknout ve formátu fotky instax™ WIDE nebo sdílet online.

V rámci aplikace instax Link WIDE™ máte k dispozici také celou řadu efektních rámečků, filtrů, emoji, barevných režimů a textů, pomocí nichž si své instax™ snímky před tiskem nebo sdílením přizpůsobíte přesně podle vlastních představ. Své fotky ještě více oživíte díky bohaté nabídce více než 1600 samolepek přímo v aplikaci.

V aplikaci můžete ke svým fotkám ve formátu instax™ WIDE přidávat i QR kódy[1], které lze pak naskenovat pomocí smartphonu. Tímto způsobem nasdílíte svým blízkým odkazy, polohu na mapě, skryté vzkazy nebo dokonce zvukové nahrávky spojené s danými snímky.

Přehled hlavních funkcí tiskárny instax Link WIDE 2:

  • Tiskne fotografie ve formátu instax™ WIDE (86 mm × 106 mm) - instantní filmy instax™ WIDE se prodávají zvlášť
  • Vyžaduje stažení bezplatné mobilní aplikace instax Link WIDE™ (pro Android i iOS)
  • Ke smartphonu se připojuje bezdrátově přes Bluetooth 5.1. Lze tisknout i přímo z fotoaparátů instax Pal™, digitálních fotoaparátů FUJIFILM X-T30 III nebo z PC
  • Intuitivní koláže ve stylu pohlednic díky funkci Photo Mixer™ v mobilní aplikaci
  • Tisk statických snímků z videa pomocí mobilní aplikace
  • Pomocí režimu tisku s QR kódem lze přidávat URL odkazy, zvuky, polohu a vzkazy
  • Možnost ozdobit fotky výraznými fotorámečky, nálepkami, emoji a textem
  • Přepínání mezi dvěma barevnými režimy snímků: instax-Rich Mode™ nebo instax-Natural Mode™
  • Port USB-C pro snadné nabíjení
  • Součástí balení je kabel USB Type-C, stručný návod k použití a roční omezená záruka

Cena a dostupnost

Tiskárna pro smartphony instax Link WIDE 2™ se prodává za 4299 Kč včetně DPH. Vybírat můžete ze dvou barevných variant – Duo Beige a Duo Blue. Více informací najdete na https://instax.cz/tiskarny/link-wide-2/

O značce instax™

Od svého původního uvedení na trh v roce 1998 se řada instantních fotoaparátů instax™ neustále přizpůsobuje aktuálním trendům a technologickému vývoji. Postupně rozšířila svou nabídku nejen o analogové instantní fotoaparáty, ale také o hybridní modely využívající digitální technologie, tiskárny pro smartphony a digitální fotoaparát velikosti dlaně. instax™ tak nadále nabízí nejrůznější způsoby, jak si užít fotografování, a rozšiřuje svou uživatelskou základnu ve více než 100 zemích světa.

[1] Data funkcí QR Print „Zaznamenat zvuk“ (Record sound) a „Skrytý vzkaz“ (Hidden message) jsou bezpečně uložena po dobu až dvou let.

 

Zdroj: Fujifilm

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60035.

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