Tiskárna instax Link WIDE 2™ promění fotky z telefonu v originální koláže

Nové funkce tiskárny Link WIDE 2 umožňují přizpůsobení každého snímku pomocí doprovodné mobilní aplikace instax Link WIDE™. Jednou z hlavních novinek v aplikaci je funkce Photo Mixer™, která automaticky kombinuje více snímků a navrhuje originální vzhledy koláží. Ze svých oblíbených momentek, fotek přátel nebo záběrů z cest uložených v telefonu tak snadno vytvoříte stylové instax™ fotky jako z rodinného alba.
Můžete vytvořit až pět remixů a poté ten vybraný doladit vlastními úpravami a následně ho rychle vytisknout ve formátu fotky instax™ WIDE nebo sdílet online.
V rámci aplikace instax Link WIDE™ máte k dispozici také celou řadu efektních rámečků, filtrů, emoji, barevných režimů a textů, pomocí nichž si své instax™ snímky před tiskem nebo sdílením přizpůsobíte přesně podle vlastních představ. Své fotky ještě více oživíte díky bohaté nabídce více než 1600 samolepek přímo v aplikaci.
V aplikaci můžete ke svým fotkám ve formátu instax™ WIDE přidávat i QR kódy[1], které lze pak naskenovat pomocí smartphonu. Tímto způsobem nasdílíte svým blízkým odkazy, polohu na mapě, skryté vzkazy nebo dokonce zvukové nahrávky spojené s danými snímky.
Přehled hlavních funkcí tiskárny instax Link WIDE 2:
- Tiskne fotografie ve formátu instax™ WIDE (86 mm × 106 mm) - instantní filmy instax™ WIDE se prodávají zvlášť
- Vyžaduje stažení bezplatné mobilní aplikace instax Link WIDE™ (pro Android i iOS)
- Ke smartphonu se připojuje bezdrátově přes Bluetooth 5.1. Lze tisknout i přímo z fotoaparátů instax Pal™, digitálních fotoaparátů FUJIFILM X-T30 III nebo z PC
- Intuitivní koláže ve stylu pohlednic díky funkci Photo Mixer™ v mobilní aplikaci
- Tisk statických snímků z videa pomocí mobilní aplikace
- Pomocí režimu tisku s QR kódem lze přidávat URL odkazy, zvuky, polohu a vzkazy
- Možnost ozdobit fotky výraznými fotorámečky, nálepkami, emoji a textem
- Přepínání mezi dvěma barevnými režimy snímků: instax-Rich Mode™ nebo instax-Natural Mode™
- Port USB-C pro snadné nabíjení
- Součástí balení je kabel USB Type-C, stručný návod k použití a roční omezená záruka
Cena a dostupnost
Tiskárna pro smartphony instax Link WIDE 2™ se prodává za 4299 Kč včetně DPH. Vybírat můžete ze dvou barevných variant – Duo Beige a Duo Blue. Více informací najdete na https://instax.cz/tiskarny/link-wide-2/
O značce instax™
Od svého původního uvedení na trh v roce 1998 se řada instantních fotoaparátů instax™ neustále přizpůsobuje aktuálním trendům a technologickému vývoji. Postupně rozšířila svou nabídku nejen o analogové instantní fotoaparáty, ale také o hybridní modely využívající digitální technologie, tiskárny pro smartphony a digitální fotoaparát velikosti dlaně. instax™ tak nadále nabízí nejrůznější způsoby, jak si užít fotografování, a rozšiřuje svou uživatelskou základnu ve více než 100 zemích světa.
[1] Data funkcí QR Print „Zaznamenat zvuk“ (Record sound) a „Skrytý vzkaz“ (Hidden message) jsou bezpečně uložena po dobu až dvou let.
Zdroj: Fujifilm
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60035.